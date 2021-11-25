https://uz.sputniknews.ru/20211125/natsgvardii-uzbekistana-i-tadjikistana-sovmestno-podgotovyat-kadry-21515261.html

Нацгвардии Узбекистана и Таджикистана совместно подготовят кадры

Нацгвардии Узбекистана и Таджикистана совместно подготовят кадры

Делегация таджикской Национальной гвардии во главе с Командующим гвардии генерал-лейтенантом Бободжоном Джамолзода впервые посетила соседнюю республику с официальным визитом.

2021-11-25T11:11+0500

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Национальные гвардии Узбекистана и Таджикистана намерены установить сотрудничество в сфере подготовки кадров, сообщает пресс-служба узбекской Нацгвардии.Отмечается, что делегация таджикской Нацгвардии во главе с Командующим гвардии генерал-лейтенантом Бободжоном Джамолзода впервые посетила соседнюю республику с официальным визитом.В мероприятии приняли участие Командующий узбекской Национальной гвардией генерал – майор Рустам Джураев, а также замкомандующего, начальники управлений Центрального аппарата, командиры бригад, руководители университета общественной безопасности и специализированного учебного центра Нацгвардии.Во время встречи стороны обсудили вопросы развития и укрепления двустороннего взаимодействия.По итогам встречи был подписан двусторонний план практического сотрудничества на 2022 год. В соответствии с документом, планируется организовать совместные мероприятия в сфере подготовки кадров, повышения их боевой и физической подготовки. Также запланирован обмен опытом по всем направлениям служебной деятельности.

https://uz.sputniknews.ru/20210806/vo-vsex-regionax-uzbekistana-sozdadut-shkoly-naezdnikov-pri-natsgvardii-19970864.html

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