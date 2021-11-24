https://uz.sputniknews.ru/20211124/roboty-i-iskusstvennyy-intellekt-tretiy-den-innoweekuz-2021-21497920.html
Роботы и искусственный интеллект: третий день InnoWeek.UZ-2021 - видео
Роботы и искусственный интеллект: третий день InnoWeek.UZ-2021 - видео
В Мининноваций Узбекистана проходит международная конференция по искусственному интеллекту, выставки инновационных проектов.
2021-11-24T11:42+0500
2021-11-24T11:42+0500
2021-11-24T12:07+0500
общество
узбекистан
конференция
искусственный интеллект
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ТАШКЕНТ, 24 ноя – Sputnik. Стартовал третий день недели инновационных идей InnoWeek.uz-2021. В здании Министерства инноваций проходит международный конкурс робототехники "International Robotics Challenge" и Международная конференция "Искусственный интеллект – основа технологии развития".На открытии конференции заместитель министра инновационного развития Шахло Турдикулова пригласила на сцену девочек из команды IT Queens. Юные программистки представили свой проект по развитию искусственного интеллекта на ежегодной конференции Artificial Intelligence Journey 12 ноября в Москве и вошли в число лучших международного конкурса по искусственному интеллекту для молодежи. Турдикулова поздравила девочек и вручила им памятные подарки.В своей приветственной речи министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Шерзод Шерматов рассказал об обучении программистов в Узбекистане. По его словам, на базе 4 вузов началась подготовка более чем 130 специалистов в области искусственного интеллекта (ИИ). В 15 учебных заведениях в образовательную программу добавили курсы по практическому применению ИИ в различных отраслях экономики и государственного управления.В университетах страны выделено 77 квот на обучение по специальности "Искусственный интеллект". А Фонд "Эль-юрт умиди" выделяет 30 квот на краткосрочные зарубежные научные стажировки, а также направляет лучших претендентов на обучение в вузах России и других зарубежных стран.В здании Министерства инновационного развития также проходит выставка научных проектов. В ней принимают участие свыше 100 местных и зарубежных компаний, научно-исследовательских и высших учебных заведений.В рамках недели инновационных идей представители Мининноваций Узбекистана провели встречу с делегацией из Татарстана, возглавляемой заместителем премьер-министра – министром экономики Татарстана Мидхатом Шагиахметовым. Стороны подписали Меморандум о сотрудничестве между Инвестиционно-венчурным фондом Республики Татарстан и ООО "Национальным венчурным фондом UzVC" (UzVC).
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узбекистан, конференция, искусственный интеллект
Роботы и искусственный интеллект: третий день InnoWeek.UZ-2021 - видео
11:42 24.11.2021 (обновлено: 12:07 24.11.2021)
В Мининноваций Узбекистана проходит международная конференция по искусственному интеллекту, выставки инновационных проектов.
ТАШКЕНТ, 24 ноя – Sputnik. Стартовал третий день недели инновационных идей InnoWeek.uz-2021. В здании Министерства инноваций проходит международный конкурс робототехники "International Robotics Challenge" и Международная конференция "Искусственный интеллект – основа технологии развития".
На открытии конференции заместитель министра инновационного развития Шахло Турдикулова пригласила на сцену девочек из команды IT Queens. Юные программистки представили свой проект по развитию искусственного интеллекта на ежегодной конференции Artificial Intelligence Journey 12 ноября в Москве и вошли в число лучших международного конкурса по искусственному интеллекту для молодежи. Турдикулова поздравила девочек и вручила им памятные подарки.
В своей приветственной речи министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Шерзод Шерматов рассказал об обучении программистов в Узбекистане. По его словам, на базе 4 вузов началась подготовка более чем 130 специалистов в области искусственного интеллекта (ИИ). В 15 учебных заведениях в образовательную программу добавили курсы по практическому применению ИИ в различных отраслях экономики и государственного управления.
В университетах страны выделено 77 квот на обучение по специальности "Искусственный интеллект". А Фонд "Эль-юрт умиди" выделяет 30 квот на краткосрочные зарубежные научные стажировки, а также направляет лучших претендентов на обучение в вузах России и других зарубежных стран.
В здании Министерства инновационного развития также проходит выставка научных проектов. В ней принимают участие свыше 100 местных и зарубежных компаний, научно-исследовательских и высших учебных заведений.
В рамках недели инновационных идей представители Мининноваций Узбекистана провели встречу с делегацией из Татарстана, возглавляемой заместителем премьер-министра – министром экономики Татарстана Мидхатом Шагиахметовым. Стороны подписали Меморандум о сотрудничестве между Инвестиционно-венчурным фондом Республики Татарстан и ООО "Национальным венчурным фондом UzVC" (UzVC).