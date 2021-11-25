https://uz.sputniknews.ru/20211125/v-kakix-regionax-vlasti-pomogayut-oplatit-kontrakt-v-vuze---reyting-21527529.html

В каких регионах власти помогают оплатить контракт в вузе - рейтинг

В каких регионах власти помогают оплатить контракт в вузе - рейтинг

Поддержку одаренным студентам, столкнувшимся с экономическими и социальными проблемами, хокимы оказывают в рамках проекта "Талабаларга мадад".

2021-11-25T21:05+0500

2021-11-25T21:05+0500

2021-11-25T21:05+0500

общество

узбекистан

рейтинг

студенты

хокимият

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/0a/19192976_0:248:3077:1979_1920x0_80_0_0_82b1c064574e757d4727124d9cba7c47.jpg

ТАШКЕНТ, 25 ноя – Sputnik. В каких регионах Узбекистане выгоднее всего учиться в вузе по контракту? Глава Агентства по делам молодежи Алишер Садуллаев в своем Telegram-канале опубликовал рейтинг самых активных хокимов Узбекистана, которые охотно помогают студентам-контрактникам оплачивать учебу.Поддержку талантливым студентам, у которых возникли с экономические и социальные трудности, хокимияты оказывают в рамках проекта "Талабаларга мадад" (перевод с узб.яз. - "помощь студентам")."Мы благодарны этим властям за поддержку студентов, за попытку работать с молодыми людьми, прислушиваясь к их проблемам! Мы работаем над дальнейшим улучшением этой системы, процесс еще продолжается", - написал глава агентства в своем канале.По количеству оплаченных контрактов первое место занял Шараф-Рашидовский район (242 чел.) Джизакской области, второе – город Навои (176 чел.), третье место – Карманинский район Навоийской области (160 чел.).По сумме оплаченных контрактов лидируют администрации города Навои (807,2 млн сумов), Шараф-Рашидовского района (662,7 млн сумов) и Юнусабадского района Ташкента (636,8 млн сумов).В 6 районах страны ни один из студентов, подавших заявки на участие в проекте, не получил оплату по контракту.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, рейтинг, студенты, хокимият