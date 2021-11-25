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https://uz.sputniknews.ru/20211125/chto-izmenitsya-v-uzbekistane-s-1-dekabrya-21511452.html
Что изменится в Узбекистане с 1 декабря
Что изменится в Узбекистане с 1 декабря
Перемены ожидают узбекистанцев сразу в нескольких сферах. В каких именно — читайте в обзоре.
2021-11-25T08:55+0500
2021-11-25T08:55+0500
общество
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. С наступлением зимы узбекистанцев ожидают сразу несколько нововведений, касающихся самых различных сфер.Sputnik Узбекистан собрал подборку изменений, которые вступят в силу с 1 декабря.Метрополитен попрощается с жетонамиС 1 декабря метро Ташкента перестанет принимать жетоны для оплаты поездки. Их перестали продавать еще в ноябре 2020-го после установки автоматизированной системы оплаты за проезд.Однако ранее купленные жетоны все еще принимались к оплате. Теперь же они будут полностью выведены из оборота. Снизятся некоторые госпошлиныЗа выдачу дубликатов ряда документов снизятся размеры оплаты госпошлины:Жители Узбекистана также будут платить меньше за госуслуги, связанные с правом заниматься адвокатской деятельностью. Таможенные процедуры упростятсяПредприниматели начнут получать предварительное решение об уплате таможенных пошлин на товары, ввозимые в Узбекистан, на добровольной основе.Предприятие таким образом заранее определит размер пошлин на ввозимые им товары. Плюсов сразу два: сократится время, затрачиваемое на таможенное оформление, и будет обеспечено полное и точное взимание таможенных пошлин.Судебные заседания LIVEС 1 декабря суды и сессии узбекского парламента начнут транслировать в прямом эфире. Трансляции будут проводиться по ТВ и в Интернете. Нововведения коснутся заседаний Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса, Верховного Совета Республики Каракалпакстан, сессий областного, районного, городского Совета народных депутатов (за исключением закрытых заседаний). "Единый клиент"Госуслуги в Узбекистане будут оказывать по принципу "единого клиента".Для этого каждому заявителю понадобится уникальный номер, который будет связан с личным ИНН налогоплательщика. Новые правила коснутся в том числе номеров в коммунальных сетей (газ, электричество, горячая вода, питьевая вода, канализация, отходы). Каждое лицо будет получать коммунальные услуги с использованием уникального номера.Договоры станет заключать прощеС 1 декабря отменяется запрет на прием банками платежей за поставленную продукцию (выполненные работы, оказанные услуги) за счет третьих лиц, требование об обязательном установлении предоплаты в договорах на поставку товаров/услуг , заключаемых компаниями с долей государства 50% и более. Кроме того, перестанет действовать требование об обязательном авансе в договорах между производителями сельскохозяйственной, животноводческой продукции и заготовительными организациями.
https://uz.sputniknews.ru/20210826/kakie-izmeneniya-v-zakonodatelstvo-vstupayut-v-silu-s-sentyabrya---obzor--20258811.html
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Что изменится в Узбекистане с 1 декабря

08:55 25.11.2021
© Depositphotos / Mizar_219842Настенный календарь с воткнутыми булавками
Настенный календарь с воткнутыми булавками - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.11.2021
© Depositphotos / Mizar_219842
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Перемены ожидают узбекистанцев сразу в нескольких сферах. В каких именно — читайте в обзоре.
ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. С наступлением зимы узбекистанцев ожидают сразу несколько нововведений, касающихся самых различных сфер.
Sputnik Узбекистан собрал подборку изменений, которые вступят в силу с 1 декабря.

Метрополитен попрощается с жетонами

С 1 декабря метро Ташкента перестанет принимать жетоны для оплаты поездки. Их перестали продавать еще в ноябре 2020-го после установки автоматизированной системы оплаты за проезд.
Однако ранее купленные жетоны все еще принимались к оплате. Теперь же они будут полностью выведены из оборота.

Снизятся некоторые госпошлины

За выдачу дубликатов ряда документов снизятся размеры оплаты госпошлины:
государственного ордера на право собственности на жилье — с 1 БРВ до 10% БРВ;
лицензии на право занятия деятельностью, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, — с 2,5 БРВ до 10% БРВ;
квалификационного сертификата об уровне владения иностранным языком — с 0,5 БРВ до 10% БРВ.
Жители Узбекистана также будут платить меньше за госуслуги, связанные с правом заниматься адвокатской деятельностью.

Таможенные процедуры упростятся

Предприниматели начнут получать предварительное решение об уплате таможенных пошлин на товары, ввозимые в Узбекистан, на добровольной основе.
Предприятие таким образом заранее определит размер пошлин на ввозимые им товары. Плюсов сразу два: сократится время, затрачиваемое на таможенное оформление, и будет обеспечено полное и точное взимание таможенных пошлин.

Судебные заседания LIVE

С 1 декабря суды и сессии узбекского парламента начнут транслировать в прямом эфире. Трансляции будут проводиться по ТВ и в Интернете.
Нововведения коснутся заседаний Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса, Верховного Совета Республики Каракалпакстан, сессий областного, районного, городского Совета народных депутатов (за исключением закрытых заседаний).

"Единый клиент"

Госуслуги в Узбекистане будут оказывать по принципу "единого клиента".
Для этого каждому заявителю понадобится уникальный номер, который будет связан с личным ИНН налогоплательщика. Новые правила коснутся в том числе номеров в коммунальных сетей (газ, электричество, горячая вода, питьевая вода, канализация, отходы).
Каждое лицо будет получать коммунальные услуги с использованием уникального номера.

Договоры станет заключать проще

С 1 декабря отменяется запрет на прием банками платежей за поставленную продукцию (выполненные работы, оказанные услуги) за счет третьих лиц, требование об обязательном установлении предоплаты в договорах на поставку товаров/услуг , заключаемых компаниями с долей государства 50% и более.
Кроме того, перестанет действовать требование об обязательном авансе в договорах между производителями сельскохозяйственной, животноводческой продукции и заготовительными организациями.
Папка с документами - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.08.2021
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