https://uz.sputniknews.ru/20211125/sud-otsenil-shutku-blogerov-s-ugonom-taksi-v-35-goda--video-21524814.html

Суд оценил шутку блогеров с угоном такси в 3,5 года — видео

Суд оценил шутку блогеров с угоном такси в 3,5 года — видео

В марте этого года мужчины в поисках "качественного" контента в "шутку" угнали такси премиум-класса. Правосудие оценило этот "прикол" по своему.

2021-11-25T18:43+0500

2021-11-25T18:43+0500

2021-11-25T18:43+0500

россия

блогер

шутка

суд

такси

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ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Суд в Москве приговорил трех блогеров к 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима за “шуточный” угон машины.Как сообщает “Sputnik Ближнее зарубежье”, в марте этого года мужчины в поисках "качественного" контента вызвали такси премиум-класса и попросили водителя открыть багажник, чтобы положить туда пакеты с покупками. Когда тот вышел, один из них прыгнул за руль и рванул в сторону Третьего кольца.Через 15 минут они вернули авто, объяснив это "приколом". Вскоре всех троих задержали по обвинению в угоне, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Среди них оказался известный в Казахстане блогер Рамир Хасанов.Как сообщается, суд учел позицию прокуратуры при вынесении вердикта. Осужденных взяли под стражу прямо в зале заседания.

https://uz.sputniknews.ru/20210908/vse-radi-xaypa-v-kashkadare-bloger-ugnal-sobstvennoe-avto--emu-grozit-realnyy-srok-20408210.html

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