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Узбекистан и Туркменистан возобновляют работу двух КПП
Узбекистан и Туркменистан возобновляют работу двух КПП
Пропускные пункты были закрыты в связи с пандемией. Грузоперевозку здесь планируется организовать бесконтактным способом.
2021-11-25T20:45+0500
2021-11-25T20:45+0500
общество
узбекистан
туркменистан
грузоперевозки
кпп
пандемия
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ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Узбекистан и Туркменистана провели тестовую перевозку грузов в нейтральных зонах двух приграничных контрольно-пропускных пунктов, сообщает министерство транспорта Узбекистана.Речь о КПП “Ходжейли — Куня-Ургенч” и “Шават — Дашогуз”, открытие которых позволит разгрузить действующий пункт пропуска “Алат”.Как раз над этим работают представители двух стран. 18 ноября стороны провели встречу рабочих групп в формате видеоконференции. По ее итогам запланировано восстановить полноценную деятельность этих КПП уже с 26 ноября.Сейчас этим вопросом совместно с туркменскими коллегами занимаются Министерство транспорта, Государственный таможенный комитет и Пограничные войска Службы госбезопасности Узбекистана.Процесс планируется организовать путем бесконтактной перевозки прицепов и полуприцепов, что будет соответствовать санитарно-эпидемиологическим нормам.В сообщении отмечается, что КПП “Ходжейли — Куня-Ургенч” и “Шават — Дашогуз” были закрыты в 2020 году в связи с коронавирусной пандемией.
https://uz.sputniknews.ru/20211124/punkt-propuska-mejdu-uzbekistanom-i-kyrgyzstanom-gotovyatsya-zakryt-21504157.html
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узбекистан, туркменистан, грузоперевозки, кпп, пандемия

Узбекистан и Туркменистан возобновляют работу двух КПП

20:45 25.11.2021
© Пресс-служба Минтранса УзбекистанаВозобновляется работа двух КПП на границе с Туркменистаном
Возобновляется работа двух КПП на границе с Туркменистаном - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.11.2021
© Пресс-служба Минтранса Узбекистана
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Пропускные пункты были закрыты в связи с пандемией. Грузоперевозку здесь планируется организовать бесконтактным способом, чтобы соответствовать санитарно-эпидемиологическим нормам.
ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Узбекистан и Туркменистана провели тестовую перевозку грузов в нейтральных зонах двух приграничных контрольно-пропускных пунктов, сообщает министерство транспорта Узбекистана.
Речь о КПП “Ходжейли — Куня-Ургенч” и “Шават — Дашогуз”, открытие которых позволит разгрузить действующий пункт пропуска “Алат”.
Как раз над этим работают представители двух стран. 18 ноября стороны провели встречу рабочих групп в формате видеоконференции. По ее итогам запланировано восстановить полноценную деятельность этих КПП уже с 26 ноября.
Сейчас этим вопросом совместно с туркменскими коллегами занимаются Министерство транспорта, Государственный таможенный комитет и Пограничные войска Службы госбезопасности Узбекистана.
Процесс планируется организовать путем бесконтактной перевозки прицепов и полуприцепов, что будет соответствовать санитарно-эпидемиологическим нормам.
В сообщении отмечается, что КПП “Ходжейли — Куня-Ургенч” и “Шават — Дашогуз” были закрыты в 2020 году в связи с коронавирусной пандемией.
Контрольно-пропускной пункт на границе - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.11.2021
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