https://uz.sputniknews.ru/20211015/v-mno-vyyasnili-skolko-uzbekistanskix-shkolnikov-progulivali-uroki-20930783.html

В МНО выяснили, сколько узбекистанских школьников прогуливали уроки

В МНО выяснили, сколько узбекистанских школьников прогуливали уроки

Представителями министерства также были выявлены 1542 ученика без родительского присмотра и опеки. Отмечается, что этих детей перевели в школы-интернаты. 15.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-15T23:50+0500

2021-10-15T23:50+0500

2021-10-16T00:28+0500

общество

школьники

министерство народного образования узбекистана

учеба

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ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik.В школах Узбекистана проведены рейды, в ходе которых выявлены 2832 случая, когда ученики прогуливали занятия, сообщили в Министерстве народного образования. Согласно информации МНО, 439 школьников вместо уроков ходили в интернет-кафе, 338 учеников занимались на рынках торговлей и перевозом товаров, 39 - бездельничали.Представителями министерства также были выявлены 1542 школьника без родительского присмотра и опеки. Отмечается, что этих детей перевели в школы-интернаты.По итогам рейда родителей прогульщиков привлекли к заседаниям межведомственных комиссий по делам несовершеннолетних при хокимиятах.В конце сентября учащиеся двух столичных школ устроили массовую драку на улице Амира Темура Мирабадского района. В конфликте участвовало около 20 учеников 9 и 10 классов. Школьники решили выяснить отношения лично после оскорбительной онлайн-переписки в Telegram.

https://uz.sputniknews.ru/20210820/gore-otets-iz-za-kotorogo-syn-ne-xodil-v-shkolu-lishen-prav-20170753.html

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школьники, министерство народного образования узбекистана, учеба