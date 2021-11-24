Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211124/uzbekskie-predpriyatiya-rasxitili-elektroenergiyu-na-95-mlrd-sumov-21503016.html
Узбекские предприятия расхитили электроэнергию на 9,5 млрд сумов
Узбекские предприятия расхитили электроэнергию на 9,5 млрд сумов
По данным Минэнерго, этой суммы хватило бы для обеспечения электричеством 107 тысяч домохозяйств.
2021-11-24T15:39+0500
2021-11-24T15:45+0500
общество
электроэнергия
хищение
министерство энергетики узбекистана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/799/53/7995373_0:158:3081:1891_1920x0_80_0_0_daea0f13a3463a4c43b1991cb72361c4.jpg
ТАШКЕНТ, 24 ноя – Sputnik. В Узбекистане предприятия расхитили электроэнергию более чем на 9,5 млрд сумов с начала года, сообщает пресс-служба Минэнерго.По данным министерства, этой суммы хватило бы для обеспечения электричеством 107 тысяч домохозяйств. Отмечается, что незаконное потребление электроэнергии предприятия было выявлено специалистами "Узэнергоинспекции" в ходе регулярных проверок. В настоящее время собранные по материалам дела документы переданы в правоохранительные органы. Ведется следствие.
https://uz.sputniknews.ru/20211123/dve-zapravki-pod-tashkentom-ukrali-gaz-na-solidnuyu-summu-21482317.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/799/53/7995373_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_c2eabbf0fdc9267e7af15a008c20fd36.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
электроэнергия, хищение, министерство энергетики узбекистана

Узбекские предприятия расхитили электроэнергию на 9,5 млрд сумов

15:39 24.11.2021 (обновлено: 15:45 24.11.2021)
© Sputnik / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЛинии электропередач, архивное фото
Линии электропередач, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.11.2021
© Sputnik / Сергей Мальгавко
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
По данным министерства энергетики, этой суммы хватило бы для обеспечения электричеством 107 тысяч домохозяйств.
ТАШКЕНТ, 24 ноя – Sputnik. В Узбекистане предприятия расхитили электроэнергию более чем на 9,5 млрд сумов с начала года, сообщает пресс-служба Минэнерго.
По данным министерства, этой суммы хватило бы для обеспечения электричеством 107 тысяч домохозяйств.
Топливораздаточная колонка на автозаправочной станции - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.11.2021
Общество
Две заправки под Ташкентом украли газ на солидную сумму
Вчера, 15:09
Отмечается, что незаконное потребление электроэнергии предприятия было выявлено специалистами "Узэнергоинспекции" в ходе регулярных проверок.
В настоящее время собранные по материалам дела документы переданы в правоохранительные органы. Ведется следствие.
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:36Россия планирует открыть таможенные представительства в Узбекистане
16:57Что в имени тебе моем: в Казахстане 24 человека названы в честь страны
16:56Минфин опубликовал "Бюджет для граждан" на 2022 год
16:33Пункт пропуска между Узбекистаном и Кыргызстаном готовятся закрыть
16:06Умер старейший человек на Земле, родившийся в XIX веке
15:50Депутаты предложили государству выплачивать декретные всем женщинам
15:39Узбекские предприятия расхитили электроэнергию на 9,5 млрд сумов
14:42Узбекистан создаст базу данных о преступлениях в сфере торговли людьми
14:31ООН расширит сотрудничество с Узбекистаном в борьбе с коррупцией
14:07В Самарканде появятся новые районы
14:02Почему ЕАЭС выгодно сотрудничать с Узбекистаном
13:47Министры обороны Узбекистана и Казахстана обсудили Афганистан
13:43Видео: Российская компания помогает Узбекистану с роботами
13:17В Ереване протестующие заблокировали метро
13:09Метро Ташкента с 1 декабря откажется от жетонов для оплаты проезда
12:22США "поделили" страны: кого зовут на Саммит за демократию
12:06Семь новых автобусных маршрутов появятся в Ташкенте
11:52Создана онлайн-платформа для идей и предложений от молодых врачей
11:42Роботы и искусственный интеллект: третий день InnoWeek.UZ-2021 - видео
11:25Неделя ожидания: на белорусско-литовской границе фуры стоят по 6-7 дней