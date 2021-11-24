https://uz.sputniknews.ru/20211124/uzbekskie-predpriyatiya-rasxitili-elektroenergiyu-na-95-mlrd-sumov-21503016.html
Узбекские предприятия расхитили электроэнергию на 9,5 млрд сумов
Узбекские предприятия расхитили электроэнергию на 9,5 млрд сумов
По данным Минэнерго, этой суммы хватило бы для обеспечения электричеством 107 тысяч домохозяйств.
2021-11-24T15:39+0500
2021-11-24T15:39+0500
2021-11-24T15:45+0500
общество
электроэнергия
хищение
министерство энергетики узбекистана
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ТАШКЕНТ, 24 ноя – Sputnik. В Узбекистане предприятия расхитили электроэнергию более чем на 9,5 млрд сумов с начала года, сообщает пресс-служба Минэнерго.По данным министерства, этой суммы хватило бы для обеспечения электричеством 107 тысяч домохозяйств. Отмечается, что незаконное потребление электроэнергии предприятия было выявлено специалистами "Узэнергоинспекции" в ходе регулярных проверок. В настоящее время собранные по материалам дела документы переданы в правоохранительные органы. Ведется следствие.
https://uz.sputniknews.ru/20211123/dve-zapravki-pod-tashkentom-ukrali-gaz-na-solidnuyu-summu-21482317.html
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электроэнергия, хищение, министерство энергетики узбекистана
Узбекские предприятия расхитили электроэнергию на 9,5 млрд сумов
15:39 24.11.2021 (обновлено: 15:45 24.11.2021)
По данным министерства энергетики, этой суммы хватило бы для обеспечения электричеством 107 тысяч домохозяйств.
ТАШКЕНТ, 24 ноя – Sputnik
. В Узбекистане предприятия расхитили электроэнергию более чем на 9,5 млрд сумов с начала года, сообщает
пресс-служба Минэнерго.
По данным министерства, этой суммы хватило бы для обеспечения электричеством 107 тысяч домохозяйств.
Отмечается, что незаконное потребление электроэнергии предприятия было выявлено специалистами "Узэнергоинспекции" в ходе регулярных проверок.
В настоящее время собранные по материалам дела документы переданы в правоохранительные органы. Ведется следствие.