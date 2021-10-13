https://uz.sputniknews.ru/20211013/put-k-infarktu-i-insultu-myasnikov-nazval-smertelnuyu-tabletku-pri-krize-20882982.html
"Путь к инфаркту и инсульту": Мясников назвал смертельную таблетку при кризе
"Путь к инфаркту и инсульту": Мясников назвал смертельную таблетку при кризе
Медик сказал название одного из препаратов, который резко снижает давление, что крайне губительно для организма. 13.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-13T10:12+0500
2021-10-13T10:12+0500
2021-10-13T10:12+0500
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ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Известный врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл, насколько могут быть опасны таблетки, принятые "под язык" при повышенном артериальном давлении.Таких лекарств много, одно из них — каптоприл. Самостоятельно или в рамках вызова скорой помощи принимать этот препарат запрещается.Прием подобных средств возможен лишь в больнице под наблюдением врача, подчеркнул Мясников.Медик также перечислил, чем чреват самовольный прием таких лекарств.Как же снизить давление тем, у кого он постоянно повышено? Врач посоветовал исключить из еды соль, ограничиться в приеме жидкости, а также добавить физнагрузки и убрать стресс.
https://uz.sputniknews.ru/20210817/doktor-myasnikov-raskryl-svyaz-mejdu-rakom-legkix-i-koronavirusom-20111300.html
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здоровье, врач
"Путь к инфаркту и инсульту": Мясников назвал смертельную таблетку при кризе
Медик сказал название одного из препаратов, который резко снижает давление, что крайне губительно для организма.
ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Известный врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл, насколько могут быть опасны таблетки, принятые "под язык" при повышенном артериальном давлении.
Таких лекарств много, одно из них — каптоприл. Самостоятельно или в рамках вызова скорой помощи принимать этот препарат запрещается.
Прием подобных средств возможен лишь в больнице под наблюдением врача, подчеркнул Мясников.
Медик также перечислил, чем чреват самовольный прием таких лекарств.
"У вас падает перфузионное давление в коронарных сосудах сердца, в сосудах головного мозга и в почках. Инфаркт, инсульт, острая почечная недостаточность", — заявил Мясников в эфире телеканала "Россия 1".
Как же снизить давление тем, у кого он постоянно повышено? Врач посоветовал исключить из еды соль, ограничиться в приеме жидкости, а также добавить физнагрузки и убрать стресс.