Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211013/oboronnye-vedomstva-stran-sng-dogovorilis-vmeste-borotsya-s-kiberprestupnikami-20897037.html
Оборонные ведомства стран СНГ договорились вместе бороться с киберпреступниками
Оборонные ведомства стран СНГ договорились вместе бороться с киберпреступниками
Стороны обозначили проблемные вопросы и актуальные направления практического взаимодействия и обменялись мнениями о том, как сохранить мир и безопасность на... 13.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-13T20:07+0500
2021-10-13T20:08+0500
общество
снг
заседание
мвд узбекистана
киберпреступность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/39/89/398997_0:170:3264:2006_1920x0_80_0_0_a3e60e77dee28aaaf200042d6271692a.jpg
ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Делегация МВД Республики Узбекистан во главе с руководителем ведомства генерал-лейтенантом Пулатом Бобожоновым приняла участие в очередном заседании Совета министров внутренних дел государств-членов СНГ. Встреча состоялась в формате видеоконференцсвязи.В пресс-службе министерства рассказали, о чем шла речь на заседании представителей силовых структур. В числе главных тем повестки — вопросы реализации Межгосударственных программ сотрудничества государств-участников СНГ в борьбе с преступностью.Отдельный акцент — на сотрудничество в сфере противодействия преступлениям в киберпространстве, в т.ч. мошенничества, краж с электронных носителей, незаконного оборота наркотиков, торговле людьми и других видов правонарушений с использованием интернет ресурсов. Стороны обозначили проблемные вопросы и актуальные направления практического взаимодействия и обменялись мнениями о том, как сохранить мир и безопасность на пространстве Содружества, наметили цели и задачи Совета на ближайшую перспективу.По итогам заседания подписан Протокол Совета министров внутренних дел (полиции) государств-участников СНГ.Следующее заседание Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ состоится в 2022 году в Кыргызстане.
https://uz.sputniknews.ru/20211008/v-mvd-ischut-telegram-shantajistov-sobirayuschix-dannye-ob-uzbekistantsax-20829106.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/39/89/398997_182:0:3083:2176_1920x0_80_0_0_9798cfc8c6fd68e3b8f981fa9c1405e9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
снг, заседание, мвд узбекистана, киберпреступность

Оборонные ведомства стран СНГ договорились вместе бороться с киберпреступниками

20:07 13.10.2021 (обновлено: 20:08 13.10.2021)
400
© PLIXS/negativespaceКод страницы сайта на экране
Код страницы сайта на экране - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.10.2021
© PLIXS/negativespace
Стороны обозначили проблемные вопросы и актуальные направления практического взаимодействия и обменялись мнениями о том, как сохранить мир и безопасность на пространстве Содружества.
ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Делегация МВД Республики Узбекистан во главе с руководителем ведомства генерал-лейтенантом Пулатом Бобожоновым приняла участие в очередном заседании Совета министров внутренних дел государств-членов СНГ. Встреча состоялась в формате видеоконференцсвязи.
© Пресс-служба МВД УзбекистанаМинистр внутренних дел Узбекистана генерал-лейтенант Пулат Бобожонов
Министр внутренних дел Узбекистана генерал-лейтенант Пулат Бобожонов - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.10.2021
Министр внутренних дел Узбекистана генерал-лейтенант Пулат Бобожонов
© Пресс-служба МВД Узбекистана
Кто принял участие в заседании Совета МВД стран-членов СНГ?

В работе заседания приняли участие делегации МВД Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Полиции Армении, а также представители Исполнительного комитета СНГ, Антитеррористического центра СНГ и Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений.

В пресс-службе министерства рассказали, о чем шла речь на заседании представителей силовых структур. В числе главных тем повестки — вопросы реализации Межгосударственных программ сотрудничества государств-участников СНГ в борьбе с преступностью.
Отдельный акцент — на сотрудничество в сфере противодействия преступлениям в киберпространстве, в т.ч. мошенничества, краж с электронных носителей, незаконного оборота наркотиков, торговле людьми и других видов правонарушений с использованием интернет ресурсов.
Стороны обозначили проблемные вопросы и актуальные направления практического взаимодействия и обменялись мнениями о том, как сохранить мир и безопасность на пространстве Содружества, наметили цели и задачи Совета на ближайшую перспективу.
По итогам заседания подписан Протокол Совета министров внутренних дел (полиции) государств-участников СНГ.
Киберпреступление - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.10.2021
Общество
В МВД ищут Telegram-шантажистов, собирающих данные об узбекистанцах
8 октября, 15:26
496
Следующее заседание Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ состоится в 2022 году в Кыргызстане.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:56В европейском энергокризисе виноваты сами европейцы — Путин
20:07Оборонные ведомства стран СНГ договорились вместе бороться с киберпреступниками
19:43Узбекистан назвали “чемпионом по гендерному равенству в ЦА”
19:26Битва с бытовыми трудностями: глава общества воинов-афганцев рассказал о наболевшем
19:14В Кыргызстане назначен новый председатель Кабинета министров
18:48На крышах многоэтажек Каракалпакстана устанавливают солнечные батареи
18:23Положительный допинг-тест в 2021 году выявили у семерых узбекистанских спортсменов
17:30В Ташкентской области прошел международный турнир по дзюдо среди юниоров ЦА
16:50Под Ташкентом открылся новый конно-спортивный комплекс стоимостью 15 млрд сумов
16:45Как горячие пирожки: узбекистанцы массово скупают красивые автономера
16:34В Ташкент прибудет очередная партия российских вагонов метро
16:32Как заниматься бизнесом в Узбекистане и не попасть под "уголовку"
16:03В России приступят к клиническим исследованиям вакцины-спрея
15:52Путин провел встречу с Пашиняном: о чем говорили президент РФ и премьер Армении
15:11На организацию игр "Заковат" ежегодно будут выделять 50 млрд сумов
15:10В Узбекистане повысят возраст привлечения к уголовной ответственности
15:07Узбекские и таджикские лучники соревновались за приз Зебинисо Рустамовой
14:36Киберподразделения террористов грозят миру войной — Патрушев
14:06В Узбекистане собирают команду по регби на Олимпиаду
13:41ЦИК: видеонаблюдение за выборами президента Узбекистана установят на 207 участках