Оборонные ведомства стран СНГ договорились вместе бороться с киберпреступниками

ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Делегация МВД Республики Узбекистан во главе с руководителем ведомства генерал-лейтенантом Пулатом Бобожоновым приняла участие в очередном заседании Совета министров внутренних дел государств-членов СНГ. Встреча состоялась в формате видеоконференцсвязи.В пресс-службе министерства рассказали, о чем шла речь на заседании представителей силовых структур. В числе главных тем повестки — вопросы реализации Межгосударственных программ сотрудничества государств-участников СНГ в борьбе с преступностью.Отдельный акцент — на сотрудничество в сфере противодействия преступлениям в киберпространстве, в т.ч. мошенничества, краж с электронных носителей, незаконного оборота наркотиков, торговле людьми и других видов правонарушений с использованием интернет ресурсов. Стороны обозначили проблемные вопросы и актуальные направления практического взаимодействия и обменялись мнениями о том, как сохранить мир и безопасность на пространстве Содружества, наметили цели и задачи Совета на ближайшую перспективу.По итогам заседания подписан Протокол Совета министров внутренних дел (полиции) государств-участников СНГ.Следующее заседание Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ состоится в 2022 году в Кыргызстане.
Стороны обозначили проблемные вопросы и актуальные направления практического взаимодействия и обменялись мнениями о том, как сохранить мир и безопасность на пространстве Содружества.
ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Делегация МВД Республики Узбекистан во главе с руководителем ведомства генерал-лейтенантом Пулатом Бобожоновым приняла участие в очередном заседании Совета министров внутренних дел государств-членов СНГ. Встреча состоялась в формате видеоконференцсвязи.
Кто принял участие в заседании Совета МВД стран-членов СНГ?
В работе заседания приняли участие делегации МВД Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Полиции Армении, а также представители Исполнительного комитета СНГ, Антитеррористического центра СНГ и Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений.
В пресс-службе министерства рассказали, о чем шла речь на заседании представителей силовых структур. В числе главных тем повестки — вопросы реализации Межгосударственных программ сотрудничества государств-участников СНГ в борьбе с преступностью.
Отдельный акцент — на сотрудничество в сфере противодействия преступлениям в киберпространстве, в т.ч. мошенничества, краж с электронных носителей, незаконного оборота наркотиков, торговле людьми и других видов правонарушений с использованием интернет ресурсов.
Стороны обозначили проблемные вопросы и актуальные направления практического взаимодействия и обменялись мнениями о том, как сохранить мир и безопасность на пространстве Содружества, наметили цели и задачи Совета на ближайшую перспективу.
По итогам заседания подписан Протокол Совета министров внутренних дел (полиции) государств-участников СНГ.