https://uz.sputniknews.ru/20211126/kogda-i-zachem-uznatsbank-razmestit-obligatsii-v-rossii-21538251.html
Когда и зачем Узнацбанк разместит облигации в России
Когда и зачем Узнацбанк разместит облигации в России
Выпуск этих облигаций станет "тестовым кейсом" для других узбекских эмитентов, планирующих выйти на финансовый рынок России.
2021-11-26T15:59+0500
2021-11-26T15:59+0500
2021-11-26T16:00+0500
экономика
узнацбанк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/1a/21538371_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_4e9fe8cc523f2ad88e4a5d073e1eb963.jpg
ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Узнацбанк намерен в декабре разместить на Московской бирже облигации на 10 миллиардов рублей.Об этом стало известно на Втором международном финансово-банковском форуме стран СНГ.Он уточнил, что после регистрации еще месяц потребуется для прохождения всех технических процедур по размещению облигаций. "Облигации будут размещены сроком на три года, о доходности сейчас сказать сложно, она может составить до 10% годовых", — добавил собеседник.В конце сентября Узнацбанк подписал письмо-меморандум с консорциумом российских банков об организации выпуска облигаций в российских рублях на Московской бирже. Организаторами выпуска выступят Газпромбанк, Совкомбанк, Россельхозбанк и "Азия-Инвест Банк" (российская "дочка" Узнацбанка).Ранее заместитель министра финансов Узбекистана Одилбек Исаков сообщил, что выпуск этих облигаций станет "тестовым кейсом" для других узбекских эмитентов, планирующих выйти на финансовый рынок России.
https://uz.sputniknews.ru/20211118/uznatsbank-vypustit-obligatsii-na-mosbirje-na-10-mlrd-rubley-21422369.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/1a/21538371_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_8dd01193526462fd64a8647a923443a7.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узнацбанк
Когда и зачем Узнацбанк разместит облигации в России
15:59 26.11.2021 (обновлено: 16:00 26.11.2021)
Выпуск этих облигаций станет "тестовым кейсом" для других узбекских эмитентов, планирующих выйти на финансовый рынок России.
ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Узнацбанк намерен в декабре разместить на Московской бирже облигации на 10 миллиардов рублей.
Об этом стало известно на Втором международном финансово-банковском форуме стран СНГ.
"Центральный банк России 15 ноября допустил к размещению облигации Нацбанка на 10 миллиардов рублей, в декабре мы намерены их разместить полностью", — сказал представитель банка в кулуарах форума.
Он уточнил, что после регистрации еще месяц потребуется для прохождения всех технических процедур по размещению облигаций.
"Облигации будут размещены сроком на три года, о доходности сейчас сказать сложно, она может составить до 10% годовых", — добавил собеседник.
В конце сентября Узнацбанк подписал письмо-меморандум с консорциумом российских банков об организации выпуска облигаций в российских рублях на Московской бирже. Организаторами выпуска выступят Газпромбанк, Совкомбанк, Россельхозбанк и "Азия-Инвест Банк" (российская "дочка" Узнацбанка).
Ранее заместитель министра финансов Узбекистана Одилбек Исаков сообщил, что выпуск этих облигаций станет "тестовым кейсом" для других узбекских эмитентов, планирующих выйти на финансовый рынок России.