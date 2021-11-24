https://uz.sputniknews.ru/20211124/sputnik-m-v-rossii-zaregistrirovali-vaktsinu-ot-covid-19-dlya-podrostkov-21511074.html

"Спутник-М": в России зарегистрировали вакцину от COVID-19 для подростков

"Спутник-М": в России зарегистрировали вакцину от COVID-19 для подростков

Получено разрешение на использование "Спутника" в детской популяции. В среду вакцина получила регистрацию.

2021-11-24T22:06+0500

2021-11-24T22:06+0500

2021-11-24T22:47+0500

россия

вакцина

подростки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/07/19572154_0:105:2407:1459_1920x0_80_0_0_d51ccf5668a89bf7fb70a1e98bffc09d.jpg

ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. В России разрешили применение вакцины от коронавируса для подростков 12-17 лет, сообщает РИА Новости.Об этом завил на брифинге замглавы НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов.В середине октября директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что вакцина от коронавируса для детей может получить название "Спутник М", где "М" означает "для маленьких".По словам помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова, прививку подросткам будут делать на добровольной основе и только при согласии родителей или законных представителей.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от COVID-19. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, подавляющее большинство пациентов в стационарах — это непривитые.В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://uz.sputniknews.ru/20211104/mirovaya-nauka-priznala-effektivnost-sputnika-layt--video-21225014.html

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

вакцина, подростки