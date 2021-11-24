https://uz.sputniknews.ru/20211124/sozdana-onlayn-ploschadka-dlya-idey-i-predlojeniy-ot-molodyx-vrachey-21498178.html

Создана онлайн-платформа для идей и предложений от молодых врачей

Создана онлайн-платформа для идей и предложений от молодых врачей

Проект реализован по инициативе президента в целях преобразования сферы медицины в систему, удовлетворяющую потребностям населения.

2021-11-24T11:52+0500

2021-11-24T11:52+0500

2021-11-24T11:55+0500

общество

медицина

министерство здравоохранения узбекистана

цифровая медицина

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ТАШКЕНТ, 24 ноя – Sputnik. Министерство здравоохранения создало площадку для новых идей и предложений от молодых и перспективных врачей Узбекистана, сообщает пресс-служба Минздрава республики. Проект реализован по инициативе президента в целях преобразования сферы медицины в систему, удовлетворяющую потребностям населения. Онлайн-площадка “Врачи нового Узбекистана” создана для объединения активных, инициативных молодых представителей сферы медицины. "Новая платформа предназначена для врачей в возрасте до 45 лет, которые живут не только в нашей стране, но и для врачей-соотечественников, живущих и работающих в различных уголках мира", - уточнили в министерстве. Кроме того, площадка предназначена для принятия новых идей и предложений по решению актуальных вопросов в сфере медицины и их обсуждения на научно-практических конференциях, посвященных развитию системы здравоохранения. Отмечается, что молодых врачей, представивших лучшие идеи и предложения, включат в резерв перспективных кадров министерства.

https://uz.sputniknews.ru/20211012/izmenen-poryadok-attestatsii-medrabotnikov-20867546.html

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медицина, министерство здравоохранения узбекистана, цифровая медицина