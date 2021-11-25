https://uz.sputniknews.ru/20211125/yushkov-obyasnil-pochemu-gazprom-ne-perekryl-moldove-gaz--video-21518490.html

Юшков объяснил, почему "Газпром" не перекрыл Молдове газ — видео

Юшков объяснил, почему "Газпром" не перекрыл Молдове газ — видео

Российский "Газпром" согласился пойти Молдове навстречу и продлил до 26 ноября срок оплаты "газового" долга.

2021-11-25T14:09+0500

2021-11-25T14:09+0500

2021-11-25T14:09+0500

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Почему страна оказалась должником и чуть было не осталась без голубого топлива в преддверии зимы?Почему "Газпром" смягчился и пошел навстречу? Стоит ли ждать повторения подобных ситуаций между Россией и Молдовой?На эти вопросы в беседе со Sputnik ответил аналитик российского Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

https://uz.sputniknews.ru/20211124/vnov-poshel-na-vstrechu-gazprom-ne-otklyuchit-gaz-moldove-21509791.html

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