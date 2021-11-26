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Диетолог назвал универсальный продукт для очистки организма
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Об уникальных полезных свойствах укропа рассказал тренер-диетолог Павел Терехов.
ТАШКЕНТ, 26 ноя – Sputnik. Укроп – универсальный продукт, он подходит практически к любому блюду. Кроме яркого вкуса, у этой зелени есть еще множество полезных свойств.
О пользе укропа рассказал в интервью РИА Новости тренер-диетолог Павел Терехов.
"Укроп всем известен в кулинарии. Он содержит много витаминов, бета-каротин, фолиевую кислоту и другие полезные вещества", — сказал Терехов. — Укроп может не только помочь восполнить недостаток витаминов и микроэлементов. Эта трава благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, обладая сосудорасширяющим действием и укрепляя сосудистую стенку, стимулирует выведение желчи, улучшает пищеварение".
Все эти полезные свойства делают укроп оптимальным средством для вывода желчи и очистки организма от шлаков.