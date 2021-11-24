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Создана онлайн-платформа для идей и предложений от молодых врачей
Создана онлайн-платформа для идей и предложений от молодых врачей
Проект реализован по инициативе президента в целях преобразования сферы медицины в систему, удовлетворяющую потребностям населения.
2021-11-24T11:52+0500
2021-11-24T11:55+0500
общество
медицина
министерство здравоохранения узбекистана
цифровая медицина
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ТАШКЕНТ, 24 ноя – Sputnik. Министерство здравоохранения создало площадку для новых идей и предложений от молодых и перспективных врачей Узбекистана, сообщает пресс-служба Минздрава республики. Проект реализован по инициативе президента в целях преобразования сферы медицины в систему, удовлетворяющую потребностям населения. Онлайн-площадка “Врачи нового Узбекистана” создана для объединения активных, инициативных молодых представителей сферы медицины. "Новая платформа предназначена для врачей в возрасте до 45 лет, которые живут не только в нашей стране, но и для врачей-соотечественников, живущих и работающих в различных уголках мира", - уточнили в министерстве. Кроме того, площадка предназначена для принятия новых идей и предложений по решению актуальных вопросов в сфере медицины и их обсуждения на научно-практических конференциях, посвященных развитию системы здравоохранения. Отмечается, что молодых врачей, представивших лучшие идеи и предложения, включат в резерв перспективных кадров министерства.
https://uz.sputniknews.ru/20211012/izmenen-poryadok-attestatsii-medrabotnikov-20867546.html
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медицина, министерство здравоохранения узбекистана, цифровая медицина

Создана онлайн-платформа для идей и предложений от молодых врачей

11:52 24.11.2021 (обновлено: 11:55 24.11.2021)
© Фото:Министерство здравоохранения УзбекистанаВрачи-гематологи в Узбекистане
Врачи-гематологи в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.11.2021
© Фото:Министерство здравоохранения Узбекистана
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Проект реализован по инициативе президента в целях преобразования сферы медицины в систему, удовлетворяющую потребностям населения.
ТАШКЕНТ, 24 ноя – Sputnik. Министерство здравоохранения создало площадку для новых идей и предложений от молодых и перспективных врачей Узбекистана, сообщает пресс-служба Минздрава республики.
Проект реализован по инициативе президента в целях преобразования сферы медицины в систему, удовлетворяющую потребностям населения.
Онлайн-площадка “Врачи нового Узбекистана” создана для объединения активных, инициативных молодых представителей сферы медицины.
Медработник, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.10.2021
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Изменен порядок аттестации медработников
12 октября, 11:03
"Новая платформа предназначена для врачей в возрасте до 45 лет, которые живут не только в нашей стране, но и для врачей-соотечественников, живущих и работающих в различных уголках мира", - уточнили в министерстве.
Кроме того, площадка предназначена для принятия новых идей и предложений по решению актуальных вопросов в сфере медицины и их обсуждения на научно-практических конференциях, посвященных развитию системы здравоохранения.
Отмечается, что молодых врачей, представивших лучшие идеи и предложения, включат в резерв перспективных кадров министерства.
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