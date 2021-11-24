https://uz.sputniknews.ru/20211124/uzbekistan-sozdast-bazu-dannyx-o-prestupleniyax-v-sfere-torgovli-lyudmi-21502142.html
Узбекистан создаст базу данных о преступлениях в сфере торговли людьми
Узбекистан создаст базу данных о преступлениях в сфере торговли людьми
База данных будет включать в себя информацию, в том числе о предполагаемых жертвах, способах совершения преступления.
2021-11-24T14:42+0500
2021-11-24T14:42+0500
2021-11-24T14:42+0500
общество
узбекистан
торговля людьми
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ТАШКЕНТ, 24 ноя – Sputnik. Министерство юстиции Узбекистана приступило к созданию Единой информационной базы данных о преступлениях в сфере торговли людьми. Соответствующее постановление утверждено в правительстве.В соответствии с документом, базу данных будет вести оперативно-розыскной департамент МВД Узбекистана, сообщили в пресс-службе Минюста. В нее будут заносить данные лиц, занимающихся торговлей людьми, информацию о жертвах траффикинга, предполагаемых жертвах, способах совершения преступления.Чуть более месяца назад Глава МВД Узбекистана генерал-лейтенант Пулат Бобожонов принял участие в заседании Совета министров внутренних дел государств-членов СНГ.Стороны акцентировали внимание на сотрудничестве в сфере противодействия преступлениям в киберпространстве, в т.ч. мошенничества, краж с электронных носителей. Говорили также о незаконном обороте наркотиков, торговле людьми и других видов правонарушений с использованием интернет ресурсов. Напомним, в соответствии со статьей "Торговля людьми" УК республики данное деяние карается лишением свободы на срок от пяти до 12 лет.По данным правоохранительных органов Узбекистана, преступники, специализирующиеся на торговле людьми, используют порядка 15 каналов переправки жертв, местные группировки сращиваются с международными ОПГ.
https://uz.sputniknews.ru/20200818/V-Uzbekistane-zapretili-raskryvat-svedeniya-o-zhertvakh-torgovli-lyudmi-14794390.html
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узбекистан, торговля людьми
Узбекистан создаст базу данных о преступлениях в сфере торговли людьми
База данных будет включать в себя информацию, в том числе о предполагаемых жертвах, способах совершения преступления.
ТАШКЕНТ, 24 ноя – Sputnik. Министерство юстиции Узбекистана приступило к созданию Единой информационной базы данных о преступлениях в сфере торговли людьми. Соответствующее постановление утверждено в правительстве.
В соответствии с документом, базу данных будет вести оперативно-розыскной департамент МВД Узбекистана, сообщили
в пресс-службе Минюста.
В нее будут заносить данные лиц, занимающихся торговлей людьми, информацию о жертвах траффикинга, предполагаемых жертвах, способах совершения преступления.
Чуть более месяца назад Глава МВД Узбекистана генерал-лейтенант Пулат Бобожонов принял участие
в заседании Совета министров внутренних дел государств-членов СНГ.
Стороны акцентировали внимание на сотрудничестве в сфере противодействия преступлениям в киберпространстве, в т.ч. мошенничества, краж с электронных носителей. Говорили также о незаконном обороте наркотиков, торговле людьми и других видов правонарушений с использованием интернет ресурсов.
Напомним, в соответствии со статьей "Торговля людьми" УК республики данное деяние карается лишением свободы на срок от пяти до 12 лет.
По данным правоохранительных органов Узбекистана, преступники, специализирующиеся на торговле людьми, используют порядка 15 каналов переправки жертв, местные группировки сращиваются с международными ОПГ.