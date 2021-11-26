https://uz.sputniknews.ru/20211126/narbaeva-i-matvienko-obmenyalis-vysokimi-gosudarstvennymi-nagradami-21541634.html
Нарбаева и Матвиенко обменялись высокими государственными наградами
Нарбаева и Матвиенко обменялись высокими государственными наградами
Орденом "Дустлик" обычно отмечают выдающиеся чиновники, военнослужащие, ученые и деятели культуры.
2021-11-26T20:04+0500
2021-11-26T20:04+0500
2021-11-26T20:04+0500
политика
валентина матвиенко
награда
танзила нарбаева
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ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. В рамках заседания Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ главу Сената Танзилу Нарбаеву наградили медалью "За укрепление парламентского сотрудничества", сообщили в пресс-службе МПА СНГ.Председатель Верхней палаты Олий Мажлиса внесла особый вклад в развитие модельного и национального законодательства, парламентаризма, укрепление демократии и конституционного строя, обеспечение прав и свобод граждан в государствах-участниках СНГ, — говорится на сайте структуры.В свою очередь, завершив свое выступление на заседании Танзила Нарбаева также вручила орден "Дустлик" председателю Совета МПА СНГ, главе Совфеда Федерального Собрания России Валентине Матвиенко.Высокая государственная награда была вручена по поручению президента за усилия и личный вклад в укрепление отношений дружбы, стратегического партнерства и союзничества между республикой Узбекистан и Россией. Валентина Матвиенко активно поддерживает развитие парламентских связей, содействует реализации программ и проектов двустороннего многопланового сотрудничества.Напомним, указ о награждении был подписан накануне празднования 30-летия независимости Узбекистана. Орденом "Дустлик" обычно отмечают выдающиеся чиновники, военнослужащие, ученые и деятели культуры.Такую же государственную награду получил министр иностранных дел России Сергей Лавров в день его 70-летия 21 марта 2020 года.
https://uz.sputniknews.ru/20200828/V-znak-druzhby-i-sotrudnichestva-rektor-MGIMO-poluchil-orden-Dustlik-14860887.html
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валентина матвиенко, награда, танзила нарбаева
Нарбаева и Матвиенко обменялись высокими государственными наградами
Валентина Матвиенко также получила награду за "всемерную поддержку развития межпарламентских связей, содействие эффективной реализации программ и проектов узбекско-российского многопланового сотрудничества".
ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik
. В рамках заседания Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ главу Сената Танзилу Нарбаеву наградили медалью "За укрепление парламентского сотрудничества", сообщили
в пресс-службе МПА СНГ.
Председатель Верхней палаты Олий Мажлиса внесла особый вклад в развитие модельного и национального законодательства, парламентаризма, укрепление демократии и конституционного строя, обеспечение прав и свобод граждан в государствах-участниках СНГ, — говорится на сайте структуры.
В свою очередь, завершив свое выступление на заседании Танзила Нарбаева также вручила орден "Дустлик" председателю Совета МПА СНГ, главе Совфеда Федерального Собрания России Валентине Матвиенко.
Высокая государственная награда была вручена по поручению президента за усилия и личный вклад в укрепление отношений дружбы, стратегического партнерства и союзничества между республикой Узбекистан и Россией. Валентина Матвиенко активно поддерживает развитие парламентских связей, содействует реализации программ и проектов двустороннего многопланового сотрудничества.
Напомним, указ о награждении был подписан
накануне празднования 30-летия независимости Узбекистана. Орденом "Дустлик" обычно отмечают выдающиеся чиновники, военнослужащие, ученые и деятели культуры.
Такую же государственную награду получил
министр иностранных дел России Сергей Лавров в день его 70-летия 21 марта 2020 года.