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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210528/minzdrav-rasskazal-podrobnosti-o-buduschem-filiale-rnimu-im-pirogova-v-tashkente-18965324.html
Минздрав рассказал подробности о будущем филиале РНИМУ им. Пирогова в Ташкенте
Минздрав рассказал подробности о будущем филиале РНИМУ им. Пирогова в Ташкенте
Где расположится филиал, какие учреждения станут его клиническими базами, кто сможет в нем учиться и преподавать — читайте ниже. 28.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-28T17:27+0500
2021-05-28T17:28+0500
общество
михаил мурашко
министерство здравоохранения россии
абдухаким хаджибаев
министерство здравоохранения узбекистана
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​ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Филиал Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова в Ташкенте расположится в здании Чиланзарского медицинского колледжа. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.Соглашение о создании в республике филиала одного из крупнейших медвузов России и Европы было подписано в пятницу в рамках визита в РУз делегации Минздрава РФ во главе с Михаилом Мурашко. На первом этапе в ташкентском филиале будут готовить кадры высшей квалификации в ординатуре (позже и в аспирантуре). Кроме того, медработники Узбекистана смогут получать там дополнительное образование. "Чиланзарский медицинский колледж, в котором расположится филиал, имеет необходимый для осуществления образовательной деятельности комплекс помещений и находится в непосредственной близости от отобранных клинических баз", — рассказали в Минздраве.Здание колледжа будет отреконструировано (что-то, возможно, достроят) и оснащено необходимым учебным и симуляционным оборудованием. Параллельно планируется установить в РНЦЭМП и РСНПМЦХ дополнительную технику, необходимую для подготовки высококвалифицированных врачей."В результате реализации проекта РНЦЭМП и РСНПМЦХ совместно с филиалом российского университета станут ведущими консультативными, лечебными (позже научными) и образовательными центрами Узбекистана", — отметили в Минздраве республики.Передавать знания в филиале будут представители профессорско-преподавательского состава российского вуза, узбекистанские специалисты, а в будущем — и лучшие выпускники.Первых ординаторов филиал выпустит уже через два года после открытия.
https://uz.sputniknews.ru/20210528/filial-rnimu-imeni-pirogova-otkroetsya-v-uzbekistane-18957307.html
https://uz.sputniknews.ru/20210528/rossiyskiy-ministr-murashko-posetil-infektsionnuyu-bolnitsu-v-tashkentskoy-oblasti-18958498.html
https://uz.sputniknews.ru/20210528/xadjibaev-svyazi-medikov-uzbekistana-i-rossii-ukrepilis-za-vremya-pandemii-18959557.html
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михаил мурашко, министерство здравоохранения россии, абдухаким хаджибаев, министерство здравоохранения узбекистана

Минздрав рассказал подробности о будущем филиале РНИМУ им. Пирогова в Ташкенте

17:27 28.05.2021 (обновлено: 17:28 28.05.2021)
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© Sputnik / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкВрач-ординатор тренируется делать интубацию и подключать пациента к аппарату ИВЛ в симуляционном центре
Врач-ординатор тренируется делать интубацию и подключать пациента к аппарату ИВЛ в симуляционном центре - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.05.2021
© Sputnik / Кирилл Шипицин
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Где расположится филиал, какие учреждения станут его клиническими базами, кто сможет в нем учиться и преподавать — читайте ниже.
​ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Филиал Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова в Ташкенте расположится в здании Чиланзарского медицинского колледжа. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.
Соглашение о создании в республике филиала одного из крупнейших медвузов России и Европы было подписано в пятницу в рамках визита в РУз делегации Минздрава РФ во главе с Михаилом Мурашко.
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На первом этапе в ташкентском филиале будут готовить кадры высшей квалификации в ординатуре (позже и в аспирантуре). Кроме того, медработники Узбекистана смогут получать там дополнительное образование.
Клиническими базами станут Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи (РНЦЭМП) и Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр хирургии имени академика В. Вахидова (РСНПМЦХ).
"Чиланзарский медицинский колледж, в котором расположится филиал, имеет необходимый для осуществления образовательной деятельности комплекс помещений и находится в непосредственной близости от отобранных клинических баз", — рассказали в Минздраве.
© Пресс-служба Министерства здравоохранения УзбекистанаДелегация Министерства здравоохранения РФ во главе с Михаилом Мурашко
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Здание колледжа будет отреконструировано (что-то, возможно, достроят) и оснащено необходимым учебным и симуляционным оборудованием.
Параллельно планируется установить в РНЦЭМП и РСНПМЦХ дополнительную технику, необходимую для подготовки высококвалифицированных врачей.
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"В результате реализации проекта РНЦЭМП и РСНПМЦХ совместно с филиалом российского университета станут ведущими консультативными, лечебными (позже научными) и образовательными центрами Узбекистана", — отметили в Минздраве республики.
Набор в ординатуру (позже и в аспирантуру) будет вестись на основе конкурса среди выпускников медвузов РУз.
Передавать знания в филиале будут представители профессорско-преподавательского состава российского вуза, узбекистанские специалисты, а в будущем — и лучшие выпускники.
Первых ординаторов филиал выпустит уже через два года после открытия.
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