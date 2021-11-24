В Приаралье привезли туркменских куланов — фото

ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Экологи перевезли 175 туркменских куланов в Национальный природный парк "Южный Устюрт" и комплексный (ландшафтный) заказник "Сайгачий".Животные выращены в Бухарском специализированном питомнике "Джейран". В Каракалпакстан их переселили по распоряжению правительства страны в целях увеличения поголовье этих редких животных на территориях их исторического ареала обитания.Кадры этого волнительного момента в своем Telegram-канале опубликовал Госкомэкологии.Как сообщается, специалисты Академии наук республики рекомендовали передать семнадцать куланов в отделение Судочье государственного заказника "Судочье-Акпетки" в Приаралье.
По рекомендации Академии наук, семнадцать особей поселили в отделение Судочье государственного заказника "Судочье-Акпетки" в Приаралье.
ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Экологи перевезли 175 туркменских куланов в Национальный природный парк "Южный Устюрт" и комплексный (ландшафтный) заказник "Сайгачий".
Животные выращены в Бухарском специализированном питомнике "Джейран". В Каракалпакстан их переселили по распоряжению правительства страны в целях увеличения поголовье этих редких животных на территориях их исторического ареала обитания.
Кадры этого волнительного момента в своем Telegram-канале опубликовал Госкомэкологии.