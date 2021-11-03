https://uz.sputniknews.ru/20211103/munisa-rizaeva-oprovergla-sluxi-o-primirenii-s-pevitsey-rayxon--video-21205526.html
Муниса Ризаева опровергла слухи о примирении с певицей Райхон — видео
Муниса Ризаева опровергла слухи о примирении с певицей Райхон — видео
На прошлой неделе звезды впервые после ссоры вместе вышли в свет
2021-11-03T09:28+0500
2021-11-03T09:28+0500
2021-11-03T09:28+0500
общество
райхон ганиева
муниса ризаева
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ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Звезда узбекской эстрады Муниса Ризаева отрицает примирение с певицей Райхон Ганиевой.Неделю назад артистки сфотографировались вместе на мероприятии в честь празднования победы президента Шавката Мирзиёева на выборах.Поклонники предположили, что Ризаева и Ганиева забыли былые обиды. Слухи об их ссоре после выхода совместного трека "Bor yoki yo'q" ходят уже несколько лет. Однако совместное фото ничего не значит, заявила Ризаева в своем Instagram. Звезда ехала в машине, вела прямую трансляцию и слушала музыку. В какой-то момент включилась песня Райхон "Anglamadim", и Ризаева начала подпевать.Поклонники тут же обрушились на певицу с вопросами о примирении с Райхон. Однако Ризаева ответила резко, заявив, что если она не разговаривает с человеком, это не означает, что нельзя слушать его треки.
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райхон ганиева, муниса ризаева
Муниса Ризаева опровергла слухи о примирении с певицей Райхон — видео
Недавно звезды впервые за долгое время вместе вышли в свет. Однако, как выяснилось, это не положило конец ссоре.
ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Звезда узбекской эстрады Муниса Ризаева отрицает примирение с певицей Райхон Ганиевой.
Неделю назад артистки сфотографировались
вместе на мероприятии в честь празднования победы президента Шавката Мирзиёева на выборах.
Поклонники предположили, что Ризаева и Ганиева забыли былые обиды. Слухи об их ссоре после выхода совместного трека "Bor yoki yo'q" ходят уже несколько лет.
Однако совместное фото ничего не значит, заявила Ризаева в своем Instagram.
Звезда ехала в машине, вела прямую трансляцию и слушала музыку. В какой-то момент включилась песня Райхон "Anglamadim", и Ризаева начала подпевать.
Поклонники тут же обрушились на певицу с вопросами о примирении с Райхон.
Однако Ризаева ответила резко, заявив, что если она не разговаривает с человеком, это не означает, что нельзя слушать его треки.