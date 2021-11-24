https://uz.sputniknews.ru/20211124/v-priarale-privezli-turkmenskix-kulanov--foto-21492413.html

В Приаралье привезли туркменских куланов — фото

В Приаралье привезли туркменских куланов — фото

Семнадцать особей поселились в отделение Судочье государственного заказника “Судочье-Акпетки”.

2021-11-24T08:02+0500

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общество

каракалпакстан

бухара

приаралье

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ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Экологи перевезли 175 туркменских куланов в Национальный природный парк "Южный Устюрт" и комплексный (ландшафтный) заказник "Сайгачий".Животные выращены в Бухарском специализированном питомнике "Джейран". В Каракалпакстан их переселили по распоряжению правительства страны в целях увеличения поголовье этих редких животных на территориях их исторического ареала обитания.Кадры этого волнительного момента в своем Telegram-канале опубликовал Госкомэкологии.Как сообщается, специалисты Академии наук республики рекомендовали передать семнадцать куланов в отделение Судочье государственного заказника "Судочье-Акпетки" в Приаралье.

https://uz.sputniknews.ru/20210209/V-Karakalpakstane-sozdan-goszakaznik-na-ozere-Sudoche-15967684.html

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