https://uz.sputniknews.ru/20211123/v-tashkente-poyavitsya-prezidentskaya-biblioteka-21477371.html

В Ташкенте появится президентская библиотека

В Ташкенте появится президентская библиотека

Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектами новых спортивных и культурных объектов в Ташкенте.

2021-11-23T11:37+0500

2021-11-23T11:37+0500

2021-11-23T11:37+0500

общество

шавкат мирзиёев

ташкент

музей

библиотека

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ТАШКЕНТ, 23 ноя – Sputnik. В столице Узбекистана появится несколько крупных спортивных и культурных объектов. Президент страны Шавкат Мирзиёев ознакомился во вторник с проектами строительства, сообщает пресс-служба главы государства.В частности, рядом с Аллеей литераторов планируется построить Музей литературы имени Алишера Навои. Помимо самого музея, комплекс будет включать в себя исследовательский центр, Институт узбекского языка, литературы и фольклора, а также школу и общежитие.Кроме того, рядом с Национальным парком Узбекистана появится Президентская библиотека.Президент поручил использовать при строительстве этих комплексов новейшие технологии и создать все условия для удобства любителей чтения.Ознакомился президент и с проектом Олимпийского городка.До конца 2022 года хокимият Ташкента вместе с Министерством строительства должен будет разработать и утвердить генеральный план столицы. В этот же срок необходимо также подготовить проекты детальной планировки территорий, переданных в ведение городской администрации.

https://uz.sputniknews.ru/20211122/generalnyy-plan-tashkenta-budet-razrabotan-k-kontsu-2022-goda-21472343.html

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шавкат мирзиёев, ташкент, музей, библиотека