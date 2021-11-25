https://uz.sputniknews.ru/20211125/blogery-iz-rossii-podarili-novoe-avto-taksistu-iz-kyrgyzstana--video-21515722.html
Блогеры из России подарили новое авто таксисту из Кыргызстана — видео
Блогеры из России подарили новое авто таксисту из Кыргызстана — видео
Блогеры Гусейн Гасанов и Арутюн Назарян устроили необычный эксперимент на дороге. Чем он закончился, читайте в материале.
2021-11-25T12:27+0500
2021-11-25T12:27+0500
2021-11-25T12:33+0500
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ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Российские блогеры подарили новый автомобиль таксисту из Кыргызстана. Гусейн Гасанов и Арутюн Назарян устроили эксперимент — молодые люди останавливали такси и спрашивали у каждого из водителей, можно ли доехать бесплатно.Блогеры говорили, что якобы им срочно нужно добраться до места назначения, но они забыли кошелек."Кто первый согласится, тот и получит новую машину", — сказал Гасанов перед тем, как начать эксперимент.После нескольких отказов они наткнулись на водителя из Кыргызстана — он согласился довезти парней бесплатно.В итоге, блогеры подарили таксисту новый автомобиль Kia Rio. Мужчина сразу же позвонил родным по видеосвязи и не смог сдержать слез.
https://uz.sputniknews.ru/20210908/vse-radi-xaypa-v-kashkadare-bloger-ugnal-sobstvennoe-avto--emu-grozit-realnyy-srok-20408210.html
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блогер, кыргызстан, таксист
Блогеры из России подарили новое авто таксисту из Кыргызстана — видео
12:27 25.11.2021 (обновлено: 12:33 25.11.2021)
Гусейн Гасанов и Арутюн Назарян устроили необычный эксперимент на дороге. Чем он закончился, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Российские блогеры подарили новый автомобиль таксисту из Кыргызстана.
Гусейн Гасанов и Арутюн Назарян устроили эксперимент — молодые люди останавливали такси и спрашивали у каждого из водителей, можно ли доехать бесплатно.
Блогеры говорили, что якобы им срочно нужно добраться до места назначения, но они забыли кошелек.
"Кто первый согласится, тот и получит новую машину", — сказал Гасанов перед тем, как начать эксперимент.
После нескольких отказов они наткнулись на водителя из Кыргызстана — он согласился довезти парней бесплатно.
В итоге, блогеры подарили таксисту новый автомобиль Kia Rio. Мужчина сразу же позвонил родным по видеосвязи и не смог сдержать слез.