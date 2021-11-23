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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211123/v-stolichnom-metro-testiruyut-texnologiyu-facepay-21480796.html
Покажи личико: в столичном метро тестируют технологию Face Pay
Покажи личико: в столичном метро тестируют технологию Face Pay
В столичном метро теперь можно оплатить проезд новым способом.
2021-11-23T13:53+0500
2021-11-23T15:41+0500
общество
метро
ташкент
оплата
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ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Оплату проезда с помощью системы распознавания лиц тестируют на одной из станций ташкентского метрополитена.Как сообщается на сайте OOO "AVTOMATLASHTIRILGAN TRANSPORT TO'LOV TIZIMI OPERATORI", являющегося правообладателем торговой марки АТТО, пока система применяется лишь на станции "Буюк ипак йули".Пассажир может пройти турникет, отсканировав на специальном экране свое лицо. Система распознает его, в автоматическом режиме снимет деньги за проезд и пропустит на станцию.Система автоматизированной оплаты за проезд на общественном транспорте внедрена в Ташкенте с 1 января 2020-го.Ранее в компании “Тошшахартраншизмат" заявили, что с начала этого года в столице намерены постепенно отказаться от оплаты наличными в автобусах и метро, а также прекратить выпуск ежемесячных проездных билетов в бумажном виде.По данным АТТО, к концу 2021 года на безналичную оплату проезда в общественном транспорте перешли почти 50 процентов пассажиров.За 10 месяцев текущего года реализовано более 415 тысяч транспортных карт. Это на 234 процента больше, чем за весь 2020 год. Совершено более 115 миллионов транзакций, что на 840 процентов превосходит итоги прошлого года. На 615 процентов выросли показатели пополнения карт и составили 62,2 миллиарда сумов.
https://uz.sputniknews.ru/20211116/rossiya-pomojet-modernizirovat-metro-v-tashkente-chto-budet-sdelano-21377845.html
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метро, ташкент, оплата

Покажи личико: в столичном метро тестируют технологию Face Pay

13:53 23.11.2021 (обновлено: 15:41 23.11.2021)
© Sputnik / Рамиз БахтияровСтанция "Вторая" (временное название)
Станция Вторая (временное название) - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.11.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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В метро Ташкента теперь можно оплатить проезд новым способом.
ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Оплату проезда с помощью системы распознавания лиц тестируют на одной из станций ташкентского метрополитена.
Как сообщается на сайте OOO "AVTOMATLASHTIRILGAN TRANSPORT TO'LOV TIZIMI OPERATORI", являющегося правообладателем торговой марки АТТО, пока система применяется лишь на станции "Буюк ипак йули".
Пассажир может пройти турникет, отсканировав на специальном экране свое лицо. Система распознает его, в автоматическом режиме снимет деньги за проезд и пропустит на станцию.
“Пользователю нужно будет отсканировать своё лицо и внести в базу вместе с данными транспортной или банковской карты. В дальнейшем оплачивать проезд можно, просто посмотрев на валидатор”, — говорится в сообщении.
Система автоматизированной оплаты за проезд на общественном транспорте внедрена в Ташкенте с 1 января 2020-го.
Ранее в компании “Тошшахартраншизмат" заявили, что с начала этого года в столице намерены постепенно отказаться от оплаты наличными в автобусах и метро, а также прекратить выпуск ежемесячных проездных билетов в бумажном виде.
По данным АТТО, к концу 2021 года на безналичную оплату проезда в общественном транспорте перешли почти 50 процентов пассажиров.
За 10 месяцев текущего года реализовано более 415 тысяч транспортных карт. Это на 234 процента больше, чем за весь 2020 год. Совершено более 115 миллионов транзакций, что на 840 процентов превосходит итоги прошлого года. На 615 процентов выросли показатели пополнения карт и составили 62,2 миллиарда сумов.
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