https://uz.sputniknews.ru/20211125/kak-uzbekistanu-spravitsya-s-mirovym-rostom-tsen-na-benzin-21527370.html

Как Узбекистану справиться с мировым ростом цен на бензин?

Как Узбекистану справиться с мировым ростом цен на бензин?

Сколько стоит бензин в Ташкенте и других городах Узбекистана в рублях? Что можно сделать, чтобы уменьшить последствия топливного коллапса?

2021-11-25T21:02+0500

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Стоимость на все марки бензина, производимого в Узбекистане и импортируемого, с начала 2021 года выросла. Антимонопольный комитет принимает меры по снижению цен.Какие альтернативы есть у республики в топливном секторе, корреспондент и ведущая Sputnik Узбекистан задала вице-президенту Независимого топливного союза Дмитрию Гусеву.Эксперт отметил, что с 2000 года добыча нефти в Узбекистане уменьшилась более чем в 2 раза: с 8 млн тонн в год до 3,6-3,7 млн тонн в год. Сегодня республика вынуждена покупать сырье за рубежом по рыночным ценам.Лишь три нефтеперерабатывающих завода в Узбекистане работают на полный цикл, который позволяет получить бензин, объясняет Гусев. Это Ферганский, Бухарский и Алтыарыкский предприятия.Растущий внутренний спрос на топливо привел к ограничительным мерам в России, и остановке экспорта из Казахстана. Это стало еще одной причиной дефицита и повышения цен на бензин в Узбекистане, по мнению спикера.Эксперт также отметил, что для путешественников на собственном авто поездка в Узбекистан выйдет дешевле чем в Европу. В перерасчете на рубли литр бензина на заправках Узбекистана в среднем стоит 70 рублей, а литр дизеля - 65 рублей.Подробно о ситуации на топливных рынках в мире и Узбекистане, смотрите в полной версии интервью на YouTube-канале Sputnik Узбекистан >>.

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Анна Черкасова

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Анна Черкасова

узбекистан, цены, бензин, видео