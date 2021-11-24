https://uz.sputniknews.ru/20211124/sputnik-m-v-rossii-zaregistrirovali-vaktsinu-ot-covid-19-dlya-podrostkov-21511074.html
"Спутник-М": в России зарегистрировали вакцину от COVID-19 для подростков
"Спутник-М": в России зарегистрировали вакцину от COVID-19 для подростков
Получено разрешение на использование "Спутника" в детской популяции. В среду вакцина получила регистрацию.
2021-11-24T22:06+0500
2021-11-24T22:06+0500
2021-11-24T22:47+0500
россия
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ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. В России разрешили применение вакцины от коронавируса для подростков 12-17 лет, сообщает РИА Новости.Об этом завил на брифинге замглавы НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов.В середине октября директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что вакцина от коронавируса для детей может получить название "Спутник М", где "М" означает "для маленьких".По словам помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова, прививку подросткам будут делать на добровольной основе и только при согласии родителей или законных представителей.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от COVID-19. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, подавляющее большинство пациентов в стационарах — это непривитые.В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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вакцина, подростки
"Спутник-М": в России зарегистрировали вакцину от COVID-19 для подростков
22:06 24.11.2021 (обновлено: 22:47 24.11.2021)
Получено разрешение на использование "Спутника" в детской популяции. В среду вакцина получила регистрацию.
ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik.
В России разрешили применение вакцины от коронавируса для подростков 12-17 лет, сообщает РИА Новости
.
Об этом завил на брифинге замглавы НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов.
"Сегодня получено разрешение на использование "Спутника" уже в детской популяции, вакцина получила регистрацию", — сказал он на брифинге.
В середине октября директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что вакцина от коронавируса для детей может получить название "Спутник М", где "М" означает "для маленьких".
По словам помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова, прививку подросткам будут делать на добровольной основе и только при согласии родителей или законных представителей.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от COVID-19. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, подавляющее большинство пациентов в стационарах — это непривитые.
В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.