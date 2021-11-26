https://uz.sputniknews.ru/20211126/novyy-yujnokoreyskiy-serial-oboshel-igru-v-kalmara-21525776.html
Новый южнокорейский сериал обошел "Игру в кальмара"
Новый южнокорейский сериал обошел "Игру в кальмара"
Фантастический хоррор "Зов ада" оказался первым в списке самых просматриваемых телешоу Netflix.
2021-11-26T07:02+0500
2021-11-26T07:02+0500
2021-11-26T07:02+0500
в мире
южная корея
сериал
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ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Южнокорейский мини-сериал "Зов ада" опередил нашумевшую "Игру в кальмара" в рейтинге популярных телешоу американского стримингового сервиса Netflix.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные аналитической компании FlixPatrol, фантастический хоррор "Зов ада" на корейском языке оказался первым в списке самых просматриваемых телешоу Netflix.Причем случилось это на следующий же день после его выпуска в пятницу на прошлой неделе. Однако уже в воскресенье он все же уступил позицию лидера мультсериалу "Аркейн".Тем не менее в понедельник и вторник хоррор вновь возглавил рейтинг, а драма о выживании "Игра в кальмара" оказалась на четвертой позиции.В сериале "Зов ада", снятом Ён Сан Хо, команда демонов в виде гигантских волосатых существ выслеживает грешников, выносит им смертные приговоры и отправляет в ад. После серии необъяснимых сверхъестественных явлений возникает религиозная группа, основанная на идее божественной справедливости.Компания Netflix была основана в 1997 году, штаб-квартира находится в Лос-Гатос, Калифорния. С 2013-го она занимается производством собственных фильмов, сериалов и телепрограмм.
https://uz.sputniknews.ru/20211101/igra-v-kalmara-po-uzbekski-na-tv-vyydet-novoe-neobychnoe-shou--video-21181188.html
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южная корея, сериал
Новый южнокорейский сериал обошел "Игру в кальмара"
Фантастический хоррор "Зов ада" на корейском языке оказался первым в списке самых просматриваемых телешоу Netflix.
ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Южнокорейский мини-сериал "Зов ада" опередил нашумевшую "Игру в кальмара" в рейтинге популярных телешоу американского стримингового сервиса Netflix.
Как сообщает РИА Новости
со ссылкой на данные аналитической компании FlixPatrol, фантастический хоррор "Зов ада" на корейском языке оказался первым в списке самых просматриваемых телешоу Netflix.
Причем случилось это на следующий же день после его выпуска в пятницу на прошлой неделе. Однако уже в воскресенье он все же уступил позицию лидера мультсериалу "Аркейн".
Тем не менее в понедельник и вторник хоррор вновь возглавил рейтинг, а драма о выживании "Игра в кальмара" оказалась на четвертой позиции.
В сериале "Зов ада", снятом Ён Сан Хо, команда демонов в виде гигантских волосатых существ выслеживает грешников, выносит им смертные приговоры и отправляет в ад. После серии необъяснимых сверхъестественных явлений возникает религиозная группа, основанная на идее божественной справедливости.
Компания Netflix была основана в 1997 году, штаб-квартира находится в Лос-Гатос, Калифорния. С 2013-го она занимается производством собственных фильмов, сериалов и телепрограмм.