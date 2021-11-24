https://uz.sputniknews.ru/20211124/munisa-rizaeva-rasskazala-kak-mojet-lyubit-nastoyaschiy-mujchina--video-21495815.html
Муниса Ризаева рассказала, как может любить настоящий мужчина — видео
Муниса Ризаева рассказала, как может любить настоящий мужчина — видео
Певица уверена: влюбляется мужчина лишь раз в жизни. Все остальное не имеет отношение к любви.
2021-11-24T10:45+0500
2021-11-24T10:45+0500
2021-11-24T10:45+0500
общество
муниса ризаева
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ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Звезда узбекской эстрады Муниса Ризаева рассказала, как может проявлять свои чувства настоящий мужчина.Артистка отметила, что мужчины, порой, могут любить даже сильнее женщины. Сильный пол, по мнению Ризаевой, влюбляется только раз в жизни. Певица посоветовала девушкам не бороться за мужское внимание. Если мужчине женщина по-настоящему нужно, то он все ради нее сделает, подчеркнула Ризаева.В последнее время вокруг звезды ходит много слухов: поклонники артистки считают, что она вышла замуж и беременна.Однако сама Ризаева назвала эту информацию фейковой.
https://uz.sputniknews.ru/20211103/munisa-rizaeva-oprovergla-sluxi-o-primirenii-s-pevitsey-rayxon--video-21205526.html
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муниса ризаева
Муниса Ризаева рассказала, как может любить настоящий мужчина — видео
Певица уверена: эгоизм мужчины существует ровно до той секунды, пока он не встретил свою любовь. Причем влюбляется мужчина лишь раз в жизни.
ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Звезда узбекской эстрады Муниса Ризаева рассказала, как может проявлять свои чувства настоящий мужчина.
Артистка отметила, что мужчины, порой, могут любить даже сильнее женщины. Сильный пол, по мнению Ризаевой, влюбляется только раз в жизни.
Певица посоветовала девушкам не бороться за мужское внимание. Если мужчине женщина по-настоящему нужно, то он все ради нее сделает, подчеркнула Ризаева.
В последнее время вокруг звезды ходит много слухов: поклонники артистки считают, что она вышла замуж и беременна.
Однако сама Ризаева назвала эту информацию фейковой.