https://uz.sputniknews.ru/20211103/munisa-rizaeva-oprovergla-sluxi-o-primirenii-s-pevitsey-rayxon--video-21205526.html

Муниса Ризаева опровергла слухи о примирении с певицей Райхон — видео

Муниса Ризаева опровергла слухи о примирении с певицей Райхон — видео

На прошлой неделе звезды впервые после ссоры вместе вышли в свет

2021-11-03T09:28+0500

2021-11-03T09:28+0500

2021-11-03T09:28+0500

общество

райхон ганиева

муниса ризаева

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/03/21205769_0:371:1080:979_1920x0_80_0_0_d307f4669de2964924c9870f2b456eb8.jpg

ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Звезда узбекской эстрады Муниса Ризаева отрицает примирение с певицей Райхон Ганиевой.Неделю назад артистки сфотографировались вместе на мероприятии в честь празднования победы президента Шавката Мирзиёева на выборах.Поклонники предположили, что Ризаева и Ганиева забыли былые обиды. Слухи об их ссоре после выхода совместного трека "Bor yoki yo'q" ходят уже несколько лет. Однако совместное фото ничего не значит, заявила Ризаева в своем Instagram. Звезда ехала в машине, вела прямую трансляцию и слушала музыку. В какой-то момент включилась песня Райхон "Anglamadim", и Ризаева начала подпевать.Поклонники тут же обрушились на певицу с вопросами о примирении с Райхон. Однако Ризаева ответила резко, заявив, что если она не разговаривает с человеком, это не означает, что нельзя слушать его треки.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

райхон ганиева, муниса ризаева