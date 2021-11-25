Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211125/murashki-po-telu-mitya-fomin-vosxitilsya-krasotoy-buxary--video-21512478.html
"Мурашки по телу": Митя Фомин восхитился красотой Бухары — видео
"Мурашки по телу": Митя Фомин восхитился красотой Бухары — видео
Фомин приехал в Узбекистан, чтобы снять клип на песню "Удивительная".
2021-11-25T09:22+0500
2021-11-25T09:22+0500
общество
бухара
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/19/21512565_0:371:1080:979_1920x0_80_0_0_d9b14f093921482e9b375f7f77282fab.jpg
ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Российский певец, экс-вокалист группы Hi-Fi продолжает путешествовать по Узбекистану.Артист посетил Бухару и рассказал, что у него пошли мурашки по коже от тех красот, которые он увидел в этом городе. Своими впечатлениями Фомин поделился с подписчиками в Instagram.Певец признался, что бродит по улицам, "просто разинув рот". Он также в сторис спел на узбекском свой знаменитый хит "Все будет хорошо".Напомним: Митя Фомин приехал в Узбекистан, чтобы снять клип на песню "Удивительная".Певец уже успел посетить Ташкент, Бухару, Самарканд и горный курорт Чимган. Четвертый съемочный день Фомин и его команда провели в Бухаре.
https://uz.sputniknews.ru/20211123/mitya-fomin-snimaet-v-uzbekistane-klip-na-pesnyu-udivitelnaya--video-21489837.html
бухара
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/19/21512565_0:270:1080:1080_1920x0_80_0_0_1005954e38df312d9d23f3ed6d645bee.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
бухара

"Мурашки по телу": Митя Фомин восхитился красотой Бухары — видео

09:22 25.11.2021
© Instagram / mf_agentМитя Фомин
Митя Фомин - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.11.2021
© Instagram / mf_agent
Подписаться на
Фомин также в сторис спел на узбекском свой знаменитый хит "Все будет хорошо".
ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Российский певец, экс-вокалист группы Hi-Fi продолжает путешествовать по Узбекистану.
Артист посетил Бухару и рассказал, что у него пошли мурашки по коже от тех красот, которые он увидел в этом городе. Своими впечатлениями Фомин поделился с подписчиками в Instagram.
"Не могу не записать для вас это видео, хочу, чтобы вы напитались ярким узбекским солнцем и гостеприимством этой удивительной страны!", — подписал видео Фомин.
Певец признался, что бродит по улицам, "просто разинув рот".
Он также в сторис спел на узбекском свой знаменитый хит "Все будет хорошо".
Напомним: Митя Фомин приехал в Узбекистан, чтобы снять клип на песню "Удивительная".
Певец уже успел посетить Ташкент, Бухару, Самарканд и горный курорт Чимган. Четвертый съемочный день Фомин и его команда провели в Бухаре.
X Русская музыкальная премия телеканала RU.TV - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.11.2021
Общество
Митя Фомин снимает в Узбекистане клип на песню "Удивительная" – видео
23 ноября, 20:06
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
09:33Внедряется новая система развития плодоовощной отрасли
09:30Жестокая правда о ковиде: что пытаются скрыть
09:22"Мурашки по телу": Митя Фомин восхитился красотой Бухары — видео
08:55Что изменится в Узбекистане с 1 декабря
08:30Мировые СМИ оценили, способен ли Узбекистан стать "горнолыжной сказкой"
08:00Что происходит с организмом, когда вы едите мандарины
07:02Самоликвидация коронавируса: как в Японии избавились от COVID-19
ВчераЛегенда №10. Год со дня смерти Диего Марадоны
Вчера"Спутник-М": в России зарегистрировали вакцину от COVID-19 для подростков
ВчераКак восстановиться после инсульта: ученые изобрели "коктейль"
ВчераРоссийские волонтеры: хочется остаться в Узбекистане — видео
ВчераInnoWeek 2021: на каких производствах Узбекистана уже появились роботы
ВчераВоенное сотрудничество России и Китая полезно для Центральной Азии
ВчераВновь пошел навстречу: "Газпром" не отключит газ Молдове
ВчераЭксперт рассказал, каким будет 2022 год для экономики Узбекистана
ВчераМосква увеличивает стоимость патента для трудовых мигрантов
ВчераЧем регион Приаралья может привлечь инвесторов
ВчераКак изменятся границы Самарканда
ВчераУзбекистан примет участие в международной конференции в Санкт-Петербурге
ВчераРоссия планирует открыть таможенные представительства в Узбекистане