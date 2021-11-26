Диетолог назвал универсальный продукт для очистки организма

"Укроп всем известен в кулинарии. Он содержит много витаминов, бета-каротин, фолиевую кислоту и другие полезные вещества", — сказал Терехов. — Укроп может не только помочь восполнить недостаток витаминов и микроэлементов. Эта трава благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, обладая сосудорасширяющим действием и укрепляя сосудистую стенку, стимулирует выведение желчи, улучшает пищеварение".