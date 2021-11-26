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Жителей Узбекистана начали прививать "Спутником Лайт"
Общество
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На Узбекистан надвигаются туманные выходные
На Узбекистан надвигаются туманные выходные
Синоптики рассказали о погоде на выходных и призвали граждан быть осторожными.
2021-11-26T10:00+0500
2021-11-26T10:00+0500
общество
выходные
прогноз погоды
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ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. В Узгидромете рассказали, какими будут предстоящие выходные. Синоптики предупредили: республику накроет туман. В Каракалпакстане и Хорезмской области столбики термометров опустятся до 2-7 градусов. Затем с понедельника температура повысится до 8-13 градусов. В Бухарской и Навоийской областях на выходных будет чуть теплее: 10-15 градусов. На неделе ожидается 12-17 градусов. В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях в выходные столбики термометров поднимутся до 13-18 градусов, затем в начале недели до 15-20 градусов. В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях будет прохладно: в субботу и воскресенье — 7-13 градусов. Во вторник станет чуть теплее — 10-15 градусов. В горных районах Узбекистана на выходных похолодает до 0-5 градусов. Ранее синоптики призвали граждан быть осторожнее на перевале Камчик: в зимнее время он представляет опасность из-за угрозы схода лавин.
https://uz.sputniknews.ru/20211117/kak-kamchik-ochischayut-ot-snega--video-21385612.html
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выходные, прогноз погоды

На Узбекистан надвигаются туманные выходные

10:00 26.11.2021
© Sputnik / Maksim Blinov / Перейти в фотобанкГустой туман, иллюстративное фото
Густой туман, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.11.2021
© Sputnik / Maksim Blinov
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Температура будет колебаться в пределах 10-15 градусов. Полный прогноз погоды читайте в обзоре.
ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. В Узгидромете рассказали, какими будут предстоящие выходные. Синоптики предупредили: республику накроет туман.
В Каракалпакстане и Хорезмской области столбики термометров опустятся до 2-7 градусов. Затем с понедельника температура повысится до 8-13 градусов.
В Бухарской и Навоийской областях на выходных будет чуть теплее: 10-15 градусов. На неделе ожидается 12-17 градусов.
В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях в субботу воздух прогреется до 8-13 градусов, в воскресенье — охладится до 10-15 градусов. В понедельник и вторник, как и в других регионах страны, температура будет держаться в пределах 12-17 градусов.
В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях в выходные столбики термометров поднимутся до 13-18 градусов, затем в начале недели до 15-20 градусов.
В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях будет прохладно: в субботу и воскресенье — 7-13 градусов. Во вторник станет чуть теплее — 10-15 градусов.
В горных районах Узбекистана на выходных похолодает до 0-5 градусов. Ранее синоптики призвали граждан быть осторожнее на перевале Камчик: в зимнее время он представляет опасность из-за угрозы схода лавин.
Очистка дорог от снега на перевале Камчик - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.11.2021
Общество
Видео: как Камчик очищают от снега
17 ноября, 10:22
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