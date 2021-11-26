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https://uz.sputniknews.ru/20211126/kogda-i-zachem-uznatsbank-razmestit-obligatsii-v-rossii-21538251.html
Когда и зачем Узнацбанк разместит облигации в России
Когда и зачем Узнацбанк разместит облигации в России
Выпуск этих облигаций станет "тестовым кейсом" для других узбекских эмитентов, планирующих выйти на финансовый рынок России.
2021-11-26T15:59+0500
2021-11-26T16:00+0500
экономика
узнацбанк
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ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Узнацбанк намерен в декабре разместить на Московской бирже облигации на 10 миллиардов рублей.Об этом стало известно на Втором международном финансово-банковском форуме стран СНГ.Он уточнил, что после регистрации еще месяц потребуется для прохождения всех технических процедур по размещению облигаций. "Облигации будут размещены сроком на три года, о доходности сейчас сказать сложно, она может составить до 10% годовых", — добавил собеседник.В конце сентября Узнацбанк подписал письмо-меморандум с консорциумом российских банков об организации выпуска облигаций в российских рублях на Московской бирже. Организаторами выпуска выступят Газпромбанк, Совкомбанк, Россельхозбанк и "Азия-Инвест Банк" (российская "дочка" Узнацбанка).Ранее заместитель министра финансов Узбекистана Одилбек Исаков сообщил, что выпуск этих облигаций станет "тестовым кейсом" для других узбекских эмитентов, планирующих выйти на финансовый рынок России.
https://uz.sputniknews.ru/20211118/uznatsbank-vypustit-obligatsii-na-mosbirje-na-10-mlrd-rubley-21422369.html
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узнацбанк

Когда и зачем Узнацбанк разместит облигации в России

15:59 26.11.2021 (обновлено: 16:00 26.11.2021)
© Sputnik / Владимир ТрефиловМонеты номиналом один рубль.
Монеты номиналом один рубль. - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.11.2021
© Sputnik / Владимир Трефилов
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Выпуск этих облигаций станет "тестовым кейсом" для других узбекских эмитентов, планирующих выйти на финансовый рынок России.
ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Узнацбанк намерен в декабре разместить на Московской бирже облигации на 10 миллиардов рублей.
Об этом стало известно на Втором международном финансово-банковском форуме стран СНГ.

"Центральный банк России 15 ноября допустил к размещению облигации Нацбанка на 10 миллиардов рублей, в декабре мы намерены их разместить полностью", — сказал представитель банка в кулуарах форума.

Он уточнил, что после регистрации еще месяц потребуется для прохождения всех технических процедур по размещению облигаций.
"Облигации будут размещены сроком на три года, о доходности сейчас сказать сложно, она может составить до 10% годовых", — добавил собеседник.
В конце сентября Узнацбанк подписал письмо-меморандум с консорциумом российских банков об организации выпуска облигаций в российских рублях на Московской бирже. Организаторами выпуска выступят Газпромбанк, Совкомбанк, Россельхозбанк и "Азия-Инвест Банк" (российская "дочка" Узнацбанка).
Ранее заместитель министра финансов Узбекистана Одилбек Исаков сообщил, что выпуск этих облигаций станет "тестовым кейсом" для других узбекских эмитентов, планирующих выйти на финансовый рынок России.
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