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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211123/v-tashkente-poyavitsya-prezidentskaya-biblioteka-21477371.html
В Ташкенте появится президентская библиотека
В Ташкенте появится президентская библиотека
Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектами новых спортивных и культурных объектов в Ташкенте.
2021-11-23T11:37+0500
2021-11-23T11:37+0500
общество
шавкат мирзиёев
ташкент
музей
библиотека
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ТАШКЕНТ, 23 ноя – Sputnik. В столице Узбекистана появится несколько крупных спортивных и культурных объектов. Президент страны Шавкат Мирзиёев ознакомился во вторник с проектами строительства, сообщает пресс-служба главы государства.В частности, рядом с Аллеей литераторов планируется построить Музей литературы имени Алишера Навои. Помимо самого музея, комплекс будет включать в себя исследовательский центр, Институт узбекского языка, литературы и фольклора, а также школу и общежитие.Кроме того, рядом с Национальным парком Узбекистана появится Президентская библиотека.Президент поручил использовать при строительстве этих комплексов новейшие технологии и создать все условия для удобства любителей чтения.Ознакомился президент и с проектом Олимпийского городка.До конца 2022 года хокимият Ташкента вместе с Министерством строительства должен будет разработать и утвердить генеральный план столицы. В этот же срок необходимо также подготовить проекты детальной планировки территорий, переданных в ведение городской администрации.
https://uz.sputniknews.ru/20211122/generalnyy-plan-tashkenta-budet-razrabotan-k-kontsu-2022-goda-21472343.html
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шавкат мирзиёев, ташкент, музей, библиотека

В Ташкенте появится президентская библиотека

11:37 23.11.2021
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев
Президент Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.11.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектами новых спортивных и культурных объектов в Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 23 ноя – Sputnik. В столице Узбекистана появится несколько крупных спортивных и культурных объектов. Президент страны Шавкат Мирзиёев ознакомился во вторник с проектами строительства, сообщает пресс-служба главы государства.
В частности, рядом с Аллеей литераторов планируется построить Музей литературы имени Алишера Навои. Помимо самого музея, комплекс будет включать в себя исследовательский центр, Институт узбекского языка, литературы и фольклора, а также школу и общежитие.
Кроме того, рядом с Национальным парком Узбекистана появится Президентская библиотека.
"Ожидается, что здание будет иметь четыре этажа и одновременно обслуживать более 1,4 тысячи читателей. Наряду с фондом в 1,5 миллиона книг библиотека будет располагать электронной литературой и мультимедийной продукцией", говорится в сообщении пресс-службы.
Президент поручил использовать при строительстве этих комплексов новейшие технологии и создать все условия для удобства любителей чтения.
Ознакомился президент и с проектом Олимпийского городка.
До конца 2022 года хокимият Ташкента вместе с Министерством строительства должен будет разработать и утвердить генеральный план столицы. В этот же срок необходимо также подготовить проекты детальной планировки территорий, переданных в ведение городской администрации.
Дополнительная дорога, соединяющая Сергели с Яккасарайским районом сдана в эксплуатацию - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.11.2021
Общество
Генеральный план Ташкента будет разработан к концу 2022 года
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