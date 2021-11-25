https://uz.sputniknews.ru/20211125/murashki-po-telu-mitya-fomin-vosxitilsya-krasotoy-buxary--video-21512478.html
"Мурашки по телу": Митя Фомин восхитился красотой Бухары — видео
"Мурашки по телу": Митя Фомин восхитился красотой Бухары — видео
Фомин приехал в Узбекистан, чтобы снять клип на песню "Удивительная".
2021-11-25T09:22+0500
2021-11-25T09:22+0500
2021-11-25T09:22+0500
общество
бухара
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/19/21512565_0:371:1080:979_1920x0_80_0_0_d9b14f093921482e9b375f7f77282fab.jpg
ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Российский певец, экс-вокалист группы Hi-Fi продолжает путешествовать по Узбекистану.Артист посетил Бухару и рассказал, что у него пошли мурашки по коже от тех красот, которые он увидел в этом городе. Своими впечатлениями Фомин поделился с подписчиками в Instagram.Певец признался, что бродит по улицам, "просто разинув рот". Он также в сторис спел на узбекском свой знаменитый хит "Все будет хорошо".Напомним: Митя Фомин приехал в Узбекистан, чтобы снять клип на песню "Удивительная".Певец уже успел посетить Ташкент, Бухару, Самарканд и горный курорт Чимган. Четвертый съемочный день Фомин и его команда провели в Бухаре.
https://uz.sputniknews.ru/20211123/mitya-fomin-snimaet-v-uzbekistane-klip-na-pesnyu-udivitelnaya--video-21489837.html
бухара
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/19/21512565_0:270:1080:1080_1920x0_80_0_0_1005954e38df312d9d23f3ed6d645bee.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
бухара
"Мурашки по телу": Митя Фомин восхитился красотой Бухары — видео
Фомин также в сторис спел на узбекском свой знаменитый хит "Все будет хорошо".
ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Российский певец, экс-вокалист группы Hi-Fi продолжает путешествовать по Узбекистану.
Артист посетил Бухару и рассказал, что у него пошли мурашки по коже от тех красот, которые он увидел в этом городе. Своими впечатлениями Фомин поделился с подписчиками в Instagram.
"Не могу не записать для вас это видео, хочу, чтобы вы напитались ярким узбекским солнцем и гостеприимством этой удивительной страны!", — подписал видео Фомин.
Певец признался, что бродит по улицам, "просто разинув рот".
Он также в сторис спел на узбекском свой знаменитый хит "Все будет хорошо".
Напомним: Митя Фомин приехал в Узбекистан, чтобы снять клип на песню "Удивительная".
Певец уже успел посетить Ташкент, Бухару, Самарканд и горный курорт Чимган. Четвертый съемочный день Фомин и его команда провели в Бухаре.