https://uz.sputniknews.ru/20211124/uzbekskie-predpriyatiya-rasxitili-elektroenergiyu-na-95-mlrd-sumov-21503016.html

Узбекские предприятия расхитили электроэнергию на 9,5 млрд сумов

Узбекские предприятия расхитили электроэнергию на 9,5 млрд сумов

По данным Минэнерго, этой суммы хватило бы для обеспечения электричеством 107 тысяч домохозяйств.

2021-11-24T15:39+0500

2021-11-24T15:39+0500

2021-11-24T15:45+0500

общество

электроэнергия

хищение

министерство энергетики узбекистана

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ТАШКЕНТ, 24 ноя – Sputnik. В Узбекистане предприятия расхитили электроэнергию более чем на 9,5 млрд сумов с начала года, сообщает пресс-служба Минэнерго.По данным министерства, этой суммы хватило бы для обеспечения электричеством 107 тысяч домохозяйств. Отмечается, что незаконное потребление электроэнергии предприятия было выявлено специалистами "Узэнергоинспекции" в ходе регулярных проверок. В настоящее время собранные по материалам дела документы переданы в правоохранительные органы. Ведется следствие.

https://uz.sputniknews.ru/20211123/dve-zapravki-pod-tashkentom-ukrali-gaz-na-solidnuyu-summu-21482317.html

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электроэнергия, хищение, министерство энергетики узбекистана