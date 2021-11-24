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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211124/v-priarale-privezli-turkmenskix-kulanov--foto-21492413.html
В Приаралье привезли туркменских куланов — фото
В Приаралье привезли туркменских куланов — фото
Семнадцать особей поселились в отделение Судочье государственного заказника “Судочье-Акпетки”.
2021-11-24T08:02+0500
2021-11-24T08:02+0500
общество
каракалпакстан
бухара
приаралье
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ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Экологи перевезли 175 туркменских куланов в Национальный природный парк "Южный Устюрт" и комплексный (ландшафтный) заказник "Сайгачий".Животные выращены в Бухарском специализированном питомнике "Джейран". В Каракалпакстан их переселили по распоряжению правительства страны в целях увеличения поголовье этих редких животных на территориях их исторического ареала обитания.Кадры этого волнительного момента в своем Telegram-канале опубликовал Госкомэкологии.Как сообщается, специалисты Академии наук республики рекомендовали передать семнадцать куланов в отделение Судочье государственного заказника "Судочье-Акпетки" в Приаралье.
https://uz.sputniknews.ru/20210209/V-Karakalpakstane-sozdan-goszakaznik-na-ozere-Sudoche-15967684.html
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каракалпакстан, бухара, приаралье

В Приаралье привезли туркменских куланов — фото

08:02 24.11.2021
© Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды УзбекистанаВ Каракалпакстан перевезли туркменских куланов из Бухары
В Каракалпакстан перевезли туркменских куланов из Бухары - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.11.2021
© Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды Узбекистана
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По рекомендации Академии наук, семнадцать особей поселили в отделение Судочье государственного заказника "Судочье-Акпетки" в Приаралье.
ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Экологи перевезли 175 туркменских куланов в Национальный природный парк "Южный Устюрт" и комплексный (ландшафтный) заказник "Сайгачий".
Животные выращены в Бухарском специализированном питомнике "Джейран". В Каракалпакстан их переселили по распоряжению правительства страны в целях увеличения поголовье этих редких животных на территориях их исторического ареала обитания.
Кадры этого волнительного момента в своем Telegram-канале опубликовал Госкомэкологии.
© Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды Узбекистана

В Каракалпакстан перевезли туркменских куланов из Бухары.

В Каракалпакстан перевезли туркменских куланов из Бухары. - Sputnik Узбекистан
1/7
© Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды Узбекистана

В Каракалпакстан перевезли туркменских куланов из Бухары.

© Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды Узбекистана

В Каракалпакстан перевезли туркменских куланов из Бухары.

В Каракалпакстан перевезли туркменских куланов из Бухары. - Sputnik Узбекистан
2/7
© Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды Узбекистана

В Каракалпакстан перевезли туркменских куланов из Бухары.

© Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды Узбекистана

В Каракалпакстан перевезли туркменских куланов из Бухары.

В Каракалпакстан перевезли туркменских куланов из Бухары. - Sputnik Узбекистан
3/7
© Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды Узбекистана

В Каракалпакстан перевезли туркменских куланов из Бухары.

© Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды Узбекистана

В Каракалпакстан перевезли туркменских куланов из Бухары.

В Каракалпакстан перевезли туркменских куланов из Бухары. - Sputnik Узбекистан
4/7
© Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды Узбекистана

В Каракалпакстан перевезли туркменских куланов из Бухары.

© Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды Узбекистана

В Каракалпакстан перевезли туркменских куланов из Бухары.

В Каракалпакстан перевезли туркменских куланов из Бухары. - Sputnik Узбекистан
5/7
© Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды Узбекистана

В Каракалпакстан перевезли туркменских куланов из Бухары.

© Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды Узбекистана

В Каракалпакстан перевезли туркменских куланов из Бухары.

В Каракалпакстан перевезли туркменских куланов из Бухары. - Sputnik Узбекистан
6/7
© Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды Узбекистана

В Каракалпакстан перевезли туркменских куланов из Бухары.

© Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды Узбекистана

В Каракалпакстан перевезли туркменских куланов из Бухары.

В Каракалпакстан перевезли туркменских куланов из Бухары. - Sputnik Узбекистан
7/7
© Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды Узбекистана

В Каракалпакстан перевезли туркменских куланов из Бухары.

1/7
© Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды Узбекистана

В Каракалпакстан перевезли туркменских куланов из Бухары.

2/7
© Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды Узбекистана

В Каракалпакстан перевезли туркменских куланов из Бухары.

3/7
© Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды Узбекистана

В Каракалпакстан перевезли туркменских куланов из Бухары.

4/7
© Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды Узбекистана

В Каракалпакстан перевезли туркменских куланов из Бухары.

5/7
© Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды Узбекистана

В Каракалпакстан перевезли туркменских куланов из Бухары.

6/7
© Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды Узбекистана

В Каракалпакстан перевезли туркменских куланов из Бухары.

7/7
© Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды Узбекистана

В Каракалпакстан перевезли туркменских куланов из Бухары.

Как сообщается, специалисты Академии наук республики рекомендовали передать семнадцать куланов в отделение Судочье государственного заказника "Судочье-Акпетки" в Приаралье.
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