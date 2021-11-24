https://uz.sputniknews.ru/20211124/kak-vosstanovitsya-posle-insulta-uchenye-izobreli-kokteyl-21509309.html
Как восстановиться после инсульта: ученые изобрели "коктейль"
Как восстановиться после инсульта: ученые изобрели "коктейль"
По данным ВОЗ, число случаев смерти от сердечно-сосудистых заболеваний в 2019 году достигло почти 9 миллионов.
2021-11-24T22:01+0500
2021-11-24T22:01+0500
2021-11-24T22:50+0500
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ТАШКЕНТ, 24 ноя – Sputnik. Ученые Южного федерального университета (ЮФУ) доказали, что сочетание модуляторов активности определенных белков имеет перспективу для "коктейльной" терапии ишемического инсульта.Они пришли к выводу, что ингибиторы деацетилаз гистонов второго и шестого типа в сочетании с ингибитором протеинкиназы LIMK2 способны снижать размер повреждения мозга.Такой эффект "коктейля", по мнению ученых, связан со способностью восстанавливать активность генов и синтез белков, а также активировать белок кофилин, который необходим для перестройки цитоскелета клеток после инсульта. Результаты исследования опубликованы в журналах Brain Research Bulletin, Molecular Neurobiology и Brain Injury.Инсульт остается одной из лидирующих причин смертности во всем мире уже 20 лет. По данным ВОЗ, число случаев смерти от сердечно-сосудистых заболеваний в 2019 году достигло почти 9 миллионов.Как пояснили ученые, существуют две основные стратегии терапии инсульта: тромболизис (разрушение тромба) и нейропротекция (защита клеток мозга). По их словам, тромболизис эффективен только в первые 3-6 часов и связан с опасностью кровоизлияний. Эффективных же нейропротекторов, по оценкам экспертов, на сегодняшний день практически нет.По ее словам, перспективным направлением нейропротекции является использование ингибиторов ферментов деацетилаз гистонов, способных восстанавливать работу генов.В связи с этим, по мнению Демьяненко, необходимо более адресное воздействие с помощью ингибиторов, снижающих активность строго определенной формы деацетилаз гистонов. Ученые выделяют две формы фермента — деацетилазы гистонов второго и шестого типа. Их ингибирование может защитить клетки нервной системы (нейроны и нейроглию) от ишемии и способствовать восстановлению мозга."Предварительные данные показали, что избирательное снижение активности деацетилазы гистонов второго типа с помощью препаратов MI192 или α-фенил трополона или деацетилазы гистонов шестого типа тубастатином А или ингибитором HPOB способствовало выживанию нейронов, а также стимулировало рост у них новых аксонов, быстрее восстанавливая функции мозга мышей после инсульта", — добавили специалисты ЮФУ.По мнению ученых, дальнейшее развитие и внедрение результатов исследований будут способствовать улучшению восстановления мозга после инсульта, снижению инвалидности и затрат на лечение.Работа была поддержана Российским научным фондом.
https://uz.sputniknews.ru/20211013/put-k-infarktu-i-insultu-myasnikov-nazval-smertelnuyu-tabletku-pri-krize-20882982.html
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здоровье, ученые
Как восстановиться после инсульта: ученые изобрели "коктейль"
22:01 24.11.2021 (обновлено: 22:50 24.11.2021)
По данным ВОЗ, число случаев смерти от сердечно-сосудистых заболеваний в 2019 году достигло почти 9 миллионов.
ТАШКЕНТ, 24 ноя – Sputnik. Ученые Южного федерального университета (ЮФУ) доказали, что сочетание модуляторов активности определенных белков имеет перспективу для "коктейльной" терапии ишемического инсульта.
Они пришли к выводу, что ингибиторы деацетилаз гистонов второго и шестого типа в сочетании с ингибитором протеинкиназы LIMK2 способны снижать размер повреждения мозга.
Такой эффект "коктейля", по мнению ученых, связан со способностью восстанавливать активность генов и синтез белков, а также активировать белок кофилин, который необходим для перестройки цитоскелета клеток после инсульта. Результаты исследования опубликованы в журналах Brain Research Bulletin, Molecular Neurobiology и Brain Injury.
Инсульт остается одной из лидирующих причин смертности во всем мире уже 20 лет. По данным ВОЗ, число случаев смерти от сердечно-сосудистых заболеваний в 2019 году достигло почти 9 миллионов.
Как пояснили ученые, существуют две основные стратегии терапии инсульта: тромболизис (разрушение тромба) и нейропротекция (защита клеток мозга). По их словам, тромболизис эффективен только в первые 3-6 часов и связан с опасностью кровоизлияний. Эффективных же нейропротекторов, по оценкам экспертов, на сегодняшний день практически нет.
"Испытаны тысячи потенциальных лекарственных препаратов, но пока не найден ни один нейропротектор для скоропомощного лечения людей, который с доказанной эффективностью мог бы защитить нейроны и ограничить распространение повреждения после инсульта".
Светлана Демьяненко
Ведущий научный сотрудник лаборатории "Молекулярная нейробиология" ЮФУ
По ее словам, перспективным направлением нейропротекции является использование ингибиторов ферментов деацетилаз гистонов, способных восстанавливать работу генов.
"Ряд неспецифических ингибиторов деацетилаз гистонов (бутирата натрия, вальпроата натрия или трихостатина A) обладают выраженным нейропротекторным действием. Однако при длительном применении неспецифические пан-ингибиторы деацетилаз гистонов вызывают побочные эффекты".
Светлана Демьяненко
Ведущий научный сотрудник лаборатории "Молекулярная нейробиология" ЮФУ
В связи с этим, по мнению Демьяненко, необходимо более адресное воздействие с помощью ингибиторов, снижающих активность строго определенной формы деацетилаз гистонов. Ученые выделяют две формы фермента — деацетилазы гистонов второго и шестого типа. Их ингибирование может защитить клетки нервной системы (нейроны и нейроглию) от ишемии и способствовать восстановлению мозга.
"Предварительные данные показали, что избирательное снижение активности деацетилазы гистонов второго типа с помощью препаратов MI192 или α-фенил трополона или деацетилазы гистонов шестого типа тубастатином А или ингибитором HPOB способствовало выживанию нейронов, а также стимулировало рост у них новых аксонов, быстрее восстанавливая функции мозга мышей после инсульта", — добавили специалисты ЮФУ.
По мнению ученых, дальнейшее развитие и внедрение результатов исследований будут способствовать улучшению восстановления мозга после инсульта, снижению инвалидности и затрат на лечение.
Работа была поддержана Российским научным фондом.