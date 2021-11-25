https://uz.sputniknews.ru/20211125/tsifrovizatsiya-jeleznodorojnogo-transporta-v-chem-glavnoe-preimuschestvo-21523787.html

Цифровизация железнодорожного транспорта: в чем главное преимущество

Цифровизация железнодорожного транспорта: в чем главное преимущество

В течение года на территорию Узбекистана въедет около 300 тысяч вагонов импорта и транзитных грузов. Только в 2021 году было несколько раз выявлено наличие перегрузок, не указанных в грузовом документе.

2021-11-25T17:35+0500

2021-11-25T17:35+0500

2021-11-25T17:35+0500

общество

узбекистон темир йуллари

железная дорога

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ТАШКЕНТ, 25 ноя – Sputnik. Начальник главного управления ОАО "Узбекистон темир йуллари" Умидулла Ибрагимов рассказал на брифинге о том, какие интерактивные услуги доступны на официальном сайте "Узбекских железных дорог" и что делается для оцифровки деятельности железнодорожного транспорта Узбекистана. По словам Ибрагимова, на сегодняшний день доля электронных билетов в стране достигла 40%. Причины тому - удобство системы для клиентов, доступ к международным электронным платежам, интеграция с системой Strip, устранение бюрократических барьеров, прозрачность процесса оформления электронных билетов, и то, что они стоят дешевле бумажных от шести до 17 тысяч сумов, отметил спикер. Как заявил эксперт, хотя новая версия информационной системы электронных билетов и мобильных приложений была запущена только в 2019 году, в течение последнего периода продолжаются ее постоянные улучшения.Преимущество новой системы - возможность электронной регистрации поездов, возврата неиспользованных электронных билетов онлайн, подчеркнул начальник управления.По данным Ибрагимова, с сентября этого года предоставляется еще одно удобство для пассажиров: при возврате неиспользованного электронного билета в систему онлайн клиенты смогут получить 100% возврат средств на пластиковую карту.При этом существующие холодильные секции уже подключаются к информационной системе, а информация о температуре груза, отработавшем топливе и движении вагонов передается на сервер в центре. Это, в свою очередь, обеспечивает более качественную и своевременную доставку экспортируемых бахчевых.На международном пункте пропуска "Келес" установлена ​​информационная система на основе искусственного интеллекта для определения веса вагонов без остановки. Основная цель проекта - обеспечить безопасность поездов и предотвратить их перегрузку.В течение года на территорию Узбекистана въедет около 300 тысяч вагонов импорта и транзитных грузов. Только в 2021 году было несколько раз выявлено наличие перегрузок, не указанных в грузовом документе. Эту информационную систему планируется установить на других пунктах пропуска вместе с Государственным таможенным комитетом.Планы по цифровизацииДо мая 2022 года планируется внедрить в пилотном режиме систему искусственного интеллекта для контроля движения локомотивов железнодорожных поездов и своевременного информирования машиниста о возможных опасностях.А до декабря 2022 года будет создана онлайн-система мониторинга движения поездов.В настоящее время создается автоматизированная информационная система, основанная на принципе "Единого окна", для обеспечения электронной доставки грузовых услуг грузовладельцам.Также на официальном сайте Узбекских железных дорог доступны интерактивные услуги:На сегодняшний день в работе железнодорожного транспорта внедрены следующие информационные системы: автоматизированная система управления дорожным движением (АСОУП), единая интегрированная система обработки транспортных документов (ЕК ИОДВ), интегрированная система оперативного управления (ДИСКОР), автоматизированная система бронирования электронных билетов и управления пассажиропотоком "Экспресс-3".

https://uz.sputniknews.ru/20190903/Ekspert-elektronnye-bilety-pomogut-izbavitsya-ot-perekupschikov-12348513.html

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узбекистон темир йуллари, железная дорога