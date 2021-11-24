https://uz.sputniknews.ru/20211124/ekspert-rasskazal-kakim-budet-2022-god-dlya-ekonomiki-uzbekistana--21509037.html
Эксперт рассказал, каким будет 2022 год для экономики Узбекистана
Эксперт рассказал, каким будет 2022 год для экономики Узбекистана
Вступление в ЕАЭС, открытые рынки и расчеты в нацвалютах - что несет Узбекистану грядущий год и каких экономических прорывов можно ожидать в отношениях России и Узбекистана - в интервью с экспертом.
2021-11-24T19:46+0500
2021-11-24T19:46+0500
2021-11-24T19:49+0500
видео
экономика
еаэс
шавкат мирзиёев
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Что нового в этой программе и каких экономических прорывов в отношениях России и Узбекистана ждать в будущем году, корреспонденту Sputnik рассказал доктор экономических наук Леонид Холод.Новые приоритеты в отношениях Все принятые решения и подписанные главами государств документы расширяют рамки сотрудничества обоих государств, считает Леонид Холод.Эксперт рассказал, чем отличается обновленная межправительственная программа по экономике от старой версии. Помимо привычных сфер сотрудничества (торговля, промышленность, сельское хозяйство, энергетика, транспорт), в ней рассмотрены новые позиции для взаимодействия стран.За 2018-2021 годы количество компаний с участием российского капитала в Узбекистане выросло в два раза и составило более двух тысяч.По мнению Леонида Холода, такие показатели могут означать увеличение в 2 раза качества выпускаемой компаниями продукции. Если речь идет о вновь созданных предприятиях, значит, они технологически эффективны и конкурентоспособны.Экономист объяснил: чем больше число совместных российско-узбекских предприятий, тем выше рост производства в Узбекистане.ЕАЭС и расчеты в нацвалютахЛеонид Холод также остановился на том, что еще нужно сделать для углубления торговых и экономических связей России и Узбекистану.Сегодня республика сделала серьезнейший шаг по интеграции с Россией - стала наблюдателем в ЕАЭС, напомнил эксперт. Новый статус принес стране позитивные моменты: "исчезают" границы, упрощаются процедуры оформления, увеличивается товарооборот.Если республика продолжит идти по пути интеграции с Евразийским экономическим союзом, то скоро она зайдет на открытые рынки стран. Это позволит нарастить производство и обеспечит ускоренный подъем экономики.Спикер также рассказал, что мешает сегодня России и Узбекистану вести расчеты в национальных валютах.Чего не хватает Москве и Ташкенту для расчета в нацвалютах, и как агропоезд изменит жизнь узбекистанцев и россиян, смотрите в видеоинтервью на канале Sputnik Узбекистан >>.
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экономика, видео, еаэс, шавкат мирзиёев
Эксперт рассказал, каким будет 2022 год для экономики Узбекистана
19:46 24.11.2021 (обновлено: 19:49 24.11.2021)
По итогам визита Шавката Мирзиеева в Москву, была подписана обновленная программа экономического сотрудничества между странами.
Что нового в этой программе и каких экономических прорывов в отношениях России и Узбекистана ждать в будущем году, корреспонденту Sputnik
рассказал доктор экономических наук Леонид Холод.
Новые приоритеты в отношениях
Все принятые решения и подписанные главами государств документы расширяют рамки сотрудничества обоих государств, считает Леонид Холод.
Эксперт рассказал, чем отличается обновленная межправительственная программа по экономике от старой версии. Помимо привычных сфер сотрудничества (торговля, промышленность, сельское хозяйство, энергетика, транспорт), в ней рассмотрены новые позиции для взаимодействия стран.
Россия и Узбекистан обозначили новые приоритеты в отношениях. Это развитие электронной торговли и цифровизация экономики, применение новых энерго- и водосберегающих технологий, совершенствование подходов к миграционной сфере.
Леонид Холод
Доктор экономических наук
За 2018-2021 годы количество компаний с участием российского капитала в Узбекистане выросло в два раза и составило более двух тысяч.
По мнению Леонида Холода, такие показатели могут означать увеличение в 2 раза качества выпускаемой компаниями продукции. Если речь идет о вновь созданных предприятиях, значит, они технологически эффективны и конкурентоспособны.
Экономист объяснил: чем больше число совместных российско-узбекских предприятий, тем выше рост производства в Узбекистане.
Идет мощное развитие экономики республики, которое влечет за собой увеличение числа новых рабочих мест.
Леонид Холод
Доктор экономических наук
ЕАЭС и расчеты в нацвалютах
Леонид Холод также остановился на том, что еще нужно сделать для углубления торговых и экономических связей России и Узбекистану.
Сегодня республика сделала серьезнейший шаг по интеграции с Россией - стала наблюдателем в ЕАЭС, напомнил эксперт. Новый статус принес стране позитивные моменты: "исчезают" границы, упрощаются процедуры оформления, увеличивается товарооборот.
Внушительные цифры товарооборота с Россией и рекордный прирост овощей и фруктов на российских прилавках - это также результат того, что Узбекистан начал процесс присоединения к ЕАЭС.
Леонид Холод
Доктор экономических наук
Если республика продолжит идти по пути интеграции с Евразийским экономическим союзом, то скоро она зайдет на открытые рынки стран. Это позволит нарастить производство и обеспечит ускоренный подъем экономики.
Спикер также рассказал, что мешает сегодня России и Узбекистану вести расчеты в национальных валютах.
Если выгодно рассчитываться в национальных валютах, то для этого не должно быть преград. Однако нужно иметь соответствующие механизмы для работы системы таких расчетов.
Леонид Холод
Доктор экономических наук
Чего не хватает Москве и Ташкенту для расчета в нацвалютах, и как агропоезд изменит жизнь узбекистанцев и россиян, смотрите в видеоинтервью на канале Sputnik Узбекистан >>
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