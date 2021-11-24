https://uz.sputniknews.ru/20211124/chto-v-imeni-tebe-moem-v-kazaxstane-24-cheloveka-nazvany-v-chest-strany-21504533.html

Что в имени тебе моем: в Казахстане 24 человека названы в честь страны

Что в имени тебе моем: в Казахстане 24 человека названы в честь страны

Казахстанцы называют своих детей в честь крупнейших городов республики: Нур-Султан, Алматы, Туркестан, Атырау, Тараз, Костанай, Актау, Шымкент, Актобе и Талдыкорган.

2021-11-24T16:57+0500

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ТАШКЕНТ, 24 ноя – Sputnik. В Казахстане проживают 24 человека по имени Казахстан, передает Sputnik соседней республики со ссылкой на Ranking.kzОтмечается, что больше всего людей с этим именем находятся в Акмолинской области и Нур-Султане — по шесть человек. Четыре Казахстана пребывают в Карагандинской области. Еще три человека с аналогичным именем зарегистрированы в Костанайской области, в Шымкенте — два, в Алматинской, Западно-Казахстанской и Мангистауской — по одному.К тому же казахстанцы называют своих детей и в честь крупнейших городов страны. Так, например, в Казахстане 28 человек носят имя Семей, 21 — Алматы, 18 — Туркестан. Кроме того, у 15 человек имя Атырау, у 14 — Тараз, 12 — Костанай, 11 — Актау. Помимо этого, в республике живут 10 Нур-Султанов, три Шымкента и по одному в Актобе и Талдыкоргану.На 1 октября 2021 года численность населения Казахстана достигла 19,1 млн человек. Это на 300 тысяч человек (1,3%) больше, чем в 2020-м. Наибольшая часть населения проживает в Алматинской и Туркестанской областях — по 2,1 млн человек. Меньше всего людей зарегистрировано в Северо-Казахстанской области — 539,4 тысяч человек.

https://uz.sputniknews.ru/20190508/Kazakhstantsy-nazvali-rebenka-v-chest-personazha-Igry-prestolov-11450052.html

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казахстан, население