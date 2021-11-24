https://uz.sputniknews.ru/20211124/vnov-poshel-na-vstrechu-gazprom-ne-otklyuchit-gaz-moldove-21509791.html

Вновь пошел навстречу: “Газпром” не отключит газ Молдове

Вновь пошел навстречу: “Газпром” не отключит газ Молдове

Российская компания согласилась с просьбой правительства Молдовы не прекращать поставки газа с сегодняшнего дня.

2021-11-24T20:22+0500

2021-11-24T20:22+0500

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ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. “Газпром” пошел на новые уступке Молдове и не прекратит поставки газа с сегодняшнего дня, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя компании Сергея Куприянова.Об этом попросила Молдава, пообещав заплатить за него в пятницу. При этом в республике признали правомерность действий поставщика.О новых условиях "Газпром" и "Молдовагаз" договорились 29 октября после длительных переговоров. Компания пошла на уступки и подписала контракт практически на условиях молдавской стороны, но с существенным и важным пунктом: Молдавия в срок осуществляет сто процентов текущих платежей за газ.Очередной срок погашения текущих платежей истек 22 ноября. Однако оплата так и не поступила. В этой связи, в соответствии с контрактом, компания уведомила молдавскую сторону, что через 48 часов поставки газа будут остановлены. Это должно было случиться сегодня.В свою очередь, руководство "Молдовагаза" обратилось к правительству и попросило займ на осуществление платежа "Газпрому" в размере около 74 миллионов долларов.Вице-премьер Молдовы Андрей Спыну заявил, что правительство уже одобрило выделение средств, парламент поддержал инициативу кабмина в первом чтении, но должен рассмотреть его во втором чтении.Куприянов отметил, что "Газпром" рассчитывает на абсолютное выполнение Молдавой своих контрактных обязательств в будущем и выплату текущих платежей за газ в срок. Контрактные обязательства надо выполнять, сказал он.

https://uz.sputniknews.ru/20211025/moldova-pridumala-kak-ne-platit-rossii-za-gaz-21078244.html

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