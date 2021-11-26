https://uz.sputniknews.ru/20211126/na-uzbekistan-nadvigayutsya-tumannye-vyxodnye-21530787.html

На Узбекистан надвигаются туманные выходные

На Узбекистан надвигаются туманные выходные

Синоптики рассказали о погоде на выходных и призвали граждан быть осторожными.

2021-11-26T10:00+0500

2021-11-26T10:00+0500

2021-11-26T10:00+0500

общество

выходные

прогноз погоды

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ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. В Узгидромете рассказали, какими будут предстоящие выходные. Синоптики предупредили: республику накроет туман. В Каракалпакстане и Хорезмской области столбики термометров опустятся до 2-7 градусов. Затем с понедельника температура повысится до 8-13 градусов. В Бухарской и Навоийской областях на выходных будет чуть теплее: 10-15 градусов. На неделе ожидается 12-17 градусов. В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях в выходные столбики термометров поднимутся до 13-18 градусов, затем в начале недели до 15-20 градусов. В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях будет прохладно: в субботу и воскресенье — 7-13 градусов. Во вторник станет чуть теплее — 10-15 градусов. В горных районах Узбекистана на выходных похолодает до 0-5 градусов. Ранее синоптики призвали граждан быть осторожнее на перевале Камчик: в зимнее время он представляет опасность из-за угрозы схода лавин.

https://uz.sputniknews.ru/20211117/kak-kamchik-ochischayut-ot-snega--video-21385612.html

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выходные, прогноз погоды