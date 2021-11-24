https://uz.sputniknews.ru/20211124/kak-vosstanovitsya-posle-insulta-uchenye-izobreli-kokteyl-21509309.html

Как восстановиться после инсульта: ученые изобрели "коктейль"

Как восстановиться после инсульта: ученые изобрели "коктейль"

По данным ВОЗ, число случаев смерти от сердечно-сосудистых заболеваний в 2019 году достигло почти 9 миллионов.

2021-11-24T22:01+0500

2021-11-24T22:01+0500

2021-11-24T22:50+0500

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ТАШКЕНТ, 24 ноя – Sputnik. Ученые Южного федерального университета (ЮФУ) доказали, что сочетание модуляторов активности определенных белков имеет перспективу для "коктейльной" терапии ишемического инсульта.Они пришли к выводу, что ингибиторы деацетилаз гистонов второго и шестого типа в сочетании с ингибитором протеинкиназы LIMK2 способны снижать размер повреждения мозга.Такой эффект "коктейля", по мнению ученых, связан со способностью восстанавливать активность генов и синтез белков, а также активировать белок кофилин, который необходим для перестройки цитоскелета клеток после инсульта. Результаты исследования опубликованы в журналах Brain Research Bulletin, Molecular Neurobiology и Brain Injury.Инсульт остается одной из лидирующих причин смертности во всем мире уже 20 лет. По данным ВОЗ, число случаев смерти от сердечно-сосудистых заболеваний в 2019 году достигло почти 9 миллионов.Как пояснили ученые, существуют две основные стратегии терапии инсульта: тромболизис (разрушение тромба) и нейропротекция (защита клеток мозга). По их словам, тромболизис эффективен только в первые 3-6 часов и связан с опасностью кровоизлияний. Эффективных же нейропротекторов, по оценкам экспертов, на сегодняшний день практически нет.По ее словам, перспективным направлением нейропротекции является использование ингибиторов ферментов деацетилаз гистонов, способных восстанавливать работу генов.В связи с этим, по мнению Демьяненко, необходимо более адресное воздействие с помощью ингибиторов, снижающих активность строго определенной формы деацетилаз гистонов. Ученые выделяют две формы фермента — деацетилазы гистонов второго и шестого типа. Их ингибирование может защитить клетки нервной системы (нейроны и нейроглию) от ишемии и способствовать восстановлению мозга."Предварительные данные показали, что избирательное снижение активности деацетилазы гистонов второго типа с помощью препаратов MI192 или α-фенил трополона или деацетилазы гистонов шестого типа тубастатином А или ингибитором HPOB способствовало выживанию нейронов, а также стимулировало рост у них новых аксонов, быстрее восстанавливая функции мозга мышей после инсульта", — добавили специалисты ЮФУ.По мнению ученых, дальнейшее развитие и внедрение результатов исследований будут способствовать улучшению восстановления мозга после инсульта, снижению инвалидности и затрат на лечение.Работа была поддержана Российским научным фондом.

https://uz.sputniknews.ru/20211013/put-k-infarktu-i-insultu-myasnikov-nazval-smertelnuyu-tabletku-pri-krize-20882982.html

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