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Экономика
https://uz.sputniknews.ru/20211102/mirziyoev-oboznachil-parametry-gosbyudjeta-na-2022-god-21191911.html
Мирзиёев обозначил параметры госбюджета на 2022 год
Мирзиёев обозначил параметры госбюджета на 2022 год
Шавкат Мирзиёев озвучил параметры государственного бюджета на следующий год.
2021-11-02T11:11+0500
2021-11-02T11:21+0500
узбекистан
шавкат мирзиёев
образование
медицина
госзакупки
госбюджет
экономика
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ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев 1 ноября провел совещание по налоговым поступлениям и параметрам бюджета на 2022 год, сообщает пресс-служба президента.Отмечается, что бюджет в будущем году будет социальным. Наибольшую часть денежных средств планируется направить на поддержку здравоохранения и образования, повышение зарплат учителям и врачам. Помимо этого, особое внимание будет уделено повышению прозрачности системы госзакупок.Развитие здравоохранения и образованияСогласно проекту госбюджета, власти Узбекистана предоставят 58 трлн сумов на развитие образования и здравоохранения в стране.По предложению президента, на эти направления планируется дополнительно выделить еще 12 трлн сумов для реализации в регионах 55 новых программ. В частности, намечено открыть 1,6 тысячи детских садов в отдаленных районах, построить 40 новых школ и отремонтировать здания 235 старых учебных заведений, а также обновить школьные учебники и создать две тысяч компьютерных классов.Кроме того, на основе государственных грантов будут увеличены квоты для приема в вузы, в том числе на программы магистратуры и докторантуры. К тому же на основе государственно-частного партнерства планируется построить и оснастить общежития, а также частично компенсировать расходы более 80 тысяч студентов на аренду жилья.На развитие сферы первичной медико-санитарной помощи и внедрение высокотехнологичных медуслуг в регионах планируется направить 8 трлн сумов. Из них 1 трлн сумов пойдут на развитие онкогематологии, эндокринологии, трансплантации почек и печени. Часть бюджетных средств будет направлена на организацию вакцинации населения от коронавируса и доведение числа привитых до 17 млн человек, а также оказание специализированных медуслуг социально уязвимым слоям населения.Увеличение заработной платыПрезидент также предложил выделить допсредства на поэтапное повышение заработной платы учителей и врачей.Улучшение инфраструктуры регионовВ проекте государственного бюджета одной из основных статей расходов определено улучшение инфраструктуры регионов. В соответствии с документом, на строительство жилья и социальных объектов, благоустройство махаллей будет выделено 26 трлн сумов.Проведение прозрачных тендеровПо распоряжению президента, система государственных закупок будет обеспечена максимальной прозрачностью. Министерству финансов поручено с 1 января 2022 года внедрить систему проведения тендеров, исключающую человеческий фактор. К тому же намечено полностью цифровизировать бухгалтерию всех бюджетных организаций, производить расчеты по госзакупок через электронные счет-фактуры.
https://uz.sputniknews.ru/20210929/uzbekistan-nashel-klyuch-k-gosbyudjetu-dengi-uje-nachali-kapat-20697418.html
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https://uz.sputniknews.ru/20210625/ot-obrazovaniya-i-meditsiny-do-selskogo-xozyaystva-chem-volontery-rossii-pomogut-stranam-sng-19418934.html
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узбекистан, шавкат мирзиёев, образование, медицина, госзакупки, госбюджет

Мирзиёев обозначил параметры госбюджета на 2022 год

11:11 02.11.2021 (обновлено: 11:21 02.11.2021)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.11.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Государственный бюджет в будущем году будет социальным. Наибольшую часть денежных средств планируется направить на поддержку здравоохранения и образования, повышение зарплат учителям и врачам.
ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев 1 ноября провел совещание по налоговым поступлениям и параметрам бюджета на 2022 год, сообщает пресс-служба президента.
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Отмечается, что бюджет в будущем году будет социальным. Наибольшую часть денежных средств планируется направить на поддержку здравоохранения и образования, повышение зарплат учителям и врачам. Помимо этого, особое внимание будет уделено повышению прозрачности системы госзакупок.

Развитие здравоохранения и образования

Согласно проекту госбюджета, власти Узбекистана предоставят 58 трлн сумов на развитие образования и здравоохранения в стране.
По предложению президента, на эти направления планируется дополнительно выделить еще 12 трлн сумов для реализации в регионах 55 новых программ. В частности, намечено открыть 1,6 тысячи детских садов в отдаленных районах, построить 40 новых школ и отремонтировать здания 235 старых учебных заведений, а также обновить школьные учебники и создать две тысяч компьютерных классов.
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Кроме того, на основе государственных грантов будут увеличены квоты для приема в вузы, в том числе на программы магистратуры и докторантуры.
К тому же на основе государственно-частного партнерства планируется построить и оснастить общежития, а также частично компенсировать расходы более 80 тысяч студентов на аренду жилья.
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На развитие сферы первичной медико-санитарной помощи и внедрение высокотехнологичных медуслуг в регионах планируется направить 8 трлн сумов. Из них 1 трлн сумов пойдут на развитие онкогематологии, эндокринологии, трансплантации почек и печени. Часть бюджетных средств будет направлена на организацию вакцинации населения от коронавируса и доведение числа привитых до 17 млн человек, а также оказание специализированных медуслуг социально уязвимым слоям населения.

Увеличение заработной платы

Президент также предложил выделить допсредства на поэтапное повышение заработной платы учителей и врачей.

Улучшение инфраструктуры регионов

В проекте государственного бюджета одной из основных статей расходов определено улучшение инфраструктуры регионов. В соответствии с документом, на строительство жилья и социальных объектов, благоустройство махаллей будет выделено 26 трлн сумов.

Проведение прозрачных тендеров

По распоряжению президента, система государственных закупок будет обеспечена максимальной прозрачностью. Министерству финансов поручено с 1 января 2022 года внедрить систему проведения тендеров, исключающую человеческий фактор. К тому же намечено полностью цифровизировать бухгалтерию всех бюджетных организаций, производить расчеты по госзакупок через электронные счет-фактуры.
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