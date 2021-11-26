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https://uz.sputniknews.ru/20211126/dietolog-nazval-universalnyy-produkt-dlya-ochistki-organizma-21526018.html
Диетолог назвал универсальный продукт для очистки организма
Диетолог назвал универсальный продукт для очистки организма
Об уникальных полезных свойствах укропа рассказал тренер-диетолог Павел Терехов.
2021-11-26T07:30+0500
2021-11-26T07:30+0500
общество
продукты
диетолог
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ТАШКЕНТ, 26 ноя – Sputnik. Укроп – универсальный продукт, он подходит практически к любому блюду. Кроме яркого вкуса, у этой зелени есть еще множество полезных свойств.О пользе укропа рассказал в интервью РИА Новости тренер-диетолог Павел Терехов.Все эти полезные свойства делают укроп оптимальным средством для вывода желчи и очистки организма от шлаков.
https://uz.sputniknews.ru/20211125/21508485.html
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продукты, диетолог

Диетолог назвал универсальный продукт для очистки организма

07:30 26.11.2021
© Sputnik / Перейти в фотобанкзелень
зелень - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.11.2021
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Об уникальных полезных свойствах укропа рассказал тренер-диетолог Павел Терехов.
ТАШКЕНТ, 26 ноя – Sputnik. Укроп – универсальный продукт, он подходит практически к любому блюду. Кроме яркого вкуса, у этой зелени есть еще множество полезных свойств.
О пользе укропа рассказал в интервью РИА Новости тренер-диетолог Павел Терехов.

"Укроп всем известен в кулинарии. Он содержит много витаминов, бета-каротин, фолиевую кислоту и другие полезные вещества", — сказал Терехов. — Укроп может не только помочь восполнить недостаток витаминов и микроэлементов. Эта трава благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, обладая сосудорасширяющим действием и укрепляя сосудистую стенку, стимулирует выведение желчи, улучшает пищеварение".

Все эти полезные свойства делают укроп оптимальным средством для вывода желчи и очистки организма от шлаков.
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