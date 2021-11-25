https://uz.sputniknews.ru/20211125/murashki-po-telu-mitya-fomin-vosxitilsya-krasotoy-buxary--video-21512478.html

"Мурашки по телу": Митя Фомин восхитился красотой Бухары — видео

"Мурашки по телу": Митя Фомин восхитился красотой Бухары — видео

Фомин приехал в Узбекистан, чтобы снять клип на песню "Удивительная".

2021-11-25T09:22+0500

2021-11-25T09:22+0500

2021-11-25T09:22+0500

общество

бухара

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ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Российский певец, экс-вокалист группы Hi-Fi продолжает путешествовать по Узбекистану.Артист посетил Бухару и рассказал, что у него пошли мурашки по коже от тех красот, которые он увидел в этом городе. Своими впечатлениями Фомин поделился с подписчиками в Instagram.Певец признался, что бродит по улицам, "просто разинув рот". Он также в сторис спел на узбекском свой знаменитый хит "Все будет хорошо".Напомним: Митя Фомин приехал в Узбекистан, чтобы снять клип на песню "Удивительная".Певец уже успел посетить Ташкент, Бухару, Самарканд и горный курорт Чимган. Четвертый съемочный день Фомин и его команда провели в Бухаре.

https://uz.sputniknews.ru/20211123/mitya-fomin-snimaet-v-uzbekistane-klip-na-pesnyu-udivitelnaya--video-21489837.html

бухара

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