https://uz.sputniknews.ru/20211013/oboronnye-vedomstva-stran-sng-dogovorilis-vmeste-borotsya-s-kiberprestupnikami-20897037.html

Оборонные ведомства стран СНГ договорились вместе бороться с киберпреступниками

Оборонные ведомства стран СНГ договорились вместе бороться с киберпреступниками

Стороны обозначили проблемные вопросы и актуальные направления практического взаимодействия и обменялись мнениями о том, как сохранить мир и безопасность на... 13.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-13T20:07+0500

2021-10-13T20:07+0500

2021-10-13T20:08+0500

общество

снг

заседание

мвд узбекистана

киберпреступность

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ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Делегация МВД Республики Узбекистан во главе с руководителем ведомства генерал-лейтенантом Пулатом Бобожоновым приняла участие в очередном заседании Совета министров внутренних дел государств-членов СНГ. Встреча состоялась в формате видеоконференцсвязи.В пресс-службе министерства рассказали, о чем шла речь на заседании представителей силовых структур. В числе главных тем повестки — вопросы реализации Межгосударственных программ сотрудничества государств-участников СНГ в борьбе с преступностью.Отдельный акцент — на сотрудничество в сфере противодействия преступлениям в киберпространстве, в т.ч. мошенничества, краж с электронных носителей, незаконного оборота наркотиков, торговле людьми и других видов правонарушений с использованием интернет ресурсов. Стороны обозначили проблемные вопросы и актуальные направления практического взаимодействия и обменялись мнениями о том, как сохранить мир и безопасность на пространстве Содружества, наметили цели и задачи Совета на ближайшую перспективу.По итогам заседания подписан Протокол Совета министров внутренних дел (полиции) государств-участников СНГ.Следующее заседание Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ состоится в 2022 году в Кыргызстане.

https://uz.sputniknews.ru/20211008/v-mvd-ischut-telegram-shantajistov-sobirayuschix-dannye-ob-uzbekistantsax-20829106.html

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снг, заседание, мвд узбекистана, киберпреступность