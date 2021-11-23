https://uz.sputniknews.ru/20211123/v-uzbekistane-uluchshat-kadry-gosorganov-21487821.html

В Узбекистане улучшат кадры госорганов

В Узбекистане улучшат кадры госорганов

Президент поставил цель создать "мобильный управленческий аппарат".

2021-11-23T18:33+0500

2021-11-23T18:33+0500

2021-11-23T18:39+0500

общество

узбекистан

госорганы

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ТАШКЕНТ, 23 ноя – Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев распорядился разработать программу административных реформ Нового Узбекистана в ближайшие два года. Для реализации проекта планируется сформировать республиканскую комиссию и несколько рабочих групп, которые создадут соответствующую "Дорожную карту". Отмечается, что госорганы должны работать на результат и обеспечение благополучия населения. В связи с этим президент поставил цель создать "мобильный управленческий аппарат". В частности, намечено уточнить статус, усовершенствовать структуру и оптимизировать штатные единицы органов госуправления. К тому же часть функций госорганов будет передана частному сектору на основе ГЧП. Кроме того, планируется кардинально реформировать деятельность органов власти на местах. Помимо этого, в работу министерств и ведомств будет внедрена система достижения конкретных показателей и целевых индикаторов. В Узбекистане 1 мая 2021 года была уменьшена до 15% численность управленческого персонала. В 26 министерствах и ведомствах также сократили 40 должностей заместителей министров. Из 43 969 управленческого персонала в 52 органах сокращаемый штат составил 5 288 человек.

https://uz.sputniknews.ru/20210710/novyy-komitet-senata-budet-monitorit-gosorgany-na-predmet-otkrytosti-v-smi-19623565.html

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узбекистан, госорганы