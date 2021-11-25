https://uz.sputniknews.ru/20211125/v-kakix-regionax-vlasti-pomogayut-oplatit-kontrakt-v-vuze---reyting-21527529.html
В каких регионах власти помогают оплатить контракт в вузе - рейтинг
В каких регионах власти помогают оплатить контракт в вузе - рейтинг
Поддержку одаренным студентам, столкнувшимся с экономическими и социальными проблемами, хокимы оказывают в рамках проекта "Талабаларга мадад".
2021-11-25T21:05+0500
2021-11-25T21:05+0500
2021-11-25T21:05+0500
общество
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ТАШКЕНТ, 25 ноя – Sputnik. В каких регионах Узбекистане выгоднее всего учиться в вузе по контракту? Глава Агентства по делам молодежи Алишер Садуллаев в своем Telegram-канале опубликовал рейтинг самых активных хокимов Узбекистана, которые охотно помогают студентам-контрактникам оплачивать учебу.Поддержку талантливым студентам, у которых возникли с экономические и социальные трудности, хокимияты оказывают в рамках проекта "Талабаларга мадад" (перевод с узб.яз. - "помощь студентам")."Мы благодарны этим властям за поддержку студентов, за попытку работать с молодыми людьми, прислушиваясь к их проблемам! Мы работаем над дальнейшим улучшением этой системы, процесс еще продолжается", - написал глава агентства в своем канале.По количеству оплаченных контрактов первое место занял Шараф-Рашидовский район (242 чел.) Джизакской области, второе – город Навои (176 чел.), третье место – Карманинский район Навоийской области (160 чел.).По сумме оплаченных контрактов лидируют администрации города Навои (807,2 млн сумов), Шараф-Рашидовского района (662,7 млн сумов) и Юнусабадского района Ташкента (636,8 млн сумов).В 6 районах страны ни один из студентов, подавших заявки на участие в проекте, не получил оплату по контракту.
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MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, рейтинг, студенты, хокимият
В каких регионах власти помогают оплатить контракт в вузе - рейтинг
Поддержку одаренным студентам, столкнувшимся с экономическими и социальными проблемами, хокимы оказывают в рамках проекта "Талабаларга мадад".
ТАШКЕНТ, 25 ноя – Sputnik
. В каких регионах Узбекистане выгоднее всего учиться в вузе по контракту? Глава Агентства по делам молодежи Алишер Садуллаев в своем Telegram-канале
опубликовал рейтинг самых активных хокимов Узбекистана, которые охотно помогают студентам-контрактникам оплачивать учебу.
Поддержку талантливым студентам, у которых возникли с экономические и социальные трудности, хокимияты оказывают в рамках проекта "Талабаларга мадад" (перевод с узб.яз. - "помощь студентам").
"Мы благодарны этим властям за поддержку студентов, за попытку работать с молодыми людьми, прислушиваясь к их проблемам! Мы работаем над дальнейшим улучшением этой системы, процесс еще продолжается", - написал глава агентства в своем канале.
По количеству оплаченных контрактов первое место занял Шараф-Рашидовский район (242 чел.) Джизакской области, второе – город Навои (176 чел.), третье место – Карманинский район Навоийской области (160 чел.).
По сумме оплаченных контрактов лидируют администрации города Навои (807,2 млн сумов), Шараф-Рашидовского района (662,7 млн сумов) и Юнусабадского района Ташкента (636,8 млн сумов).
В 6 районах страны ни один из студентов, подавших заявки на участие в проекте, не получил оплату по контракту.