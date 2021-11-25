https://uz.sputniknews.ru/20211125/prokuratura-vyyasnyaet-obstoyatelstva-gibeli-lyudey-v-konteynere-pod-samarkandom-21520053.html

Прокуратура выясняет обстоятельства гибели людей в контейнере под Самаркандом

Прокуратура выясняет обстоятельства гибели людей в контейнере под Самаркандом

Тела мужчин обнаружены в вагончике на территории ООО “Агрокимётаъминотсервис”. Делом занимается прокуратура.

2021-11-25T15:07+0500

2021-11-25T15:07+0500

2021-11-25T15:07+0500

происшествия

самарканд

прокуратура

гибель

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ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Прокуратура Пастдаргомского района Самаркандской области проводит доследственную проверку по факту гибели двух человек, найденных в металлическом контейнере, сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь Генпрокуратуры Хаёт Шамсутдинов.Двое наемных рабочих скончались 17 ноября в приспособленном для проживания вагончике, который располагается на территории ООО “Агрокимётаъминотсервис”.По предварительным данным, мужчины отравились угарным газом от самодельной печи.Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза, уточнил Шамсутдинов.

https://uz.sputniknews.ru/20210403/voennaya-prokuratura-fergany-rassleduet-delo-o-gibeli-mujchiny-iz-za-sotrudnika-natsgvardii--18127662.html

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самарканд, прокуратура, гибель