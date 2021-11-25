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https://uz.sputniknews.ru/20211125/chto-nelzya-delat-pri-prostude-i-grippe--otvetil-doktor-myasnikov-21514227.html
Что нельзя делать при простуде и гриппе — ответил доктор Мясников
Что нельзя делать при простуде и гриппе — ответил доктор Мясников
Зима — сезон ОРВИ и гриппа, поэтому советы медика будут очень кстати.
2021-11-25T10:52+0500
2021-11-25T10:52+0500
общество
грипп
простуда
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ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Известный врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, чего категорически нельзя делать при простуде и гриппе.Прежде всего, не стоит употреблять алкоголь, хоть он и может на какое-то время "подстегнуть" организм. Как только появилось желание выпить спиртное, значит, можно говорить о выздоровлении, подчеркнул медик.При этом Мясников порекомендовал не ограничивать свой рацион на время болезни. Полезнее всего будет куриный бульон — в нем содержится много цинка и магния.Кроме того, быстрее оклематься помогут теплые напитки: клюквенный сок, чай с медом.Врач предупредил: не нужно злоупотреблять витамином C. То, что он ускоряет выздоровление — глубокое заблуждение, подчеркнул Мясников.Ранее медики назвали пять главных "звоночков", которые помогут отличить коронавирус от простуды.Врачи также рассказали, на какие признаки следует обратить внимание заболевшему человеку, чтобы распознать грипп и вовремя начать лечение.
https://uz.sputniknews.ru/20200921/Kak-u-detey-otlichit-prostudu-ot-COVID-19-mnenie-britanskogo-epidemiologa-15019740.html
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грипп, простуда

Что нельзя делать при простуде и гриппе — ответил доктор Мясников

10:52 25.11.2021
© Sputnik / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГрадусник
Градусник - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.11.2021
© Sputnik / Максим Богодвид
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Зима — сезон ОРВИ и гриппа, поэтому советы медика будут очень кстати.
ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Известный врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, чего категорически нельзя делать при простуде и гриппе.
Прежде всего, не стоит употреблять алкоголь, хоть он и может на какое-то время "подстегнуть" организм. Как только появилось желание выпить спиртное, значит, можно говорить о выздоровлении, подчеркнул медик.
При этом Мясников порекомендовал не ограничивать свой рацион на время болезни. Полезнее всего будет куриный бульон — в нем содержится много цинка и магния.
Кроме того, быстрее оклематься помогут теплые напитки: клюквенный сок, чай с медом.
Врач предупредил: не нужно злоупотреблять витамином C. То, что он ускоряет выздоровление — глубокое заблуждение, подчеркнул Мясников.
Ранее медики назвали пять главных "звоночков", которые помогут отличить коронавирус от простуды.
Врачи также рассказали, на какие признаки следует обратить внимание заболевшему человеку, чтобы распознать грипп и вовремя начать лечение.
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