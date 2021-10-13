Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211013/put-k-infarktu-i-insultu-myasnikov-nazval-smertelnuyu-tabletku-pri-krize-20882982.html
"Путь к инфаркту и инсульту": Мясников назвал смертельную таблетку при кризе
"Путь к инфаркту и инсульту": Мясников назвал смертельную таблетку при кризе
Медик сказал название одного из препаратов, который резко снижает давление, что крайне губительно для организма. 13.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-13T10:12+0500
2021-10-13T10:12+0500
общество
здоровье
врач
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/0d/20883204_0:87:1921:1167_1920x0_80_0_0_fe4967c7bf127a30531b5b5190bbe56b.jpg
ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Известный врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл, насколько могут быть опасны таблетки, принятые "под язык" при повышенном артериальном давлении.Таких лекарств много, одно из них — каптоприл. Самостоятельно или в рамках вызова скорой помощи принимать этот препарат запрещается.Прием подобных средств возможен лишь в больнице под наблюдением врача, подчеркнул Мясников.Медик также перечислил, чем чреват самовольный прием таких лекарств.Как же снизить давление тем, у кого он постоянно повышено? Врач посоветовал исключить из еды соль, ограничиться в приеме жидкости, а также добавить физнагрузки и убрать стресс.
https://uz.sputniknews.ru/20210817/doktor-myasnikov-raskryl-svyaz-mejdu-rakom-legkix-i-koronavirusom-20111300.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/0d/20883204_124:0:1795:1253_1920x0_80_0_0_64eda2ab8ba3a1f91b1a7f1d362d9edf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
здоровье, врач

"Путь к инфаркту и инсульту": Мясников назвал смертельную таблетку при кризе

10:12 13.10.2021
193
© Pixabay / Rudy and Peter SkitteriansТаблетка, иллюстративное фото
Таблетка, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.10.2021
© Pixabay / Rudy and Peter Skitterians
Медик сказал название одного из препаратов, который резко снижает давление, что крайне губительно для организма.
ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Известный врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл, насколько могут быть опасны таблетки, принятые "под язык" при повышенном артериальном давлении.
Таких лекарств много, одно из них — каптоприл. Самостоятельно или в рамках вызова скорой помощи принимать этот препарат запрещается.
Прием подобных средств возможен лишь в больнице под наблюдением врача, подчеркнул Мясников.
Медик также перечислил, чем чреват самовольный прием таких лекарств.
"У вас падает перфузионное давление в коронарных сосудах сердца, в сосудах головного мозга и в почках. Инфаркт, инсульт, острая почечная недостаточность", — заявил Мясников в эфире телеканала "Россия 1".
Как же снизить давление тем, у кого он постоянно повышено? Врач посоветовал исключить из еды соль, ограничиться в приеме жидкости, а также добавить физнагрузки и убрать стресс.
Знак Нет раку - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.08.2021
В мире
Доктор Мясников раскрыл связь между раком легких и коронавирусом
17 августа, 14:13
1103
000001
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:13Власти России вдвое сократят выдачу разрешений на временное проживание иностранцев
11:00У США незаметно отобрали их самое хитрое оружие
10:44Названы регионы с наибольшим постоянным населением
10:39Российская прима-балерина Диана Вишнева проведет вечер современной хореографии в Ташкенте
10:30Франция узнала о себе правду: ее элиты насиловали детей
10:12"Путь к инфаркту и инсульту": Мясников назвал смертельную таблетку при кризе
09:33Власти Украины превратят Чернобыль в "бизнес-жилку"
08:54Узбекистан за 10 лет просил Google удалить контент шесть раз
08:30В G20 объяснили, что будет c Центральной Азией, если не спасти Афганистан
ВчераТанзила Нарбаева отправится с визитом в РФ
ВчераУзбекистан примет участие в заседании СМИД СНГ
ВчераМинобразования России выпустило памятку на случай стрельбы
ВчераПрощать по-русски: так ли хороша амнистия для мигрантов?
ВчераСтраны Азии призвали мировое сообщество помочь Афганистану
ВчераОтдых станет ближе: из столицы до Ташморя запустят скоростной автобус
ВчераРоссия предложила США снять все взаимные ограничения, вводившиеся ранее
ВчераВ Узбекистан доставили вакцину для мигрантов
ВчераВ Ташобласти загорелся мебельный цех – его тушили почти час
ВчераВласти отремонтировали прогнивший пол в кашкадарьинском школьном спортзале
ВчераЗа что воины-интернационалисты Узбекистана благодарили Путина