https://uz.sputniknews.ru/20211102/mirziyoev-oboznachil-parametry-gosbyudjeta-na-2022-god-21191911.html

Мирзиёев обозначил параметры госбюджета на 2022 год

Мирзиёев обозначил параметры госбюджета на 2022 год

Шавкат Мирзиёев озвучил параметры государственного бюджета на следующий год.

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узбекистан

шавкат мирзиёев

образование

медицина

госзакупки

госбюджет

экономика

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ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев 1 ноября провел совещание по налоговым поступлениям и параметрам бюджета на 2022 год, сообщает пресс-служба президента.Отмечается, что бюджет в будущем году будет социальным. Наибольшую часть денежных средств планируется направить на поддержку здравоохранения и образования, повышение зарплат учителям и врачам. Помимо этого, особое внимание будет уделено повышению прозрачности системы госзакупок.Развитие здравоохранения и образованияСогласно проекту госбюджета, власти Узбекистана предоставят 58 трлн сумов на развитие образования и здравоохранения в стране.По предложению президента, на эти направления планируется дополнительно выделить еще 12 трлн сумов для реализации в регионах 55 новых программ. В частности, намечено открыть 1,6 тысячи детских садов в отдаленных районах, построить 40 новых школ и отремонтировать здания 235 старых учебных заведений, а также обновить школьные учебники и создать две тысяч компьютерных классов.Кроме того, на основе государственных грантов будут увеличены квоты для приема в вузы, в том числе на программы магистратуры и докторантуры. К тому же на основе государственно-частного партнерства планируется построить и оснастить общежития, а также частично компенсировать расходы более 80 тысяч студентов на аренду жилья.На развитие сферы первичной медико-санитарной помощи и внедрение высокотехнологичных медуслуг в регионах планируется направить 8 трлн сумов. Из них 1 трлн сумов пойдут на развитие онкогематологии, эндокринологии, трансплантации почек и печени. Часть бюджетных средств будет направлена на организацию вакцинации населения от коронавируса и доведение числа привитых до 17 млн человек, а также оказание специализированных медуслуг социально уязвимым слоям населения.Увеличение заработной платыПрезидент также предложил выделить допсредства на поэтапное повышение заработной платы учителей и врачей.Улучшение инфраструктуры регионовВ проекте государственного бюджета одной из основных статей расходов определено улучшение инфраструктуры регионов. В соответствии с документом, на строительство жилья и социальных объектов, благоустройство махаллей будет выделено 26 трлн сумов.Проведение прозрачных тендеровПо распоряжению президента, система государственных закупок будет обеспечена максимальной прозрачностью. Министерству финансов поручено с 1 января 2022 года внедрить систему проведения тендеров, исключающую человеческий фактор. К тому же намечено полностью цифровизировать бухгалтерию всех бюджетных организаций, производить расчеты по госзакупок через электронные счет-фактуры.

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узбекистан, шавкат мирзиёев, образование, медицина, госзакупки, госбюджет