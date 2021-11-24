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Миграция
https://uz.sputniknews.ru/20211124/moskva-uvelichivaet-stoimost-patenta-21508808.html
Москва увеличивает стоимость патента
Москва увеличивает стоимость патента
Российская столица увеличивает коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда. Это повлечет за собой повышение стоимости патента для мигрантов.
2021-11-24T19:37+0500
2021-11-24T19:37+0500
миграция
москва
трудовой патент
рынок труда
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ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. В 2022 году в российской столице увеличится стоимость патента для трудовых мигрантов, сообщается на сайте мэра Москвы.Как поясняется, стоимость трудового патента для иностранцев рассчитывается из коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда. По словам министра правительства Москвы, руководителя Департамента экономической политики города Кирилла Пуртова, с будущего года он возрастет.Решение произвести индексацию стоимости патента принято в связи с увеличением зарплат трудовых мигрантов в традиционных для них отраслях — строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве. Отмечается, что в первом полугодии они выросли на на 9,5 процента.Повышение стоимости будет способствовать выравниванию налоговой нагрузки для иностранцев и защите рабочих мест российского рынка труда, говорится в сообщении. Кроме того, это принесет в бюджет дополнительно порядка 1,7 миллиарда рублей.Патенты на осуществление трудовой деятельности в России введены в 2015 году. Они необходимы гражданам Украины, Молдовы, Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана, въезжающим в РФ в безвизовом порядке.По данным, озвученным Кириллом Пуртовым, за десять месяцев этого года в Москве выдано 528 тысяч патентов, поступления в бюджет города в виде НДФЛ составили 16,2 миллиарда рублей.В свою очередь, число выданных с 2015 года трудовых патентов превысило три миллиона, в бюджет перечислено свыше 107 миллиардов рублей налога.
https://uz.sputniknews.ru/20210513/uzbekistantsam-stalo-prosche-podat-zayavlenie-na-patent-v-moskve-18711350.html
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москва, трудовой патент, рынок труда

Москва увеличивает стоимость патента

19:37 24.11.2021
© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПосетитель в многофункциональном миграционном центре Москвы близ деревни Сахарово
Посетитель в многофункциональном миграционном центре Москвы близ деревни Сахарово - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.11.2021
© Sputnik / Максим Блинов
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С будущего года в Москве возрастет коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда. Это повлечет за собой повышение стоимости патента.
ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. В 2022 году в российской столице увеличится стоимость патента для трудовых мигрантов, сообщается на сайте мэра Москвы.
Как поясняется, стоимость трудового патента для иностранцев рассчитывается из коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда. По словам министра правительства Москвы, руководителя Департамента экономической политики города Кирилла Пуртова, с будущего года он возрастет.
“Согласно принятому закону, коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда, в 2022 году увеличится с 2,3878 до 2,4832. Это повысит стоимость патента до 5 900 рублей в месяц. Прежняя стоимость — 5 341 рубль — была установлена в 2020 году и в текущем году не менялась”, — сказал Пуртов.
Решение произвести индексацию стоимости патента принято в связи с увеличением зарплат трудовых мигрантов в традиционных для них отраслях — строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве. Отмечается, что в первом полугодии они выросли на на 9,5 процента.
Повышение стоимости будет способствовать выравниванию налоговой нагрузки для иностранцев и защите рабочих мест российского рынка труда, говорится в сообщении. Кроме того, это принесет в бюджет дополнительно порядка 1,7 миллиарда рублей.
Патенты на осуществление трудовой деятельности в России введены в 2015 году. Они необходимы гражданам Украины, Молдовы, Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана, въезжающим в РФ в безвизовом порядке.
По данным, озвученным Кириллом Пуртовым, за десять месяцев этого года в Москве выдано 528 тысяч патентов, поступления в бюджет города в виде НДФЛ составили 16,2 миллиарда рублей.
В свою очередь, число выданных с 2015 года трудовых патентов превысило три миллиона, в бюджет перечислено свыше 107 миллиардов рублей налога.
Посетитель в многофункциональном миграционном центре Москвы близ деревни Сахарово - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.05.2021
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