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Новый глава МНО высказался о необходимости повысить статус учителя
Новый глава МНО высказался о необходимости повысить статус учителя
По словам Бахтиёра Саидова, перед узбекистанцами стоит главная задача – поощрять и приумножать стремление детей и родителей в получении новых знаний.
2021-11-25T10:11+0500
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общество
министерство народного образования узбекистана
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ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Новый глава министерства народного образования (МНО) Бахтиёр Саидов рассказал о необходимости поднять престиж учителя и вызвать интерес учеников к получению образования. По его словам, во время рабочего визита в Джизак, он посетил школы и ознакомился с имеющейся ситуацией. "Мне было очень больно, когда я услышал слова начальника областного управления народного образования Дильфузы Садриддиновой. К сожалению, оказывается, сегодня родители говорят своим детям так: "Учись, хотя бы станешь учителем". ", - написал Садов в своем Telegram-канале. Как заявил министр, роль школы в развитии самостоятельной и зрелой личности огромна."Именно в школе формируется "Я" человека. Это означает, что каждый, кто работает в этой сфере, несет огромную ответственность за судьбу нашего народа, государства и его будущего через судьбу каждого ученика. Для этого мы должны сначала поднять статус учителя и его профессии", - подчеркнул глава МНО.Саидов считает, что учитель должен внутренне чувствовать ответственность за судьбу молодого поколения. "Есть преданные своему делу учителя, но, к сожалению, есть и учителя, которые в прямом смысле заблудились в этой профессии", - отметил министр. Глава МНО призвал граждан не быть равнодушными к сфере народного образования, так как она важна для каждого человека. Как сообщил министр, перед узбекистанцами стоит главная задача – поощрять и приумножать стремление детей и родителей в получении новых знаний. Для этого в МНО сейчас разрабатывается специальная национальная программа по развитию народного образования на ближайшие пять лет, заключил Саидов.
https://uz.sputniknews.ru/20211015/v-mno-vyyasnili-skolko-uzbekistanskix-shkolnikov-progulivali-uroki-20930783.html
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министерство народного образования узбекистана

Новый глава МНО высказался о необходимости повысить статус учителя

10:11 25.11.2021 (обновлено: 10:18 25.11.2021)
© Facebook / BaxtiyorOdilovichSaidovМинистр народного образования Узбекистана Бахтиёр Саидов,
Министр народного образования Узбекистана Бахтиёр Саидов, - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.11.2021
© Facebook / BaxtiyorOdilovichSaidov
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Бахтиёр Саидов считает, что учитель должен внутренне чувствовать ответственность за судьбу молодого поколения.
ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Новый глава министерства народного образования (МНО) Бахтиёр Саидов рассказал о необходимости поднять престиж учителя и вызвать интерес учеников к получению образования.
По его словам, во время рабочего визита в Джизак, он посетил школы и ознакомился с имеющейся ситуацией.
"Мне было очень больно, когда я услышал слова начальника областного управления народного образования Дильфузы Садриддиновой. К сожалению, оказывается, сегодня родители говорят своим детям так: "Учись, хотя бы станешь учителем". ", - написал Садов в своем Telegram-канале.
Как заявил министр, роль школы в развитии самостоятельной и зрелой личности огромна.
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"Именно в школе формируется "Я" человека. Это означает, что каждый, кто работает в этой сфере, несет огромную ответственность за судьбу нашего народа, государства и его будущего через судьбу каждого ученика. Для этого мы должны сначала поднять статус учителя и его профессии", - подчеркнул глава МНО.
Саидов считает, что учитель должен внутренне чувствовать ответственность за судьбу молодого поколения. "Есть преданные своему делу учителя, но, к сожалению, есть и учителя, которые в прямом смысле заблудились в этой профессии", - отметил министр.
Глава МНО призвал граждан не быть равнодушными к сфере народного образования, так как она важна для каждого человека.

Родители должны жить, говоря: "Учись, учись, дитя мое, ты будешь великим человеком!". Мы не должны позволять ребенку, который желает стать инженером, ученым или врачом, сломаться и потерять мечту".

Министр народного образования Узбекистана Бахтиёр Саидов - Sputnik Узбекистан
Бахтиёр Саидов
Министр народного образования Узбекистана
Как сообщил министр, перед узбекистанцами стоит главная задача – поощрять и приумножать стремление детей и родителей в получении новых знаний.
Для этого в МНО сейчас разрабатывается специальная национальная программа по развитию народного образования на ближайшие пять лет, заключил Саидов.
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