https://uz.sputniknews.ru/20211125/yushkov-obyasnil-pochemu-gazprom-ne-perekryl-moldove-gaz--video-21518490.html
Юшков объяснил, почему "Газпром" не перекрыл Молдове газ — видео
Юшков объяснил, почему "Газпром" не перекрыл Молдове газ — видео
Российский "Газпром" согласился пойти Молдове навстречу и продлил до 26 ноября срок оплаты "газового" долга.
2021-11-25T14:09+0500
2021-11-25T14:09+0500
2021-11-25T14:09+0500
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Почему страна оказалась должником и чуть было не осталась без голубого топлива в преддверии зимы?Почему "Газпром" смягчился и пошел навстречу? Стоит ли ждать повторения подобных ситуаций между Россией и Молдовой?На эти вопросы в беседе со Sputnik ответил аналитик российского Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
https://uz.sputniknews.ru/20211124/vnov-poshel-na-vstrechu-gazprom-ne-otklyuchit-gaz-moldove-21509791.html
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молдова, газпром, газ
Юшков объяснил, почему "Газпром" не перекрыл Молдове газ — видео
Российский "Газпром" согласился пойти Молдове навстречу и продлил до 26 ноября срок оплаты "газового" долга.
Почему страна оказалась должником и чуть было не осталась без голубого топлива в преддверии зимы?
Почему "Газпром" смягчился и пошел навстречу? Стоит ли ждать повторения подобных ситуаций между Россией и Молдовой?
На эти вопросы в беседе со Sputnik ответил аналитик российского Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.