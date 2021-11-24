https://uz.sputniknews.ru/20211124/munisa-rizaeva-rasskazala-kak-mojet-lyubit-nastoyaschiy-mujchina--video-21495815.html

Муниса Ризаева рассказала, как может любить настоящий мужчина — видео

Муниса Ризаева рассказала, как может любить настоящий мужчина — видео

Певица уверена: влюбляется мужчина лишь раз в жизни. Все остальное не имеет отношение к любви.

2021-11-24T10:45+0500

2021-11-24T10:45+0500

2021-11-24T10:45+0500

общество

муниса ризаева

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ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Звезда узбекской эстрады Муниса Ризаева рассказала, как может проявлять свои чувства настоящий мужчина.Артистка отметила, что мужчины, порой, могут любить даже сильнее женщины. Сильный пол, по мнению Ризаевой, влюбляется только раз в жизни. Певица посоветовала девушкам не бороться за мужское внимание. Если мужчине женщина по-настоящему нужно, то он все ради нее сделает, подчеркнула Ризаева.В последнее время вокруг звезды ходит много слухов: поклонники артистки считают, что она вышла замуж и беременна.Однако сама Ризаева назвала эту информацию фейковой.

https://uz.sputniknews.ru/20211103/munisa-rizaeva-oprovergla-sluxi-o-primirenii-s-pevitsey-rayxon--video-21205526.html

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муниса ризаева