Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
В мире
https://uz.sputniknews.ru/20211124/vnov-poshel-na-vstrechu-gazprom-ne-otklyuchit-gaz-moldove-21509791.html
Вновь пошел навстречу: “Газпром” не отключит газ Молдове
Вновь пошел навстречу: “Газпром” не отключит газ Молдове
Российская компания согласилась с просьбой правительства Молдовы не прекращать поставки газа с сегодняшнего дня.
2021-11-24T20:22+0500
2021-11-24T20:24+0500
в мире
молдова
газпром
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/12/20945579_0:178:3007:1869_1920x0_80_0_0_a679b9b872a6e54b6efa62a7c19b454c.jpg
ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. “Газпром” пошел на новые уступке Молдове и не прекратит поставки газа с сегодняшнего дня, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя компании Сергея Куприянова.Об этом попросила Молдава, пообещав заплатить за него в пятницу. При этом в республике признали правомерность действий поставщика.О новых условиях "Газпром" и "Молдовагаз" договорились 29 октября после длительных переговоров. Компания пошла на уступки и подписала контракт практически на условиях молдавской стороны, но с существенным и важным пунктом: Молдавия в срок осуществляет сто процентов текущих платежей за газ.Очередной срок погашения текущих платежей истек 22 ноября. Однако оплата так и не поступила. В этой связи, в соответствии с контрактом, компания уведомила молдавскую сторону, что через 48 часов поставки газа будут остановлены. Это должно было случиться сегодня.В свою очередь, руководство "Молдовагаза" обратилось к правительству и попросило займ на осуществление платежа "Газпрому" в размере около 74 миллионов долларов.Вице-премьер Молдовы Андрей Спыну заявил, что правительство уже одобрило выделение средств, парламент поддержал инициативу кабмина в первом чтении, но должен рассмотреть его во втором чтении.Куприянов отметил, что "Газпром" рассчитывает на абсолютное выполнение Молдавой своих контрактных обязательств в будущем и выплату текущих платежей за газ в срок. Контрактные обязательства надо выполнять, сказал он.
https://uz.sputniknews.ru/20211025/moldova-pridumala-kak-ne-platit-rossii-za-gaz-21078244.html
молдова
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/12/20945579_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_a0efa67d9acb9f2c667b2c70e57a8709.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
молдова, газпром

Вновь пошел навстречу: “Газпром” не отключит газ Молдове

20:22 24.11.2021 (обновлено: 20:24 24.11.2021)
© Sputnik / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСтроительство участка газопровода
Строительство участка газопровода - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.11.2021
© Sputnik / Виталий Аньков
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Правительство Молдовы обратилось к "Газпрому" с просьбой не прекращать поставки газа с сегодняшнего дня. Компания в знак доброй воли согласилась с просьбой.
ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. “Газпром” пошел на новые уступке Молдове и не прекратит поставки газа с сегодняшнего дня, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя компании Сергея Куприянова.
Об этом попросила Молдава, пообещав заплатить за него в пятницу. При этом в республике признали правомерность действий поставщика.
"Правительство Молдовы обратилось к "Газпрому" с просьбой не прекращать поставки газа с сегодняшнего дня. При этом молдавская сторона полностью признает правомерность действий "Газпрома" и обязуется полностью осуществить текущие платежи в пятницу, 26 ноября сего года. "Газпром" в виде исключения, проявляя добрую волю и понимание, в какой сложной ситуации могут оказаться граждане Республики Молдова, согласился с этой просьбой", — сказал Куприянов.
О новых условиях "Газпром" и "Молдовагаз" договорились 29 октября после длительных переговоров. Компания пошла на уступки и подписала контракт практически на условиях молдавской стороны, но с существенным и важным пунктом: Молдавия в срок осуществляет сто процентов текущих платежей за газ.
Очередной срок погашения текущих платежей истек 22 ноября. Однако оплата так и не поступила. В этой связи, в соответствии с контрактом, компания уведомила молдавскую сторону, что через 48 часов поставки газа будут остановлены. Это должно было случиться сегодня.
В свою очередь, руководство "Молдовагаза" обратилось к правительству и попросило займ на осуществление платежа "Газпрому" в размере около 74 миллионов долларов.
Вице-премьер Молдовы Андрей Спыну заявил, что правительство уже одобрило выделение средств, парламент поддержал инициативу кабмина в первом чтении, но должен рассмотреть его во втором чтении.
Куприянов отметил, что "Газпром" рассчитывает на абсолютное выполнение Молдавой своих контрактных обязательств в будущем и выплату текущих платежей за газ в срок. Контрактные обязательства надо выполнять, сказал он.
Комплекс подготовки и транспортировки экспортного газа КС Краснодарская - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.10.2021
Колумнисты
Молдова придумала, как не платить России за газ
25 октября, 14:52
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:38Российские волонтеры: хочется остаться в Узбекистане — видео
21:17InnoWeek 2021: на каких производствах Узбекистана уже появились роботы
20:52Военное сотрудничество России и Китая полезно для Центральной Азии
20:22Вновь пошел навстречу: “Газпром” не отключит газ Молдове
19:46Эксперт рассказал, каким будет 2022 год для экономики Узбекистана
19:37Москва увеличивает стоимость патента для трудовых мигрантов
19:05Чем регион Приаралья может привлечь инвесторов
18:50Как изменятся границы Самарканда
17:59Узбекистан примет участие в международной конференции в Санкт-Петербурге
17:36Россия планирует открыть таможенные представительства в Узбекистане
16:57Что в имени тебе моем: в Казахстане 24 человека названы в честь страны
16:56Минфин опубликовал "Бюджет для граждан" на 2022 год
16:33Пункт пропуска между Узбекистаном и Кыргызстаном готовятся закрыть
16:06Умер старейший человек на Земле, родившийся в XIX веке
15:50Депутаты предложили государству выплачивать декретные всем женщинам
15:39Узбекские предприятия расхитили электроэнергию на 9,5 млрд сумов
14:42Узбекистан создаст базу данных о преступлениях в сфере торговли людьми
14:31ООН расширит сотрудничество с Узбекистаном в борьбе с коррупцией
14:07В Самарканде появятся новые районы
14:02Почему ЕАЭС выгодно сотрудничать с Узбекистаном