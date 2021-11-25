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В Сенате оценили успехи Узбекистана в здравоохранении при Мирзиёеве
В Сенате оценили успехи Узбекистана в здравоохранении при Мирзиёеве
Финансирование здравоохранения составляет 13% от общих расходов госбюджета на 2021 год. На эту сферу выделили в четыре раза больше средств, чем в 2016-м.
2021-11-25T16:34+0500
2021-11-25T16:34+0500
общество
узбекистан
здравоохранение
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ТАШКЕНТ, 25 ноя – Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева назвала количество подзаконных актов, принятых Узбекистаном в сфере здравоохранения с 2017 по 2021 годы. Около 200 документов предполагают охрану репродуктивного здоровья, стимулирование грудного вскармливания, защиту детей от информации, наносящей вред их здоровью.Об этом шла речь в рамках международной конференции "Всеобщий охват услугами здравоохранения и цели в области устойчивого развития", которая проходит в Санкт-Петербурге. Нарбаева высказала инициативу проводить подобные встречи на регулярной основе для обмена опытом.По словам главы Сената, благодаря принятым в Узбекистане мерам на одну треть уменьшились показатели материнской смертности, а смертность новорожденных и детей до пяти лет сократилась в два раза.За короткий срок в стране успешно проведены более 700 сложных операций по трансплантации почек, печени, стволовых клеток, а еще удалось стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса в Узбекистане. При этом работа в этом направлении продолжается в соответствии с рекомендациями ВОЗ.В республике действуют 11 вузов в сфере здравоохранения, в том числе развивается и частное образование. Есть и международные проекты: в Ташкенте организован филиал российского медицинского университета им. Пирогова, действует центр межвузовского сотрудничества между Ташкентской медицинской академией и первым московским государственным медицинским университетом им. Сеченова.Узбекистан является лидером среди стран Центральной Азии по абсолютному демографическому росту. Финансирование здравоохранения составляет 13% от общих расходов госбюджета на 2021 год. На эту сферу выделили в четыре раза больше средств, чем в 2016-м.
https://uz.sputniknews.ru/20210528/minzdrav-rasskazal-podrobnosti-o-buduschem-filiale-rnimu-im-pirogova-v-tashkente-18965324.html
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узбекистан, здравоохранение

В Сенате оценили успехи Узбекистана в здравоохранении при Мирзиёеве

16:34 25.11.2021
© Sputnik / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкВрач центральной районной больницы, иллюстративное фото
Врач центральной районной больницы, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.11.2021
© Sputnik / Кирилл Брага
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Финансирование здравоохранения составляет 13% от общих расходов госбюджета на 2021 год. На эту сферу выделили в четыре раза больше средств, чем в 2016-м.
ТАШКЕНТ, 25 ноя – Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева назвала количество подзаконных актов, принятых Узбекистаном в сфере здравоохранения с 2017 по 2021 годы. Около 200 документов предполагают охрану репродуктивного здоровья, стимулирование грудного вскармливания, защиту детей от информации, наносящей вред их здоровью.
Об этом шла речь в рамках международной конференции "Всеобщий охват услугами здравоохранения и цели в области устойчивого развития", которая проходит в Санкт-Петербурге. Нарбаева высказала инициативу проводить подобные встречи на регулярной основе для обмена опытом.
По словам главы Сената, благодаря принятым в Узбекистане мерам на одну треть уменьшились показатели материнской смертности, а смертность новорожденных и детей до пяти лет сократилась в два раза.
За короткий срок в стране успешно проведены более 700 сложных операций по трансплантации почек, печени, стволовых клеток, а еще удалось стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса в Узбекистане. При этом работа в этом направлении продолжается в соответствии с рекомендациями ВОЗ.
Врач-ординатор тренируется делать интубацию и подключать пациента к аппарату ИВЛ в симуляционном центре - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.05.2021
Общество
Минздрав рассказал подробности о будущем филиале РНИМУ им. Пирогова в Ташкенте
28 мая, 17:27
В республике действуют 11 вузов в сфере здравоохранения, в том числе развивается и частное образование. Есть и международные проекты: в Ташкенте организован филиал российского медицинского университета им. Пирогова, действует центр межвузовского сотрудничества между Ташкентской медицинской академией и первым московским государственным медицинским университетом им. Сеченова.
Узбекистан является лидером среди стран Центральной Азии по абсолютному демографическому росту.
Финансирование здравоохранения составляет 13% от общих расходов госбюджета на 2021 год. На эту сферу выделили в четыре раза больше средств, чем в 2016-м.
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