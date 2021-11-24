Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211124/roboty-i-iskusstvennyy-intellekt-tretiy-den-innoweekuz-2021-21497920.html
Роботы и искусственный интеллект: третий день InnoWeek.UZ-2021 - видео
Роботы и искусственный интеллект: третий день InnoWeek.UZ-2021 - видео
В Мининноваций Узбекистана проходит международная конференция по искусственному интеллекту, выставки инновационных проектов.
2021-11-24T11:42+0500
2021-11-24T12:07+0500
общество
узбекистан
конференция
искусственный интеллект
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/18/21497731_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_e9cfdca592bf18d8905ff3b8db5cfe9e.jpg
ТАШКЕНТ, 24 ноя – Sputnik. Стартовал третий день недели инновационных идей InnoWeek.uz-2021. В здании Министерства инноваций проходит международный конкурс робототехники "International Robotics Challenge" и Международная конференция "Искусственный интеллект – основа технологии развития".На открытии конференции заместитель министра инновационного развития Шахло Турдикулова пригласила на сцену девочек из команды IT Queens. Юные программистки представили свой проект по развитию искусственного интеллекта на ежегодной конференции Artificial Intelligence Journey 12 ноября в Москве и вошли в число лучших международного конкурса по искусственному интеллекту для молодежи. Турдикулова поздравила девочек и вручила им памятные подарки.В своей приветственной речи министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Шерзод Шерматов рассказал об обучении программистов в Узбекистане. По его словам, на базе 4 вузов началась подготовка более чем 130 специалистов в области искусственного интеллекта (ИИ). В 15 учебных заведениях в образовательную программу добавили курсы по практическому применению ИИ в различных отраслях экономики и государственного управления.В университетах страны выделено 77 квот на обучение по специальности "Искусственный интеллект". А Фонд "Эль-юрт умиди" выделяет 30 квот на краткосрочные зарубежные научные стажировки, а также направляет лучших претендентов на обучение в вузах России и других зарубежных стран.В здании Министерства инновационного развития также проходит выставка научных проектов. В ней принимают участие свыше 100 местных и зарубежных компаний, научно-исследовательских и высших учебных заведений.В рамках недели инновационных идей представители Мининноваций Узбекистана провели встречу с делегацией из Татарстана, возглавляемой заместителем премьер-министра – министром экономики Татарстана Мидхатом Шагиахметовым. Стороны подписали Меморандум о сотрудничестве между Инвестиционно-венчурным фондом Республики Татарстан и ООО "Национальным венчурным фондом UzVC" (UzVC).
https://uz.sputniknews.ru/20211123/innoweekuz-2021-itogi-i-podpisannye-dokumenty-21488868.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/18/21497731_67:0:1204:853_1920x0_80_0_0_9878e1efe84730cc9075fb9ca7c126a4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, конференция, искусственный интеллект

Роботы и искусственный интеллект: третий день InnoWeek.UZ-2021 - видео

11:42 24.11.2021 (обновлено: 12:07 24.11.2021)
© пресс-служба министерства инновационного развития УзбекистанаТретий день недели "InnoWeek.Uz-2021"
Третий день недели InnoWeek.Uz-2021 - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.11.2021
© пресс-служба министерства инновационного развития Узбекистана
Подписаться на
В Мининноваций Узбекистана проходит международная конференция по искусственному интеллекту, выставки инновационных проектов.
ТАШКЕНТ, 24 ноя – Sputnik. Стартовал третий день недели инновационных идей InnoWeek.uz-2021. В здании Министерства инноваций проходит международный конкурс робототехники "International Robotics Challenge" и Международная конференция "Искусственный интеллект – основа технологии развития".
На открытии конференции заместитель министра инновационного развития Шахло Турдикулова пригласила на сцену девочек из команды IT Queens. Юные программистки представили свой проект по развитию искусственного интеллекта на ежегодной конференции Artificial Intelligence Journey 12 ноября в Москве и вошли в число лучших международного конкурса по искусственному интеллекту для молодежи. Турдикулова поздравила девочек и вручила им памятные подарки.
В своей приветственной речи министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Шерзод Шерматов рассказал об обучении программистов в Узбекистане. По его словам, на базе 4 вузов началась подготовка более чем 130 специалистов в области искусственного интеллекта (ИИ). В 15 учебных заведениях в образовательную программу добавили курсы по практическому применению ИИ в различных отраслях экономики и государственного управления.
В университетах страны выделено 77 квот на обучение по специальности "Искусственный интеллект". А Фонд "Эль-юрт умиди" выделяет 30 квот на краткосрочные зарубежные научные стажировки, а также направляет лучших претендентов на обучение в вузах России и других зарубежных стран.
В здании Министерства инновационного развития также проходит выставка научных проектов. В ней принимают участие свыше 100 местных и зарубежных компаний, научно-исследовательских и высших учебных заведений.
В рамках недели инновационных идей представители Мининноваций Узбекистана провели встречу с делегацией из Татарстана, возглавляемой заместителем премьер-министра – министром экономики Татарстана Мидхатом Шагиахметовым. Стороны подписали Меморандум о сотрудничестве между Инвестиционно-венчурным фондом Республики Татарстан и ООО "Национальным венчурным фондом UzVC" (UzVC).
Главы инновационного технопарка Яшнабад(Узбекистан) и ГАО Технопарк в сфере высоких технологий ИТ-парк(Татарстан) - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.11.2021
Общество
Innoweek.Uz-2021: Татарстан создаст рабочие места в Узбекистане
Вчера, 19:41
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:22США "поделили" страны: кого зовут на Саммит за демократию
12:06Семь новых автобусных маршрутов появятся в Ташкенте
11:52Создана онлайн-платформа для идей и предложений от молодых врачей
11:42Роботы и искусственный интеллект: третий день InnoWeek.UZ-2021 - видео
11:25Неделя ожидания: на белорусско-литовской границе фуры стоят по 6-7 дней
11:24Дело китайской теннисистки: ультрафеминизм доведет до тюрьмы
11:07В Европе зимой попробуют жить без электричества
10:53Чемпион мира и Олимпийских игр Руслан Нурудинов отмечает юбилей
10:45Муниса Ризаева рассказала, как может любить настоящий мужчина — видео
10:01Голод и истощение: как Россия спасает детей Афганистана от смерти — видео
09:58Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение с Таджикистаном о ПВО
09:44Россия поделится с узбекскими курсантами военным опытом на Ближнем Востоке
09:34В Ташкенте на время останутся без газа жители свыше 350 домов
09:06Военные Узбекистана и Казахстана атаковали "противника" у Афганистана
08:47Иностранцам в России станет проще найти работу
08:25Как изменится внешний долг Узбекистана в 2022 году
08:02В Приаралье привезли туркменских куланов — фото
07:58Айтишницы из Ташкента: о встрече с Путиным и будущем IT в Узбекистане — видео
07:00 Пять сезонных фруктов, которые нужно есть в холода
ВчераВ цирках Франции запретят диких животных