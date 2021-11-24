https://uz.sputniknews.ru/20211124/sozdana-onlayn-ploschadka-dlya-idey-i-predlojeniy-ot-molodyx-vrachey-21498178.html
Создана онлайн-платформа для идей и предложений от молодых врачей
Создана онлайн-платформа для идей и предложений от молодых врачей
Проект реализован по инициативе президента в целях преобразования сферы медицины в систему, удовлетворяющую потребностям населения.
2021-11-24T11:52+0500
2021-11-24T11:52+0500
2021-11-24T11:55+0500
общество
медицина
министерство здравоохранения узбекистана
цифровая медицина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/759/32/7593272_34:143:746:544_1920x0_80_0_0_89f4c3fcdd129c49ad481ad870dec4cb.jpg
ТАШКЕНТ, 24 ноя – Sputnik. Министерство здравоохранения создало площадку для новых идей и предложений от молодых и перспективных врачей Узбекистана, сообщает пресс-служба Минздрава республики. Проект реализован по инициативе президента в целях преобразования сферы медицины в систему, удовлетворяющую потребностям населения. Онлайн-площадка “Врачи нового Узбекистана” создана для объединения активных, инициативных молодых представителей сферы медицины. "Новая платформа предназначена для врачей в возрасте до 45 лет, которые живут не только в нашей стране, но и для врачей-соотечественников, живущих и работающих в различных уголках мира", - уточнили в министерстве. Кроме того, площадка предназначена для принятия новых идей и предложений по решению актуальных вопросов в сфере медицины и их обсуждения на научно-практических конференциях, посвященных развитию системы здравоохранения. Отмечается, что молодых врачей, представивших лучшие идеи и предложения, включат в резерв перспективных кадров министерства.
https://uz.sputniknews.ru/20211012/izmenen-poryadok-attestatsii-medrabotnikov-20867546.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/759/32/7593272_0:0:883:662_1920x0_80_0_0_ff8495d87ff11b9aa647ba45887ef398.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
медицина, министерство здравоохранения узбекистана, цифровая медицина
Создана онлайн-платформа для идей и предложений от молодых врачей
11:52 24.11.2021 (обновлено: 11:55 24.11.2021)
Проект реализован по инициативе президента в целях преобразования сферы медицины в систему, удовлетворяющую потребностям населения.
ТАШКЕНТ, 24 ноя – Sputnik.
Министерство здравоохранения создало площадку для новых идей и предложений от молодых и перспективных врачей Узбекистана, сообщает
пресс-служба Минздрава республики.
Проект реализован по инициативе президента в целях преобразования сферы медицины в систему, удовлетворяющую потребностям населения.
Онлайн-площадка “Врачи нового Узбекистана” создана для объединения активных, инициативных молодых представителей сферы медицины.
"Новая платформа предназначена для врачей в возрасте до 45 лет, которые живут не только в нашей стране, но и для врачей-соотечественников, живущих и работающих в различных уголках мира", - уточнили в министерстве.
Кроме того, площадка предназначена для принятия новых идей и предложений по решению актуальных вопросов в сфере медицины и их обсуждения на научно-практических конференциях, посвященных развитию системы здравоохранения.
Отмечается, что молодых врачей, представивших лучшие идеи и предложения, включат в резерв перспективных кадров министерства.