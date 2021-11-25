https://uz.sputniknews.ru/20211125/senatory-vyyasnili-pochemu-vzryvayutsya-gazovye-ballony-v-avto-21528027.html
Сенаторы выяснили почему взрываются газовые баллоны в авто
Сенаторы выяснили почему взрываются газовые баллоны в авто
В течение 2020-го и 10 месяцев текущего года в республике произошло семнадцать несчастных случаев, связанных со взрывом газового оборудования в автомобилях.
2021-11-25T21:42+0500
2021-11-25T21:42+0500
2021-11-25T22:21+0500
общество
взрыв
автомобили
газовый баллон
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ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Сенаторы объявили статистику несчастных случаев, связанных со взрывами газовых баллонов в автомобилях узбекистанцев, и назвали их причины.В ходе заседания комитета по вопросам обороны и безопасности, прошедшего в Фергане в формате видеоселектора, было отмечено, что в течение 2020-го и 10 месяцев текущего года в республике произошло 17 подобных случаев.По словам выступающих, происходит это по нескольким причинам. Одна из них связана с качеством самих газовых баллонов. Как, например, в случае в Фергане, произошедшем 22 мая текущего года в Кувинском районе.В результате установки на автомобиль марки ВАЗ-2101 некачественного оборудования без перерегистрации в ответственных органах произошел взрыв на автозаправочной станции прямо во время заправки. В результате травмы получили два человека.Также это происходит из-за отсутствия действенного контроля за деятельностью хозяйствующих субъектов, занимающихся установкой газового оборудования и его испытанием.Помимо этого, автомобилисты переполняют баллоны во время заправки и устанавливают их с уже истекшим сроком годности.Среди причин также названо и то, что ответственные работники, в частности представители субъектов, осуществляющих монтаж оборудования и его испытание, и владельцы транспортных средств не привлекаются к ответственности за взрывы в автомобилях, где установлено газовое оборудование.
https://uz.sputniknews.ru/20210625/dvenadtsatiletniy-rebenok-pogib-ot-vzryva-gazovogo-ballona-v-namangane-19413099.html
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взрыв, автомобили, газовый баллон
Сенаторы выяснили почему взрываются газовые баллоны в авто
21:42 25.11.2021 (обновлено: 22:21 25.11.2021)
В течение 2020-го и 10 месяцев текущего года в республике произошло семнадцать несчастных случаев, связанных со взрывом газового оборудования, установленного в автомобилях.
ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Сенаторы объявили статистику несчастных случаев, связанных со взрывами газовых баллонов в автомобилях узбекистанцев, и назвали их причины.
В ходе заседания
комитета по вопросам обороны и безопасности, прошедшего в Фергане в формате видеоселектора, было отмечено, что в течение 2020-го и 10 месяцев текущего года в республике произошло 17 подобных случаев.
По словам выступающих, происходит это по нескольким причинам. Одна из них связана с качеством самих газовых баллонов. Как, например, в случае в Фергане, произошедшем 22 мая текущего года в Кувинском районе.
В результате установки на автомобиль марки ВАЗ-2101 некачественного оборудования без перерегистрации в ответственных органах произошел взрыв на автозаправочной станции прямо во время заправки. В результате травмы получили два человека.
Также это происходит из-за отсутствия действенного контроля за деятельностью хозяйствующих субъектов, занимающихся установкой газового оборудования и его испытанием.
Помимо этого, автомобилисты переполняют баллоны во время заправки и устанавливают их с уже истекшим сроком годности.
Среди причин также названо и то, что ответственные работники, в частности представители субъектов, осуществляющих монтаж оборудования и его испытание, и владельцы транспортных средств не привлекаются к ответственности за взрывы в автомобилях, где установлено газовое оборудование.