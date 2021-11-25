https://uz.sputniknews.ru/20211125/chto-izmenitsya-v-uzbekistane-s-1-dekabrya-21511452.html

Что изменится в Узбекистане с 1 декабря

Что изменится в Узбекистане с 1 декабря

Перемены ожидают узбекистанцев сразу в нескольких сферах. В каких именно — читайте в обзоре.

2021-11-25T08:55+0500

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общество

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. С наступлением зимы узбекистанцев ожидают сразу несколько нововведений, касающихся самых различных сфер.Sputnik Узбекистан собрал подборку изменений, которые вступят в силу с 1 декабря.Метрополитен попрощается с жетонамиС 1 декабря метро Ташкента перестанет принимать жетоны для оплаты поездки. Их перестали продавать еще в ноябре 2020-го после установки автоматизированной системы оплаты за проезд.Однако ранее купленные жетоны все еще принимались к оплате. Теперь же они будут полностью выведены из оборота. Снизятся некоторые госпошлиныЗа выдачу дубликатов ряда документов снизятся размеры оплаты госпошлины:Жители Узбекистана также будут платить меньше за госуслуги, связанные с правом заниматься адвокатской деятельностью. Таможенные процедуры упростятсяПредприниматели начнут получать предварительное решение об уплате таможенных пошлин на товары, ввозимые в Узбекистан, на добровольной основе.Предприятие таким образом заранее определит размер пошлин на ввозимые им товары. Плюсов сразу два: сократится время, затрачиваемое на таможенное оформление, и будет обеспечено полное и точное взимание таможенных пошлин.Судебные заседания LIVEС 1 декабря суды и сессии узбекского парламента начнут транслировать в прямом эфире. Трансляции будут проводиться по ТВ и в Интернете. Нововведения коснутся заседаний Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса, Верховного Совета Республики Каракалпакстан, сессий областного, районного, городского Совета народных депутатов (за исключением закрытых заседаний). "Единый клиент"Госуслуги в Узбекистане будут оказывать по принципу "единого клиента".Для этого каждому заявителю понадобится уникальный номер, который будет связан с личным ИНН налогоплательщика. Новые правила коснутся в том числе номеров в коммунальных сетей (газ, электричество, горячая вода, питьевая вода, канализация, отходы). Каждое лицо будет получать коммунальные услуги с использованием уникального номера.Договоры станет заключать прощеС 1 декабря отменяется запрет на прием банками платежей за поставленную продукцию (выполненные работы, оказанные услуги) за счет третьих лиц, требование об обязательном установлении предоплаты в договорах на поставку товаров/услуг , заключаемых компаниями с долей государства 50% и более. Кроме того, перестанет действовать требование об обязательном авансе в договорах между производителями сельскохозяйственной, животноводческой продукции и заготовительными организациями.

https://uz.sputniknews.ru/20210826/kakie-izmeneniya-v-zakonodatelstvo-vstupayut-v-silu-s-sentyabrya---obzor--20258811.html

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