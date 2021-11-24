https://uz.sputniknews.ru/20211124/21480391.html
Пять сезонных фруктов, которые нужно есть в холода
Пять сезонных фруктов, которые нужно есть в холода
Похолодало, настал сезон простуд. Самое время укреплять иммунитет - особенно в период пандемии. Главные защитники иммунитета от вирусов и простуд - в специальной подборке Sputnik.
2021-11-24T07:00+0500
2021-11-24T07:00+0500
2021-11-24T07:00+0500
общество
фрукты
холод
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ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Холодная погода — сложное время для организма. Особенно в период пандемии, когда иммунитет нуждается в дополнительной поддержке. Вот почему так важно укреплять защитные свойства организма и следить за здоровьем. Какие витамины помогут укрепить иммунитет и в каких сезонных фруктах они содержатся — в подборке Sputnik.Хурма от усталостиСладкая и яркая хурма еще и усиливает выработку серотонина — гормона счастья, который поднимает настроение, борется с апатией и усталостью. В ней много бета-каротина (провитамина А) и полезных сахаров. Такие сахара не вредят фигуре и нормализуют артериальное давление.Киви от простудыВ одном фрукте содержится суточная доза витамина С — главной защиты от простуды. Также зеленый плод содержит полезные вещества: калий, фолиевую кислоту и витамин Е. Особенно полезно есть его на завтрак и добавлять в каши и йогурты.Мандарин для настроения и красотыМандарины всегда ассоциируются с зимой и Новым годом. Даже аромат уже благотворно влияет на нервную систему. В мандаринках много витамина А, необходимого для красоты и здоровья волос и ногтей. В мандаринах также содержатся витамины группы В для настроения и фолиевая кислота для гормонального баланса. Груша для энергииГруши наполняют энергией и помогают сохранять работоспособность. Вот почему они считаются отличным перекусом в осенне-зимний сезон. Груша богата витаминами А, В1, С и Е, а также фолиевую кислоту, йод, кальций и другие полезности.Гранат против анемииГранат — главное оружие в битве против железодефицитной анемии. Он улучшает состав крови, что особенно важно в период простуд. Зерна граната полны полезностей: от витаминов группы В до вездесущего витамина С. Вот почему стакан гранатового сока в день так важен для иммунитета.
https://uz.sputniknews.ru/20211121/ne-tolko-poleznaya-no-i-vrednaya-komu-nelzya-est-xurmu-21441744.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
фрукты, холод
Пять сезонных фруктов, которые нужно есть в холода
Похолодало, настал сезон простуд. Самое время укреплять иммунитет - особенно в период пандемии. Главные защитники иммунитета от вирусов и простуд — в специальной подборке Sputnik.
ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Холодная погода — сложное время для организма. Особенно в период пандемии, когда иммунитет нуждается в дополнительной поддержке. Вот почему так важно укреплять защитные свойства организма и следить за здоровьем. Какие витамины помогут укрепить иммунитет и в каких сезонных фруктах они содержатся — в подборке Sputnik.
Хурма от усталости
Сладкая и яркая хурма еще и усиливает выработку серотонина — гормона счастья, который поднимает настроение, борется с апатией и усталостью. В ней много бета-каротина (провитамина А) и полезных сахаров. Такие сахара не вредят фигуре и нормализуют артериальное давление.
Киви от простуды
В одном фрукте содержится суточная доза витамина С — главной защиты от простуды. Также зеленый плод содержит полезные вещества: калий, фолиевую кислоту и витамин Е. Особенно полезно есть его на завтрак и добавлять в каши и йогурты.
Мандарин для настроения и красоты
Мандарины всегда ассоциируются с зимой и Новым годом. Даже аромат уже благотворно влияет на нервную систему. В мандаринках много витамина А, необходимого для красоты и здоровья волос и ногтей. В мандаринах также содержатся витамины группы В для настроения и фолиевая кислота для гормонального баланса.
Груша для энергии
Груши наполняют энергией и помогают сохранять работоспособность. Вот почему они считаются отличным перекусом в осенне-зимний сезон. Груша богата витаминами А, В1, С и Е, а также фолиевую кислоту, йод, кальций и другие полезности.
Гранат против анемии
Гранат — главное оружие в битве против железодефицитной анемии. Он улучшает состав крови, что особенно важно в период простуд. Зерна граната полны полезностей: от витаминов группы В до вездесущего витамина С. Вот почему стакан гранатового сока в день так важен для иммунитета.