https://uz.sputniknews.ru/20220306/chto-nelzya-delat-pri-prostude-i-grippe--otvetil-doktor-myasnikov-21514227.html

Что нельзя делать при простуде и гриппе — ответил доктор Мясников

Что нельзя делать при простуде и гриппе — ответил доктор Мясников

Зима — сезон ОРВИ и гриппа, поэтому советы медика будут очень кстати.

2022-03-06T21:30+0500

2022-03-06T21:30+0500

2022-03-06T18:09+0500

грипп

простуда

это интересно

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Известный врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, чего категорически нельзя делать при простуде и гриппе.Прежде всего, не стоит употреблять алкоголь, хоть он и может на какое-то время "подстегнуть" организм. Как только появилось желание выпить спиртное, значит, можно говорить о выздоровлении, подчеркнул медик.При этом Мясников порекомендовал не ограничивать свой рацион на время болезни. Полезнее всего будет куриный бульон — в нем содержится много цинка и магния.Кроме того, быстрее оклематься помогут теплые напитки: клюквенный сок, чай с медом.Врач предупредил: не нужно злоупотреблять витамином C. То, что он ускоряет выздоровление — глубокое заблуждение, подчеркнул Мясников.Ранее медики назвали пять главных "звоночков", которые помогут отличить коронавирус от простуды.Врачи также рассказали, на какие признаки следует обратить внимание заболевшему человеку, чтобы распознать грипп и вовремя начать лечение.

https://uz.sputniknews.ru/20200921/Kak-u-detey-otlichit-prostudu-ot-COVID-19-mnenie-britanskogo-epidemiologa-15019740.html

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грипп, простуда