https://uz.sputniknews.ru/20211126/kogda-i-zachem-uznatsbank-razmestit-obligatsii-v-rossii-21538251.html

Когда и зачем Узнацбанк разместит облигации в России

Когда и зачем Узнацбанк разместит облигации в России

Выпуск этих облигаций станет "тестовым кейсом" для других узбекских эмитентов, планирующих выйти на финансовый рынок России.

2021-11-26T15:59+0500

2021-11-26T15:59+0500

2021-11-26T16:00+0500

экономика

узнацбанк

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ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Узнацбанк намерен в декабре разместить на Московской бирже облигации на 10 миллиардов рублей.Об этом стало известно на Втором международном финансово-банковском форуме стран СНГ.Он уточнил, что после регистрации еще месяц потребуется для прохождения всех технических процедур по размещению облигаций. "Облигации будут размещены сроком на три года, о доходности сейчас сказать сложно, она может составить до 10% годовых", — добавил собеседник.В конце сентября Узнацбанк подписал письмо-меморандум с консорциумом российских банков об организации выпуска облигаций в российских рублях на Московской бирже. Организаторами выпуска выступят Газпромбанк, Совкомбанк, Россельхозбанк и "Азия-Инвест Банк" (российская "дочка" Узнацбанка).Ранее заместитель министра финансов Узбекистана Одилбек Исаков сообщил, что выпуск этих облигаций станет "тестовым кейсом" для других узбекских эмитентов, планирующих выйти на финансовый рынок России.

https://uz.sputniknews.ru/20211118/uznatsbank-vypustit-obligatsii-na-mosbirje-na-10-mlrd-rubley-21422369.html

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