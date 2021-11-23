https://uz.sputniknews.ru/20211123/v-uzbekistane-postroyat-esche-pyat-solnechnyx-elektrostantsiy-21476289.html

В Узбекистане построят еще пять солнечных электростанций

В Узбекистане построят еще пять солнечных электростанций

Шавкат Мирзиёев поручил уделить приоритетное внимание проектам по "зеленой" энергетике.

2021-11-23T11:07+0500

2021-11-23T11:07+0500

2021-11-23T11:25+0500

общество

шавкат мирзиёев

энергетика

солнечная электростанция

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ТАШКЕНТ, 23 ноя – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев провел во вторник совещание по возобновляемым источникам энергии, сообщает пресс-служба главы государства.На совещании президент поручил уделить приоритетное внимание проектам по строительству пяти солнечных электростанций в Хорезмской, Бухарской, Кашкадарьинской, Наманганской и Ферганской областях общей мощностью 900 МВт, запуск которых запланирован на 2022 год.Министерства энергетики и инвестиций получили задание разработать новые проекты с привлечением международных финансовых организаций.Поскольку стоимость проектов напрямую зависит от производства компонентов и материалов, необходимых для будущего строительства солнечных и ветряных электростанций, глава государства поручил соответствующим ведомствам разработать программу по организации производства этих товаров в стране.Для обслуживания электростанций необходимы также квалифицированные сотрудники. Для подготовки таких специалистов в городе Навои будет создан специальный учебный центр, а учебные программы других вузов обновят с учетом современных требований.На совещании также представили совещании представлена Стратегию развития возобновляемых источников энергии в Узбекистане.Закон "Об использовании возобновляемых источников энергии" был принят в 2019 году. В августе текущего года была запущена первая солнечная электростанция в Навоийской области, в декабре заработает еще одно подобное предприятие в Самарканде.Всего в 2022-2024 годах в Узбекистане за счет прямых иностранных инвестиций на сумму 3 млрд долларов построят 10 солнечных и ветряных электростанций общей мощностью около 3000 мВт.Сотрудничество Узбекистана и РоссииУзбекистан активно взаимодействует в сфере энергетики со странами СНГ. Один из главных союзников — Россия.Осенью 2018-го стороны подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве атомной электростанции на территории республики. С российской стороны принимать участие в проекте будет "Росатом".В планах у госкорпорации — построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200. Электростанцию хотят возвести в Джизакской области.Строительство начнется в 2022-м с привлечением кредита правительства России. АЭС планируют ввести в эксплуатацию к 2030 году.

https://uz.sputniknews.ru/20211115/uzbekistan-pridumal-kak-obuzdat-energiyu-vetra-k-2030-godu-21350201.html

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шавкат мирзиёев, энергетика, солнечная электростанция