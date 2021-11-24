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Видео: Российская компания помогает Узбекистану с роботами
Видео: Российская компания помогает Узбекистану с роботами
Российская компания установила Технопарке Ташкента около 40 промышленных роботов.
2021-11-24T13:43+0500
2021-11-24T13:43+0500
общество
узбекистан
робот
технопарк
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ТАШКЕНТ, 24 ноя – Sputnik. Российская компания поставила роботов в ташкентский Технопарк. Об этом сообщил генеральный директор KUKA Robotics Дмитрий Капишников в интервью Sputnik Узбекистан.По словам Капишникова, помощь узбекистанским компаниям в области робототехники нужна лишь на первоначальном этапе, дальше местные специалисты прекрасно справляются сами.Дмитрий Капишников принимает участие в Неделе инноваций, проходящей в эти дни в Ташкенте. Сегодняшний день посвящен робототехнике и искусственному интеллекту.
https://uz.sputniknews.ru/20211124/roboty-i-iskusstvennyy-intellekt-tretiy-den-innoweekuz-2021-21497920.html
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узбекистан, робот, технопарк

Видео: Российская компания помогает Узбекистану с роботами

13:43 24.11.2021
© Sputnik / Андрей СоломоновГотовые промышленные станки- роботы с числовым программным управлением заводского производства.
Готовые промышленные станки- роботы с числовым программным управлением заводского производства. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.11.2021
© Sputnik / Андрей Соломонов
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Российская компания установила Технопарке Ташкента около 40 промышленных роботов.
ТАШКЕНТ, 24 ноя – Sputnik. Российская компания поставила роботов в ташкентский Технопарк. Об этом сообщил генеральный директор KUKA Robotics Дмитрий Капишников в интервью Sputnik Узбекистан.
"Наверное, самое большое производство у нас в Технопарке. Это производство бытовой техники. Там порядка 40 роботов стоит. Там, на самом деле, самое передовое производство", - подчеркнул он.
По словам Капишникова, помощь узбекистанским компаниям в области робототехники нужна лишь на первоначальном этапе, дальше местные специалисты прекрасно справляются сами.
"Мы как производители роботов помогаем им в передаче знаний. Мы предоставляем оборудование, мы даем обучение, объясняем как это делать", - сказал эксперт.
Дмитрий Капишников принимает участие в Неделе инноваций, проходящей в эти дни в Ташкенте. Сегодняшний день посвящен робототехнике и искусственному интеллекту.
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