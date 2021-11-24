https://uz.sputniknews.ru/20211124/video-rossiyskaya-kompaniya-pomogaet-uzbekistanu-s-robotami-21500751.html

Видео: Российская компания помогает Узбекистану с роботами

Видео: Российская компания помогает Узбекистану с роботами

Российская компания установила Технопарке Ташкента около 40 промышленных роботов.

2021-11-24T13:43+0500

2021-11-24T13:43+0500

2021-11-24T13:43+0500

общество

узбекистан

робот

технопарк

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ТАШКЕНТ, 24 ноя – Sputnik. Российская компания поставила роботов в ташкентский Технопарк. Об этом сообщил генеральный директор KUKA Robotics Дмитрий Капишников в интервью Sputnik Узбекистан.По словам Капишникова, помощь узбекистанским компаниям в области робототехники нужна лишь на первоначальном этапе, дальше местные специалисты прекрасно справляются сами.Дмитрий Капишников принимает участие в Неделе инноваций, проходящей в эти дни в Ташкенте. Сегодняшний день посвящен робототехнике и искусственному интеллекту.

https://uz.sputniknews.ru/20211124/roboty-i-iskusstvennyy-intellekt-tretiy-den-innoweekuz-2021-21497920.html

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узбекистан, робот, технопарк