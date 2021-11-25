https://uz.sputniknews.ru/20211125/megafon-obsujdaet-v-tashkente-razvitie-innovatsionnyx-servisov-21516176.html

"Мегафон" обсуждает в Ташкенте развитие инновационных сервисов

"Мегафон" обсуждает в Ташкенте развитие инновационных сервисов

Столичные власти планируют объединить воедино базы данных различных ведомств и службы спасения.

2021-11-25T12:25+0500

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общество

ташкент

инновации

хокимият

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ТАШКЕНТ, 25 ноя – Sputnik. Хокимият Ташкента обсуждает с руководством ПАО "Мегафон" возможности внедрения в столице Узбекистана различных инновационных сервисов.Заместитель хокима Ташкента по внедрению информационных технологий Сардор Абдуллаев и руководство "Мегафона" на встрече обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба столичного хокимията."Гостей заинтересовали вопросы организации работы ситуационного центра, параметры сведения воедино разных баз данных, возможности интеграции со службой спасения (аналог службы 112)", - говорится в сообщении.На встрече также обсуждали возможность объединить в единую систему информатизации базы данных по зелёным зонам, энергопотреблению, службы кадастра, видеонаблюдения и фиксации различных параметров городской среды Ташкента.В случае, если работа хокимията пересекается с отраслевыми министерствами и ведомствами, создадут рабочие группы, которые рассмотрят возможность внедрения информационных технологий в ту или иную сферу."Мегафон" - один из ведущих российских операторов связи, обслуживающий более 70,4 миллиона абонентов. В сентябре цифровое подразделение холдинга USM и "Мегафон" совместно с партнерами из Узбекистана завершили создание СП Digital Holding, куда вошел узбекистанский сотовый оператор Ucell. На развитие Digital Holding российская сторона собирается направить 100 миллионов долларов инвестиций.

https://uz.sputniknews.ru/20211125/chto-izmenitsya-v-uzbekistane-s-1-dekabrya-21511452.html

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