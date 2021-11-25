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Юшков объяснил, почему "Газпром" не перекрыл Молдове газ — видео
Юшков объяснил, почему "Газпром" не перекрыл Молдове газ — видео
Российский "Газпром" согласился пойти Молдове навстречу и продлил до 26 ноября срок оплаты "газового" долга.
2021-11-25T14:09+0500
2021-11-25T14:09+0500
видео
молдова
газпром
газ
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Почему страна оказалась должником и чуть было не осталась без голубого топлива в преддверии зимы?Почему "Газпром" смягчился и пошел навстречу? Стоит ли ждать повторения подобных ситуаций между Россией и Молдовой?На эти вопросы в беседе со Sputnik ответил аналитик российского Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
https://uz.sputniknews.ru/20211124/vnov-poshel-na-vstrechu-gazprom-ne-otklyuchit-gaz-moldove-21509791.html
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молдова, газпром, газ

Юшков объяснил, почему "Газпром" не перекрыл Молдове газ — видео

14:09 25.11.2021
© Sputnik
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Российский "Газпром" согласился пойти Молдове навстречу и продлил до 26 ноября срок оплаты "газового" долга.
Почему страна оказалась должником и чуть было не осталась без голубого топлива в преддверии зимы?
Почему "Газпром" смягчился и пошел навстречу? Стоит ли ждать повторения подобных ситуаций между Россией и Молдовой?
На эти вопросы в беседе со Sputnik ответил аналитик российского Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Строительство участка газопровода - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.11.2021
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Вновь пошел навстречу: "Газпром" не отключит газ Молдове
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