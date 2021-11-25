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Экономика
https://uz.sputniknews.ru/20211125/svyaz-ekonomiki-s-pandemiey-oslabevaet--eabr--21520734.html
Связь экономики с пандемией ослабевает – ЕАБР
Связь экономики с пандемией ослабевает – ЕАБР
Евразийский банк развития проанализировал, как связаны волны пандемии COVID-19 с экономической ситуацией.
2021-11-25T15:58+0500
2021-11-25T16:01+0500
экономика
экономика
еабр
коронавирус covid-19
пандемия
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ТАШКЕНТ, 25 ноя – Sputnik. На сегодняшний день волны пандемии меньше влияют на экономическую ситуацию в мире, чем в прошлом году. К такому выводу пришли эксперты Евразийского банка развития. Свои выводы они представили в докладе "От восстановительного роста к устойчивому развитию".Для исследования эксперты банка использовали статистику, доступную на ноябрь 2021 года.Специалисты изучили три вспышки коронавирусной инфекции и сосредоточились только на краткосрочной взаимосвязи заболеваемости и экономической активности по всему миру.По данным банка, с начала 2020 года большинство стран пережило три-четыре вспышки коронавирусной инфекции. Во время первых вспышек во всем мире произошел резкий спад экономик. Но масштабы кризиса не сильно различались и не зависели от силы вспышки.Во время второй волны в большинстве стран экономики замедлились, но не остановились. При этом наблюдалась взаимосвязь между силой вспышки и экономической активностью.Третья же вспышка не сильно повлияла на экономику. Причины этому могут быть разные: принятие более эффективных эпидемиологических мер, адаптация бизнеса и населения, а также изменение структуры экономики.Немаловажным фактором является продвижение кампании вакцинации по всему миру, считают аналитики ЕАБР.По словам экспертов, ослабление взаимосвязи между вспышками заболеваемости и экономической динамики важно для экономического анализа и прогнозирования. Тем не менее, специалисты банка отмечают, что анализировали лишь краткосрочную взаимосвязь. Долгосрочные последствия пандемии для экономики пока неясны.
https://uz.sputniknews.ru/20211124/sputnik-m-v-rossii-zaregistrirovali-vaktsinu-ot-covid-19-dlya-podrostkov-21511074.html
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экономика, еабр, коронавирус covid-19, пандемия

Связь экономики с пандемией ослабевает – ЕАБР

15:58 25.11.2021 (обновлено: 16:01 25.11.2021)
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале для больных COVID-19
Медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале для больных COVID-19 - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.11.2021
© Sputnik / Илья Питалев
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Эльвира Сулайманкулова
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Евразийский банк развития проанализировал, как связаны волны пандемии COVID-19 с экономической ситуацией.
ТАШКЕНТ, 25 ноя – Sputnik. На сегодняшний день волны пандемии меньше влияют на экономическую ситуацию в мире, чем в прошлом году. К такому выводу пришли эксперты Евразийского банка развития. Свои выводы они представили в докладе "От восстановительного роста к устойчивому развитию".
Для исследования эксперты банка использовали статистику, доступную на ноябрь 2021 года.
Специалисты изучили три вспышки коронавирусной инфекции и сосредоточились только на краткосрочной взаимосвязи заболеваемости и экономической активности по всему миру.
По данным банка, с начала 2020 года большинство стран пережило три-четыре вспышки коронавирусной инфекции. Во время первых вспышек во всем мире произошел резкий спад экономик. Но масштабы кризиса не сильно различались и не зависели от силы вспышки.
"Это может объясняться тем, что первые вспышки во всех странах были близки по времени и их последствия для экономик в значительной степени определялись взаимным экономическим влиянием государств. Кроме того, начало пандемии стало периодом жестких, зачастую превентивных антиэпидемических мер, которые искажали связь между заболеваемостью и экономической активностью", - считают эксперты.
Во время второй волны в большинстве стран экономики замедлились, но не остановились. При этом наблюдалась взаимосвязь между силой вспышки и экономической активностью.
Третья же вспышка не сильно повлияла на экономику. Причины этому могут быть разные: принятие более эффективных эпидемиологических мер, адаптация бизнеса и населения, а также изменение структуры экономики.
Немаловажным фактором является продвижение кампании вакцинации по всему миру, считают аналитики ЕАБР.
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"Ключевой вывод по результатам исследования заключается в том, что взаимосвязь вспышек заболеваемости коронавирусом и динамики экономической активности уменьшилась по ходу пандемии", - говорится в докладе.
По словам экспертов, ослабление взаимосвязи между вспышками заболеваемости и экономической динамики важно для экономического анализа и прогнозирования. Тем не менее, специалисты банка отмечают, что анализировали лишь краткосрочную взаимосвязь. Долгосрочные последствия пандемии для экономики пока неясны.
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