Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211125/v-kakix-regionax-vlasti-pomogayut-oplatit-kontrakt-v-vuze---reyting-21527529.html
В каких регионах власти помогают оплатить контракт в вузе - рейтинг
В каких регионах власти помогают оплатить контракт в вузе - рейтинг
Поддержку одаренным студентам, столкнувшимся с экономическими и социальными проблемами, хокимы оказывают в рамках проекта "Талабаларга мадад".
2021-11-25T21:05+0500
2021-11-25T21:05+0500
общество
узбекистан
рейтинг
студенты
хокимият
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/0a/19192976_0:248:3077:1979_1920x0_80_0_0_82b1c064574e757d4727124d9cba7c47.jpg
ТАШКЕНТ, 25 ноя – Sputnik. В каких регионах Узбекистане выгоднее всего учиться в вузе по контракту? Глава Агентства по делам молодежи Алишер Садуллаев в своем Telegram-канале опубликовал рейтинг самых активных хокимов Узбекистана, которые охотно помогают студентам-контрактникам оплачивать учебу.Поддержку талантливым студентам, у которых возникли с экономические и социальные трудности, хокимияты оказывают в рамках проекта "Талабаларга мадад" (перевод с узб.яз. - "помощь студентам")."Мы благодарны этим властям за поддержку студентов, за попытку работать с молодыми людьми, прислушиваясь к их проблемам! Мы работаем над дальнейшим улучшением этой системы, процесс еще продолжается", - написал глава агентства в своем канале.По количеству оплаченных контрактов первое место занял Шараф-Рашидовский район (242 чел.) Джизакской области, второе – город Навои (176 чел.), третье место – Карманинский район Навоийской области (160 чел.).По сумме оплаченных контрактов лидируют администрации города Навои (807,2 млн сумов), Шараф-Рашидовского района (662,7 млн сумов) и Юнусабадского района Ташкента (636,8 млн сумов).В 6 районах страны ни один из студентов, подавших заявки на участие в проекте, не получил оплату по контракту.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/0a/19192976_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_e82906672f1effc58f512cb15e69ea59.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, рейтинг, студенты, хокимият

В каких регионах власти помогают оплатить контракт в вузе - рейтинг

21:05 25.11.2021
© Sputnik / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАудитория в главном здании Казанского федерального университета
Аудитория в главном здании Казанского федерального университета - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.11.2021
© Sputnik / Максим Богодвид
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Поддержку одаренным студентам, столкнувшимся с экономическими и социальными проблемами, хокимы оказывают в рамках проекта "Талабаларга мадад".
ТАШКЕНТ, 25 ноя – Sputnik. В каких регионах Узбекистане выгоднее всего учиться в вузе по контракту? Глава Агентства по делам молодежи Алишер Садуллаев в своем Telegram-канале опубликовал рейтинг самых активных хокимов Узбекистана, которые охотно помогают студентам-контрактникам оплачивать учебу.
Поддержку талантливым студентам, у которых возникли с экономические и социальные трудности, хокимияты оказывают в рамках проекта "Талабаларга мадад" (перевод с узб.яз. - "помощь студентам").
"Мы благодарны этим властям за поддержку студентов, за попытку работать с молодыми людьми, прислушиваясь к их проблемам! Мы работаем над дальнейшим улучшением этой системы, процесс еще продолжается", - написал глава агентства в своем канале.
По количеству оплаченных контрактов первое место занял Шараф-Рашидовский район (242 чел.) Джизакской области, второе – город Навои (176 чел.), третье место – Карманинский район Навоийской области (160 чел.).
По сумме оплаченных контрактов лидируют администрации города Навои (807,2 млн сумов), Шараф-Рашидовского района (662,7 млн сумов) и Юнусабадского района Ташкента (636,8 млн сумов).
В 6 районах страны ни один из студентов, подавших заявки на участие в проекте, не получил оплату по контракту.
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:05В каких регионах власти помогают оплатить контракт в вузе - рейтинг
21:02Как Узбекистану справиться с мировым ростом цен на бензин?
20:45Узбекистан и Туркменистан возобновляют работу двух КПП
19:56В Навои восстановили в работе 20 учителей, уволенных за отказ от вакцинации
18:43Суд оценил шутку блогеров с угоном такси в 3,5 года — видео
18:08Назначен директор Агентства по развитию садоводства
17:57Новая авиакомпания Silk Avia появится в Узбекистане
17:35Цифровизация железнодорожного транспорта: в чем главное преимущество
16:56Народный артист Узбекистана Теша Муминов отмечает день рождения
16:34В Сенате оценили успехи Узбекистана в здравоохранении при Мирзиёеве
16:28Студент в Нукусе найден мертвым в арендованной квартире
16:12Импорт бензина вырос почти вдвое: сколько топлива поставила Россия
15:58Связь экономики с пандемией ослабевает – ЕАБР
15:07Прокуратура выясняет обстоятельства гибели людей в контейнере под Самаркандом
14:19"Спутник М": что важно знать о вакцине "для маленьких"
14:09Юшков объяснил, почему "Газпром" не перекрыл Молдове газ — видео
13:58Что ждет водно-энергетический комплекс Узбекистана - ЕАБР
13:44В Узбекистан прибыл первый поезд "Агроэкспресс" из России
13:27"Удар с двух направлений". Что США задумали у границ России
13:09Блестящий результат "безумного сдерживания" России и Китая