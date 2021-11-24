https://uz.sputniknews.ru/20211124/minfin-opublikoval-byudjet-dlya-grajdan-na-2022-god-21503983.html

Минфин опубликовал "Бюджет для граждан" на 2022 год

Минфин опубликовал "Бюджет для граждан" на 2022 год

Большая часть социальных расходов будет направлена на образование — 46,9 трлн сумов. Это на 6,5 трлн больше чем ожидается потратить на сферу в этом году.

2021-11-24T16:56+0500

2021-11-24T16:56+0500

2021-11-24T16:56+0500

экономика

бюджет

минфин узбекистана

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ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Министерство финансов опубликовало очередной "Бюджет для граждан", посвященный проекту госбюджета на 2022 год.В нем приводятся ожидаемые по итогам 2021 года основные макроэкономические показатели, а также их прогноз на будущий год. По подсчетам министерства, рост ВВП по итогам уходящего года прогнозируется на уровне семи процентов, в то время как в прошлом году он составил 1,7 процента.Ожидается, что в 2022 году экономика вырастит на шесть процентов. Это станет возможным, в основном, за счет восстановления темпов роста основных отраслей до докризисных значений. Другими факторами станут: рост конечного потребления домашних хозяйств, инвестиций в основной капитал, увеличение объема экспортно-импортных операций.Восстановление темпов обусловливает сдвиги в отраслевой структуре ВВП. В 2022 году ожидается увеличение доли сферы услуг и промышленности при снижении доли сельского, лесного и рыбного хозяйства.При ожидаемом по итогам 2021 года снижении уровня инфляции до 10 процентов, в 2023-ем и в последующие годы прогнозируется ее замедление до пяти процентов.НалогиНалогово-таможенная политика на 2022 год предусматривает сохранение ставок по основным видам налогов: НДС и налог на прибыль по 15 процентов, налог на доходы физических лиц – 12, налога с дивидендов — 5, налог с оборота — 4 процента.Некоторые налоги могут снизиться. В частности, — на имущество юридических лиц с 2 до 1,5 процента. В будущем году также продолжится отмена неэффективных налоговых и таможенных льгот и преференций.Расходы и доходы госбюджетаРасходы госбюджета на 2022 год планируются в размере 214,8 трлн сумов, или 25,6 процента к ВВП (в 2021 году ожидаются в размере 190,8 трлн сумов, или 26,4 процента к ВВП).Как и в предыдущие годы, большая часть (44,5 процента) социальных расходов будет направлена на образование — 46,9 трлн сумов. Это на 6,5 трлн больше ожидаемого прогноза на текущий год.Доходы же госбюджета в будущем году прогнозируются в размере 200,0 трлн сумов, или 23,8 процента к ВВП (в 2021 году 170,9 трлн сум., или 23,6 процента к ВВП). Это произойдет при незначительном увеличении общей налоговой нагрузки.Основные поступления (72,9%) косвенных налогов будут обеспечены за счет НДС, который принесет в казну в сумме 53 300,0 млрд сумов. Это на 32,3 процента больше по сравнению с ожидаемыми поступлениями в текущем году.Ставки акцизного налога, установленные в абсолютной сумме, индексируются в среднем на 10 процентов.

https://uz.sputniknews.ru/20211102/mirziyoev-oboznachil-parametry-gosbyudjeta-na-2022-god-21191911.html

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бюджет, минфин узбекистана