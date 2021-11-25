https://uz.sputniknews.ru/20211125/novyy-ministr-mno-vyskazalsya-o-neobxodimosti-povysit-status-uchitelya-21514002.html

Новый глава МНО высказался о необходимости повысить статус учителя

Новый глава МНО высказался о необходимости повысить статус учителя

По словам Бахтиёра Саидова, перед узбекистанцами стоит главная задача – поощрять и приумножать стремление детей и родителей в получении новых знаний.

2021-11-25T10:11+0500

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общество

министерство народного образования узбекистана

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ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Новый глава министерства народного образования (МНО) Бахтиёр Саидов рассказал о необходимости поднять престиж учителя и вызвать интерес учеников к получению образования. По его словам, во время рабочего визита в Джизак, он посетил школы и ознакомился с имеющейся ситуацией. "Мне было очень больно, когда я услышал слова начальника областного управления народного образования Дильфузы Садриддиновой. К сожалению, оказывается, сегодня родители говорят своим детям так: "Учись, хотя бы станешь учителем". ", - написал Садов в своем Telegram-канале. Как заявил министр, роль школы в развитии самостоятельной и зрелой личности огромна."Именно в школе формируется "Я" человека. Это означает, что каждый, кто работает в этой сфере, несет огромную ответственность за судьбу нашего народа, государства и его будущего через судьбу каждого ученика. Для этого мы должны сначала поднять статус учителя и его профессии", - подчеркнул глава МНО.Саидов считает, что учитель должен внутренне чувствовать ответственность за судьбу молодого поколения. "Есть преданные своему делу учителя, но, к сожалению, есть и учителя, которые в прямом смысле заблудились в этой профессии", - отметил министр. Глава МНО призвал граждан не быть равнодушными к сфере народного образования, так как она важна для каждого человека. Как сообщил министр, перед узбекистанцами стоит главная задача – поощрять и приумножать стремление детей и родителей в получении новых знаний. Для этого в МНО сейчас разрабатывается специальная национальная программа по развитию народного образования на ближайшие пять лет, заключил Саидов.

https://uz.sputniknews.ru/20211015/v-mno-vyyasnili-skolko-uzbekistanskix-shkolnikov-progulivali-uroki-20930783.html

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министерство народного образования узбекистана