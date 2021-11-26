Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
В мире
https://uz.sputniknews.ru/20211126/novyy-yujnokoreyskiy-serial-oboshel-igru-v-kalmara-21525776.html
Новый южнокорейский сериал обошел "Игру в кальмара"
Новый южнокорейский сериал обошел "Игру в кальмара"
Фантастический хоррор "Зов ада" оказался первым в списке самых просматриваемых телешоу Netflix.
2021-11-26T07:02+0500
2021-11-26T07:02+0500
в мире
южная корея
сериал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/09/1c/15068022_0:59:3141:1826_1920x0_80_0_0_bd67b610c50af896243d1da0d19ae05e.jpg
ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Южнокорейский мини-сериал "Зов ада" опередил нашумевшую "Игру в кальмара" в рейтинге популярных телешоу американского стримингового сервиса Netflix.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные аналитической компании FlixPatrol, фантастический хоррор "Зов ада" на корейском языке оказался первым в списке самых просматриваемых телешоу Netflix.Причем случилось это на следующий же день после его выпуска в пятницу на прошлой неделе. Однако уже в воскресенье он все же уступил позицию лидера мультсериалу "Аркейн".Тем не менее в понедельник и вторник хоррор вновь возглавил рейтинг, а драма о выживании "Игра в кальмара" оказалась на четвертой позиции.В сериале "Зов ада", снятом Ён Сан Хо, команда демонов в виде гигантских волосатых существ выслеживает грешников, выносит им смертные приговоры и отправляет в ад. После серии необъяснимых сверхъестественных явлений возникает религиозная группа, основанная на идее божественной справедливости.Компания Netflix была основана в 1997 году, штаб-квартира находится в Лос-Гатос, Калифорния. С 2013-го она занимается производством собственных фильмов, сериалов и телепрограмм.
https://uz.sputniknews.ru/20211101/igra-v-kalmara-po-uzbekski-na-tv-vyydet-novoe-neobychnoe-shou--video-21181188.html
южная корея
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/09/1c/15068022_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_c0682ba65f6bbd652e8a0ae01d0abff1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
южная корея, сериал

Новый южнокорейский сериал обошел "Игру в кальмара"

07:02 26.11.2021
© AFP / OLIVIER DOULIERYЛоготип компании Netflix
Логотип компании Netflix - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.11.2021
© AFP / OLIVIER DOULIERY
Подписаться на
Фантастический хоррор "Зов ада" на корейском языке оказался первым в списке самых просматриваемых телешоу Netflix.
ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Южнокорейский мини-сериал "Зов ада" опередил нашумевшую "Игру в кальмара" в рейтинге популярных телешоу американского стримингового сервиса Netflix.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные аналитической компании FlixPatrol, фантастический хоррор "Зов ада" на корейском языке оказался первым в списке самых просматриваемых телешоу Netflix.
Причем случилось это на следующий же день после его выпуска в пятницу на прошлой неделе. Однако уже в воскресенье он все же уступил позицию лидера мультсериалу "Аркейн".
Тем не менее в понедельник и вторник хоррор вновь возглавил рейтинг, а драма о выживании "Игра в кальмара" оказалась на четвертой позиции.
В сериале "Зов ада", снятом Ён Сан Хо, команда демонов в виде гигантских волосатых существ выслеживает грешников, выносит им смертные приговоры и отправляет в ад. После серии необъяснимых сверхъестественных явлений возникает религиозная группа, основанная на идее божественной справедливости.
Компания Netflix была основана в 1997 году, штаб-квартира находится в Лос-Гатос, Калифорния. С 2013-го она занимается производством собственных фильмов, сериалов и телепрограмм.
Человек в костюме из Игры в кальмары, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.11.2021
Общество
"Игра в кальмара" по-узбекски: на ТВ выйдет новое необычное шоу — видео
1 ноября, 12:51
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
09:35Ложь о прививках: стоит ли России ставить на себе эксперимент
09:20Суд вынес приговор узбекистанцу, откусившему нос жене во время ссоры
08:55Европейские СМИ назвали главные туристические "жемчужины" Узбекистана
08:30Встреча Матвиенко и Нарбаевой: о чем говорили и к чему пришли
07:30Диетолог назвал универсальный продукт для очистки организма
07:02Новый южнокорейский сериал обошел "Игру в кальмара"
ВчераМода, футбол, изоляция: жизнь во Вьетнаме в 2021 году
ВчераСердцем на Восток: звезды из России, вышедшие в свет в узбекских нарядах
ВчераРусское оружие версии 2021
ВчераСенаторы выяснили почему взрываются газовые баллоны в авто
ВчераВ каких регионах власти помогают оплатить контракт в вузе — рейтинг
ВчераКак Узбекистану справиться с мировым ростом цен на бензин
ВчераУзбекистан и Туркменистан возобновляют работу двух КПП
ВчераВ Навои восстановили в работе 20 учителей, уволенных за отказ от вакцинации
ВчераСуд оценил шутку блогеров с угоном такси в 3,5 года — видео
ВчераНазначен директор Агентства по развитию садоводства
ВчераНовая авиакомпания Silk Avia появится в Узбекистане
ВчераЦифровизация железнодорожного транспорта: в чем главное преимущество
ВчераНародный артист Узбекистана Теша Муминов отмечает день рождения
ВчераВ Сенате оценили успехи Узбекистана в здравоохранении при Мирзиёеве