https://uz.sputniknews.ru/20211125/svyaz-ekonomiki-s-pandemiey-oslabevaet--eabr--21520734.html

Связь экономики с пандемией ослабевает – ЕАБР

Связь экономики с пандемией ослабевает – ЕАБР

Евразийский банк развития проанализировал, как связаны волны пандемии COVID-19 с экономической ситуацией.

2021-11-25T15:58+0500

2021-11-25T15:58+0500

2021-11-25T16:01+0500

экономика

экономика

еабр

коронавирус covid-19

пандемия

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ТАШКЕНТ, 25 ноя – Sputnik. На сегодняшний день волны пандемии меньше влияют на экономическую ситуацию в мире, чем в прошлом году. К такому выводу пришли эксперты Евразийского банка развития. Свои выводы они представили в докладе "От восстановительного роста к устойчивому развитию".Для исследования эксперты банка использовали статистику, доступную на ноябрь 2021 года.Специалисты изучили три вспышки коронавирусной инфекции и сосредоточились только на краткосрочной взаимосвязи заболеваемости и экономической активности по всему миру.По данным банка, с начала 2020 года большинство стран пережило три-четыре вспышки коронавирусной инфекции. Во время первых вспышек во всем мире произошел резкий спад экономик. Но масштабы кризиса не сильно различались и не зависели от силы вспышки.Во время второй волны в большинстве стран экономики замедлились, но не остановились. При этом наблюдалась взаимосвязь между силой вспышки и экономической активностью.Третья же вспышка не сильно повлияла на экономику. Причины этому могут быть разные: принятие более эффективных эпидемиологических мер, адаптация бизнеса и населения, а также изменение структуры экономики.Немаловажным фактором является продвижение кампании вакцинации по всему миру, считают аналитики ЕАБР.По словам экспертов, ослабление взаимосвязи между вспышками заболеваемости и экономической динамики важно для экономического анализа и прогнозирования. Тем не менее, специалисты банка отмечают, что анализировали лишь краткосрочную взаимосвязь. Долгосрочные последствия пандемии для экономики пока неясны.

https://uz.sputniknews.ru/20211124/sputnik-m-v-rossii-zaregistrirovali-vaktsinu-ot-covid-19-dlya-podrostkov-21511074.html

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2021

Эльвира Сулайманкулова

Эльвира Сулайманкулова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Эльвира Сулайманкулова

экономика, еабр, коронавирус covid-19, пандемия