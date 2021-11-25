https://uz.sputniknews.ru/20211125/kak-uzbekistanu-spravitsya-s-mirovym-rostom-tsen-na-benzin-21527370.html
Как Узбекистану справиться с мировым ростом цен на бензин?
Как Узбекистану справиться с мировым ростом цен на бензин?
Сколько стоит бензин в Ташкенте и других городах Узбекистана в рублях? Что можно сделать, чтобы уменьшить последствия топливного коллапса?
2021-11-25T21:02+0500
2021-11-25T21:02+0500
2021-11-25T21:07+0500
видео
узбекистан
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бензин
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Стоимость на все марки бензина, производимого в Узбекистане и импортируемого, с начала 2021 года выросла. Антимонопольный комитет принимает меры по снижению цен.Какие альтернативы есть у республики в топливном секторе, корреспондент и ведущая Sputnik Узбекистан задала вице-президенту Независимого топливного союза Дмитрию Гусеву.Эксперт отметил, что с 2000 года добыча нефти в Узбекистане уменьшилась более чем в 2 раза: с 8 млн тонн в год до 3,6-3,7 млн тонн в год. Сегодня республика вынуждена покупать сырье за рубежом по рыночным ценам.Лишь три нефтеперерабатывающих завода в Узбекистане работают на полный цикл, который позволяет получить бензин, объясняет Гусев. Это Ферганский, Бухарский и Алтыарыкский предприятия.Растущий внутренний спрос на топливо привел к ограничительным мерам в России, и остановке экспорта из Казахстана. Это стало еще одной причиной дефицита и повышения цен на бензин в Узбекистане, по мнению спикера.Эксперт также отметил, что для путешественников на собственном авто поездка в Узбекистан выйдет дешевле чем в Европу. В перерасчете на рубли литр бензина на заправках Узбекистана в среднем стоит 70 рублей, а литр дизеля - 65 рублей.Подробно о ситуации на топливных рынках в мире и Узбекистане, смотрите в полной версии интервью на YouTube-канале Sputnik Узбекистан >>.
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, цены, бензин, видео
Как Узбекистану справиться с мировым ростом цен на бензин?
21:02 25.11.2021 (обновлено: 21:07 25.11.2021)
Сколько стоит бензин в Ташкенте и других городах Узбекистана в рублях? Что можно сделать, чтобы уменьшить последствия топливного коллапса? Ответы – в материале Sputnik.
Стоимость на все марки бензина, производимого в Узбекистане и импортируемого, с начала 2021 года выросла. Антимонопольный комитет принимает меры по снижению цен.
Какие альтернативы есть у республики в топливном секторе, корреспондент и ведущая Sputnik Узбекистан
задала вице-президенту Независимого топливного союза Дмитрию Гусеву.
Эксперт отметил, что с 2000 года добыча нефти в Узбекистане уменьшилась более чем в 2 раза: с 8 млн тонн в год до 3,6-3,7 млн тонн в год. Сегодня республика вынуждена покупать сырье за рубежом по рыночным ценам.
Лишь три нефтеперерабатывающих завода в Узбекистане работают на полный цикл, который позволяет получить бензин, объясняет Гусев. Это Ферганский, Бухарский и Алтыарыкский предприятия.
Растущий внутренний спрос на топливо привел к ограничительным мерам в России, и остановке экспорта из Казахстана. Это стало еще одной причиной дефицита и повышения цен на бензин в Узбекистане, по мнению спикера.
Сегодня Россия и Туркменистан – основные поставщики бензина в республику. Цены на рынках этих государств стабилизируются, поэтому и узбекистанцам стоит ожидать снижения стоимости на топливо, в том числе и на биржах.
Дмитрий Гусев
Вице-президент Независимого топливного союза
Эксперт также отметил, что для путешественников на собственном авто поездка в Узбекистан выйдет дешевле чем в Европу. В перерасчете на рубли литр бензина на заправках Узбекистана в среднем стоит 70 рублей, а литр дизеля - 65 рублей.
Подробно о ситуации на топливных рынках в мире и Узбекистане, смотрите в полной версии интервью на YouTube-канале Sputnik Узбекистан >>
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