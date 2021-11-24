https://uz.sputniknews.ru/20211124/moskva-uvelichivaet-stoimost-patenta-21508808.html

Москва увеличивает стоимость патента

Москва увеличивает стоимость патента

Российская столица увеличивает коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда. Это повлечет за собой повышение стоимости патента для мигрантов.

2021-11-24T19:37+0500

2021-11-24T19:37+0500

2021-11-24T19:37+0500

миграция

москва

трудовой патент

рынок труда

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/704/68/7046896_0:109:3257:1941_1920x0_80_0_0_9f2991d0f78a6e6a640955bfa66e7d1d.jpg

ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. В 2022 году в российской столице увеличится стоимость патента для трудовых мигрантов, сообщается на сайте мэра Москвы.Как поясняется, стоимость трудового патента для иностранцев рассчитывается из коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда. По словам министра правительства Москвы, руководителя Департамента экономической политики города Кирилла Пуртова, с будущего года он возрастет.Решение произвести индексацию стоимости патента принято в связи с увеличением зарплат трудовых мигрантов в традиционных для них отраслях — строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве. Отмечается, что в первом полугодии они выросли на на 9,5 процента.Повышение стоимости будет способствовать выравниванию налоговой нагрузки для иностранцев и защите рабочих мест российского рынка труда, говорится в сообщении. Кроме того, это принесет в бюджет дополнительно порядка 1,7 миллиарда рублей.Патенты на осуществление трудовой деятельности в России введены в 2015 году. Они необходимы гражданам Украины, Молдовы, Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана, въезжающим в РФ в безвизовом порядке.По данным, озвученным Кириллом Пуртовым, за десять месяцев этого года в Москве выдано 528 тысяч патентов, поступления в бюджет города в виде НДФЛ составили 16,2 миллиарда рублей.В свою очередь, число выданных с 2015 года трудовых патентов превысило три миллиона, в бюджет перечислено свыше 107 миллиардов рублей налога.

https://uz.sputniknews.ru/20210513/uzbekistantsam-stalo-prosche-podat-zayavlenie-na-patent-v-moskve-18711350.html

москва

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

москва, трудовой патент, рынок труда