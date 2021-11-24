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В Ташкенте на время останутся без газа жители свыше 350 домов
В Ташкенте на время останутся без газа жители свыше 350 домов
Подача природного газа будет временно приостановлена 24 ноября с утра до вечера.
2021-11-24T09:34+0500
2021-11-24T09:35+0500
общество
газ
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ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Жители Янгихаётского и Шайхантахурского районов столицы временно останутся без газа из-за проводимых ремонтных работ, сообщает пресс-служба Худудгаз Пойтахт. По данным организации, подача природного газа будет приостановлена 24 ноября с 10.00 - 11.00 до 18.00 по местному времени. Отмечается, что в махалле "Ибрат" Янгихаётского района планируется произвести ремонт на газораспределительном пункте среднего давления. Также запланированы работы по подключению к газовой сети дополнительного газораспределительного пункта, установленного в махалле "Ипакчи" Шайхантахурского района.В связи с этим без газа на время останутся 320 жилых домов и 7 оптовых потребителей по улицам Олчазор, Бирлик, Сергели 11 и Лутфикор, а также 43 жилых дома по улице Нурабад.
https://uz.sputniknews.ru/20211111/tarify-na-svet-i-gaz-v-2022-godu-podrastut-21318001.html
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газ

В Ташкенте на время останутся без газа жители свыше 350 домов

09:34 24.11.2021 (обновлено: 09:35 24.11.2021)
© Sputnik / Рамиз БахтияровГазовая плита
Газовая плита - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.11.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Подача природного газа будет приостановлена 24 ноября с 10.00 - 11.00 до 18.00 по ташкентскому времени.
ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Жители Янгихаётского и Шайхантахурского районов столицы временно останутся без газа из-за проводимых ремонтных работ, сообщает пресс-служба Худудгаз Пойтахт.
По данным организации, подача природного газа будет приостановлена 24 ноября с 10.00 - 11.00 до 18.00 по местному времени.
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Отмечается, что в махалле "Ибрат" Янгихаётского района планируется произвести ремонт на газораспределительном пункте среднего давления. Также запланированы работы по подключению к газовой сети дополнительного газораспределительного пункта, установленного в махалле "Ипакчи" Шайхантахурского района.
В связи с этим без газа на время останутся 320 жилых домов и 7 оптовых потребителей по улицам Олчазор, Бирлик, Сергели 11 и Лутфикор, а также 43 жилых дома по улице Нурабад.
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