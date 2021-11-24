https://uz.sputniknews.ru/20211124/putin-vnes-na-ratifikatsiyu-v-gosdumu-soglashenie-s-tadjikistanom-o-pvo-21495489.html
Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение с Таджикистаном о ПВО
Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение с Таджикистаном о ПВО
Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение с Таджикистаном об объединенной системе ПВО. Проект нацелен на повышение эффективности решения задач противовоздушной обороны в регионе.
2021-11-24T09:58+0500
2021-11-24T09:58+0500
2021-11-24T10:07+0500
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ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны (ПВО) между Россией и Таджикистаном.Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.Стороны намерены создать объединенную региональную систему ПВО в рамках объединенной системы ПВО государств-участников СНГ. Проект нацелен на повышение эффективности решения задач противовоздушной обороны в регионе. Соглашение планируется заключить на пять лет, далее его действие автоматически будет продлеваться на последующие аналогичные периоды. Отмечается, что существующий порядок финансирования и обеспечения вооруженных сил двух стран меняться не будет.
https://uz.sputniknews.ru/20210810/vo-vsyu-ognevuyu-mosch-kak-proxodili-ucheniya-trex-armiy-v-tadjikistane-20029771.html
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Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение с Таджикистаном о ПВО
09:58 24.11.2021 (обновлено: 10:07 24.11.2021)
Стороны намерены создать объединенную региональную систему ПВО в рамках объединенной системы ПВО государств-участников СНГ. Проект нацелен на повышение эффективности решения задач противовоздушной обороны в регионе.
ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны (ПВО) между Россией и Таджикистаном.
Документ опубликован
в электронной базе нижней палаты парламента.
Стороны намерены создать объединенную региональную систему ПВО в рамках объединенной системы ПВО государств-участников СНГ. Проект нацелен на повышение эффективности решения задач противовоздушной обороны в регионе.
Соглашение планируется заключить на пять лет, далее его действие автоматически будет продлеваться на последующие аналогичные периоды. Отмечается, что существующий порядок финансирования и обеспечения вооруженных сил двух стран меняться не будет.